Cande Vetrano volvió a mostrarse en redes sociales tras los rumores que apuntaron a Andrés Gil por presuntas infidelidades

Cande Vetrano reapareció en redes sociales tras los rumores de infidelidad que involucran a Andrés Gil

Cande Vetrano reapareció públicamente en sus redes sociales después de verse envuelta en un escándalo mediático. Su pareja, Andrés Gil, fue sido señalado como el posible tercero en discordia tras la confesión de Gimena Accardi sobre una infidelidad en su matrimonio con Nico Vázquez. El posteo de Vetrano se produce en un contexto delicado, tanto para ella por su exposición, como para el resto de los implicados en el escándalo mediático.

Lejos de hacer mención directa a los rumores que rodean a su entorno, la actriz que protagonizó Supertorpe publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que promociona el estreno de la película “Verano Trippin”, ópera prima de su amiga Morena Fabbri Quinteros, que debutará en cines el 11 de septiembre. En su mensaje, expresó: “Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, mostrando el afiche del film.

La actriz evitó referirse directamente al escándalo y apoyó el estreno de la película de una amiga

Este gesto de apoyo a un proyecto artístico fue recibido como una declaración indirecta frente a la polémica, privilegiando el respaldo a su círculo de amistades y evitando pronunciarse sobre las acusaciones. Tanto la noticia de la infidelidad como el supuesto involucramiento de su pareja y padre de su bebé dejó a los seguidores y a su propio entorno sorprendidos y puso a la pareja bajo la lupa pública.

En paralelo al escándalo, distintos usuarios de redes sociales advirtieron modificaciones en la interacción digital entre Cande Vetrano y Gime Accardi. Desde el inicio de los rumores, tras la confirmación de la ruptura del matrimonio de actores, dejó de registrarse actividad de likes entre ambas en sus publicaciones, algo raro considerando la cercanía que mostraban en tiempos previos, tal como puede comprobarse en sus cuentas de Instagram.

La ausencia de “me gusta” en fotos y posteos de los últimos días fue interpretada como un posible indicio del impacto de la situación en la amistad entre ambas. Además, en las capturas de pantalla difundidas por la cuenta @lomaspopucom, se observa que las actrices solían interactuar regularmente hasta mediados de año, mientras que desde que surgió la polémica, la actividad digital se detuvo abruptamente.

La interacción digital entre Cande Vetrano y Gimena Accardi se detuvo tras la polémica

Por su parte, hace algunas horas, Andrés Gil quiso ponerle fin a los rumores que lo señalaron como el tercero en discordia. Tras la difusión masiva de versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz, el compañero de elenco de Accardi utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo rotundo a esa información. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió Gil sobre un fondo negro, acompañado de un emoji de corazón formado con dos manos.

Además, la mañana del martes la propia Gimena Accardi eligió dar su palabra horas después de que el tema se instalara en todos los medios de espectáculos. “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar lo que desde ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”. Explicó que la situación se discutió “por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad”, sin apelar a la exposición mediática. “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, asumió, en referencia a lo que se difundió en LAM (América TV). Afirmó que “la mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”. Sobre la reacción de Nicolás Vázquez expresó: “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’”.