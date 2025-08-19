El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

Entre recuerdos tiernos y momentos divertidos, Luisana Lopilato compartió su felicidad por el tercer cumpleaños de Cielo (Instagram)

La agenda diaria de Luisana Lopilato y Michael Bublé suele estar marcada por compromisos profesionales, estrenos, giras internacionales y rodajes. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, la pareja siempre prioriza su lugar más preciado: la familia. Conformada hoy por cuatro hijos, cada instante se transforma en una oportunidad para compartir, reír y celebrar juntos, incluso en la vorágine de la fama global. Esa elección volvió a quedar en evidencia este martes, cuando ambos decidieron hacer público un tierno homenaje a su hija menor. El tercer cumpleaños de Cielo se transformó en un evento familiar cargado de ternura, anécdotas y recuerdos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Para Luisana, los recuerdos se convirtieron en un emotivo recorrido audiovisual. La actriz compartió un video donde recopiló desde el preciso momento en el que supo que estaba embarazada de Cielo, pasando por la espera, hasta la llegada de la pequeña a la familia. La publicación se llenó de risas, juegos y complicidad. “Hoy nuestra Cielito cumple tres años. No puedo explicarte cómo deseo que el tiempo se detenga… ¡nuestra bebé ya tiene tres!”, escribió Luisana al pie del posteo, desatando la nostalgia y el afecto de miles de seguidores. La actriz sumó detalles entrañables: el primer tatuaje que se hizo en honor a la pequeña, imágenes de las siestas madre e hija y postales de la fiesta de cumpleaños, con decoración de cocodrilos y globos en colores verdes y rosas.

La intimidad familiar también mostró a una Lopilato en su faceta más humana y divertida. No faltaron los retos, siempre en tono de juego, cuando la pequeña desobedecía o simplemente no quería salir en cámara. “No querés participar del video de mamá, ¡ahora te voy a agarrar! Sí, reíte”, se escucha a la actriz mientras las carcajadas de Cielo inundan el ambiente, generando un clima de alegría compartida que va más allá de pantallas y fronteras.

Luisana y Michael durante el nacimiento de Cielo

El posteo continuó con palabras que reflejaron la huella que la llegada de Cielo dejó en sus vidas. “Como ella misma dice: ‘mamá, yo soy big bebé’… ¡sí, mi gran bebé! Gracias Dios por regalarnos a Cielo, por su risa, su mirada, su humor… llegaste a nuestras vidas tan rápido, y menos mal, porque esta familia te necesitaba para estar completa. Gracias por tus besos, tus abrazos y tus ‘te amo’. Te amamos con todo nuestro corazón, bebé”, escribió Luisana en su tributo, dejando ver el profundo vínculo familiar.

También Bublé replicó el homenaje con su propio estilo. El cantante canadiense publicó en Instagram una selección de fotos y videos inéditos de Cielo, abarcando desde sus primeros momentos en brazos hasta aventuras junto a sus hermanos y también instantes íntimos sólo con papá, incluso participaciones durante sus conciertos. Al ritmo de una de sus canciones, “How sweet it is”, incluyó un mensaje tanto en inglés como en español para su hija: “¡Feliz tercer cumpleaños, Cielo! Nos sentimos increíblemente agradecidos de que hayas llegado a nuestras vidas y las hayas transformado para siempre. Cada día contigo es un regalo, y damos gracias a Dios por la alegría y la luz que traes a nuestro mundo. Que siempre sepas cuánto te amamos y apreciamos”.

Con un emotivo video, Michael Bublé celebró los tres años de su pequeña hija (Instagram)

La reacción de los seguidores no tardó en llegar. Entre los comentarios de la publicación se multiplicaron los mensajes llenos de afecto y buenos deseos: “Son una hermosa familia, ¡felicidades Cielo!”; “Cómo pasó el tiempo”; “Feliz cumple a la bebé de la familia”; “Que disfruten de su día con la princesa”; “Se merece todo lo lindo en esta vida”.

Ambos artistas, cada uno desde su lugar en el mundo, encuentran la manera de preservar la intimidad familiar y, al mismo tiempo, compartirla con quienes los siguen. Cielo, la más pequeña del clan Bublé-Lopilato, se convirtió así en la protagonista de una jornada cargada de agradecimientos, nostalgia y alegría, donde el amor y la unión familiar traspasaron las fronteras de las redes sociales.

La familia completa: Luisana y Michael junto a sus cuatro hijos, a quienes resguardan de las redes (Instagram)

En un universo de compromisos y responsabilidades, la dupla deja en claro que el centro de su vida sigue siendo el mismo: los pequeños grandes momentos en familia y la construcción diaria de recuerdos que quedarán para siempre, tanto para ellos como para todos los que, del otro lado de la pantalla, celebran cada nueva travesura y sonrisa de sus hijos.