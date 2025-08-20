Teleshow

Cande Vetrano volvió a mostrarse en redes sociales tras los rumores que apuntaron a Andrés Gil por presuntas infidelidades

La actriz compartió una publicación por primera vez luego que Gimena Accardi reconoció su infidelidad. Además, la llamativa ausencia de “likes” entre ambas actrices desde que comenzó a divulgarse el supuesto affaire

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Cande Vetrano reapareció en redes
Cande Vetrano reapareció en redes sociales tras los rumores de infidelidad que involucran a Andrés Gil

Cande Vetrano reapareció públicamente en sus redes sociales después de verse envuelta en un escándalo mediático. Su pareja, Andrés Gil, fue sido señalado como el posible tercero en discordia tras la confesión de Gimena Accardi sobre una infidelidad en su matrimonio con Nico Vázquez. El posteo de Vetrano se produce en un contexto delicado, tanto para ella por su exposición, como para el resto de los implicados en el escándalo mediático.

Lejos de hacer mención directa a los rumores que rodean a su entorno, la actriz que protagonizó Supertorpe publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que promociona el estreno de la película “Verano Trippin”, ópera prima de su amiga Morena Fabbri Quinteros, que debutará en cines el 11 de septiembre. En su mensaje, expresó: “Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, mostrando el afiche del film.

La actriz evitó referirse directamente
La actriz evitó referirse directamente al escándalo y apoyó el estreno de la película de una amiga

Este gesto de apoyo a un proyecto artístico fue recibido como una declaración indirecta frente a la polémica, privilegiando el respaldo a su círculo de amistades y evitando pronunciarse sobre las acusaciones. Tanto la noticia de la infidelidad como el supuesto involucramiento de su pareja y padre de su bebé dejó a los seguidores y a su propio entorno sorprendidos y puso a la pareja bajo la lupa pública.

En paralelo al escándalo, distintos usuarios de redes sociales advirtieron modificaciones en la interacción digital entre Cande Vetrano y Gime Accardi. Desde el inicio de los rumores, tras la confirmación de la ruptura del matrimonio de actores, dejó de registrarse actividad de likes entre ambas en sus publicaciones, algo raro considerando la cercanía que mostraban en tiempos previos, tal como puede comprobarse en sus cuentas de Instagram.

La ausencia de “me gusta” en fotos y posteos de los últimos días fue interpretada como un posible indicio del impacto de la situación en la amistad entre ambas. Además, en las capturas de pantalla difundidas por la cuenta @lomaspopucom, se observa que las actrices solían interactuar regularmente hasta mediados de año, mientras que desde que surgió la polémica, la actividad digital se detuvo abruptamente.

La interacción digital entre Cande
La interacción digital entre Cande Vetrano y Gimena Accardi se detuvo tras la polémica

Por su parte, hace algunas horas, Andrés Gil quiso ponerle fin a los rumores que lo señalaron como el tercero en discordia. Tras la difusión masiva de versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz, el compañero de elenco de Accardi utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo rotundo a esa información. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió Gil sobre un fondo negro, acompañado de un emoji de corazón formado con dos manos.

Además, la mañana del martes la propia Gimena Accardi eligió dar su palabra horas después de que el tema se instalara en todos los medios de espectáculos. “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar lo que desde ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”. Explicó que la situación se discutió “por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad”, sin apelar a la exposición mediática. “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, asumió, en referencia a lo que se difundió en LAM (América TV). Afirmó que “la mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”. Sobre la reacción de Nicolás Vázquez expresó: “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’”.

Temas Relacionados

Cande VetranoAndrés GilGimena AccardiNico Vázquez

Últimas Noticias

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

La separación de la pareja, tras 17 años juntos, involucraría una fortuna superior a 50 millones de dólares y una compleja disputa legal por bienes en varios países

Las exorbitantes cifras del divorcio

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Los menores partirán a Turquía junto a su madre y abuela, cumpliendo un cronograma judicial que regula la tenencia y la educación a distancia

Cuándo se reencontrará la China

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

La panelista dio detalles sobre el final de su participación en el ciclo de Ángel de Brito y se refirió a su futuro laboral

Marixa Balli habló sobre su

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

Sebastián Ortega y Pablo Culell, los productores de la serie argentina que triunfa en Netflix indicaron la continuidad de la saga carcelaria

“En el barro” alcanzó el

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

La empresaria volvió a usar sus redes sociales para hablar de la situación legal que atraviesa con el delantero del Galatasary

El duro contraataque de Wanda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron detener a Ariel García

Ordenaron detener a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Santa Fe lanzó la segunda edición de su foro internacional de negocios en Rosario

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

INFOBAE AMÉRICA
La policía federal de Brasil

La policía federal de Brasil aseguró que Jair Bolsonaro planeó pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

TELESHOW
Las exorbitantes cifras del divorcio

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”