50 fotos: la cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos

Destacadas personalidades acompañaron a la creadora del comedor Los Piletones en su gala 2025

Por Soledad Blardone

Margarita Barrientos, fundadora del comedor
Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, y Ezequiel Eguía Seguí, director de la institución, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista María Belén Ludueńa, en la tradicional cena anual
La llegada de Mirtha Legrand
La llegada de Mirtha Legrand junto al empresario Martín Cabrales
El gobernador de Entre Ríos,
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su mujer, Victoria Costoya, junto a Margarita Barrientos
Rogelio Frigerio y Victoria Costoya
Rogelio Frigerio y Victoria Costoya junto a la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y su marido, Jorge Aguado
Carolina "Pampita" Ardohain
Carolina "Pampita" Ardohain
Fabián Perechodnik y su hijo,
Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
Priscila Crivocapich y Roberto García
Priscila Crivocapich y Roberto García Moritan
Nequi Galotti y Margarita Barrientos
Nequi Galotti y Margarita Barrientos
Facundo Arana
Facundo Arana
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna,
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y Damián Pozzoli, director de Banco Macro
Martín Cabrales y Dora
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Juan Pablo Maglier junto al
Juan Pablo Maglier junto al presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
Natalia Olmos
Natalia Olmos
El evento contó con la
El evento contó con la conducción de María Belén Ludueña y Mariano Iúdica
Martín Cabrales, Tato Lanusse, Jorge
Martín Cabrales, Tato Lanusse, Jorge Brito -presidente de River Plate-, Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli
Anamá Ferreira
Anamá Ferreira
Fernando Burlando junto a su
Fernando Burlando junto a su mujer Barbie Franco y su hija Sara
La diputada de Santa Fe
La diputada de Santa Fe Amalia Granata
Fátima Florez
Fátima Florez
Leo Mateu, Jorge Brito y
Leo Mateu, Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán junto a Margarita Barrientos y Ezequiel Eguía
Pachu Peña y Roberto Funes
Pachu Peña y Roberto Funes Ugarte
Mariana Galante, de la Fundación
Mariana Galante, de la Fundación Banco Nación
Iván Perechodnik, Natalia Olmos y
Iván Perechodnik, Natalia Olmos y Fabián Perechodnik
El traumatólogo, Alejandro Druetto, y
El traumatólogo, Alejandro Druetto, y su mujer Cynthia Vincze junto a su hijo, el DJ Mateo Druetto
Panam
Panam
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
El diputado nacional Martín Tetaz
El diputado nacional Martín Tetaz
Joaquín "Pollo" Álvarez
Joaquín "Pollo" Álvarez
El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su mujer Myriam Levi
Amalia Granata y su marido,
Amalia Granata y su marido, Leo Squarzon
María Susini y Facundo Arana
María Susini y Facundo Arana
Fernando Burlando y Mariano Iúdica
Fernando Burlando y Mariano Iúdica
Elena Fortabat, Anamá Ferreira, Margarita
Elena Fortabat, Anamá Ferreira, Margarita Barrientos y Teté Coustarot
Lautaro Mauro y Agustina Casanova
Lautaro Mauro y Agustina Casanova
Mariana Galante y Martín Cabrales
Mariana Galante y Martín Cabrales
Mirtha Legrand en la mesa
Mirtha Legrand en la mesa principal
Floppy Tesouro y Salvador
Floppy Tesouro y Salvador Becciu
María Belén Ludueña
María Belén Ludueña
Roberto Funes Ugarte
Roberto Funes Ugarte
Nancy Duré
Nancy Duré
Luis González Arce
Luis González Arce
Mirtha Legrand junto a Margarita
Mirtha Legrand junto a Margarita Barrientos y Jorge Macri
Adrián Brown, Valentina Salezzi, Claudio
Adrián Brown, Valentina Salezzi, Claudio Cosano, Margarita Barrientos, Fabián Medina Flores, Rocío Vivas y Ezequiel Eguía Seguí
Mercedes Ninci
Mercedes Ninci
Graciela Alfano
Graciela Alfano
Marcelo Polino y Luciana Salazar
Marcelo Polino y Luciana Salazar
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand
Pablo Cabaleiro
Pablo Cabaleiro
Estefi Berardi
Estefi Berardi
La cena anual a beneficio
La cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos /// Fotos: Jaime Olivos

