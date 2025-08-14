Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma (Instagram)

El día llegó y en la casa de Denise Dumas todo es celebración: este jueves su hija Emma cumple 18 años y la emoción invade a toda la familia. Este nuevo aniversario marca no solo la llegada a la mayoría de edad, sino también un recorrido lleno de recuerdos, gestos de amor y festejos compartidos a lo largo de los años. La joven, fruto de la relación entre Denise y Martín Campi Campilongo, recibe este cumpleaños muy querida por su entorno y con un homenaje especial de su madre en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Denise eligió compartir una serie de fotos que repasaron la vida de Emma. En las imágenes, se distinguieron aquellas características eternas de su hija menor: los rulos imponentes, la carcajada contagiosa y esa mirada luminosa que la acompaña desde que era bebé. Al pie de esas fotos, Denise volcó su alegría y admiración a través de un mensaje lleno de ternura: “¡Esta bebita de rulos enormes y carcajada contagiosa, hoy cumple 18! ¡Feliz cumple Emmita de mi corazón! ¡Sos todo lo que está bien en esta vida! Te admiro, me enseñás cada día, y podría seguir hablando cosas lindas de vos por horas, pero sé que te las dije todas… ¡que seas siempre feliz, mi amor! ¡Te merecés todo lo mejor! ¡Te amo tanto que nunca lo vas a saber! ¡Hoy se festeja!”.

La publicación pronto se llenó de buenos deseos y reacciones. No faltaron mensajes de figuras del medio como José María Listorti, Patricia Sosa y Nico Peralta, quienes se sumaron al festejo con palabras cálidas para la cumpleañera y su mamá. Entre los comentarios, también resaltaron frases de seguidores de la conductora: “Feliz vuelta al sol para tu niña”, “Muchas felicidades”, “¡Cómo pasó el tiempo! No lo puedo creer”, “Feliz vida princesa”, entre otros mensajes que reflejaron la emoción y el cariño con el que muchos siguieron el crecimiento de Emma a través de los años.

El homenaje familiar continuó por parte de Campi, quien tampoco dejó pasar la oportunidad de mostrar su orgullo. El humorista publicó una foto junto a su hija y escribió: “Felices 18 a mi adorada hija, ¡me hacés muy feliz!”. El gesto confirmó lo que ya es tradición en esta familia: la celebración de los momentos importantes, siempre acompañados y compartidos, tanto en la intimidad como en las redes.

No es novedad que la pareja elige festejar abiertamente cada logro y fecha significativa de la vida de sus hijas. Emma es la menor y tiene una hermana mayor, Francesca. Los recuerdos de otros aniversarios permanecen presentes: en 2022, Emma cumplió 15 años y la familia organizó una fiesta inolvidable en un coqueto salón del barrio de Palermo. Si bien en un principio la adolescente no estaba convencida de hacer un gran evento, de a poco fue entusiasmándose y sumando detalles personalizados que convirtieron la noche en un recuerdo único.

Desde Instagram, Dumas mostró la previa y parte de esa celebración.“¡Por empezar la fiesta de 15 de Emma! ¡Así llegábamos al salón antes de la fiesta! Todo estaba preparado. En un rato les comparto cada momento de una noche muy especial para nosotros”, escribió en un posteo acompañado de un video en el que se veía la decoración del lugar. El detalle más especial de la noche fue la inspiración en Harry Styles, el cantante favorito de la adolescente: desde la torta principal hasta la mesa dulce, todo reflejaba la pasión de la homenajeada por la música.

La autenticidad y originalidad de la joven también se reflejó en la entrada a la fiesta de 15. Junto a su grupo de amigas más cercanas, ingresó a la pista con el hit “Starships” de Nicki Minaj. El locutor la presentó con entusiasmo: “¡Fuerte el aplauso para Emma!”, mientras ella saltaba y celebraba, rodeada de energía y alegría junto a sus seres queridos.

Hoy, Emma cumple 18 y la familia vuelve a recorrer recuerdos y a unir fuerzas para festejar. Entre mensajes de amor, imágenes de infancia y la complicidad de Denise y Campi, la celebración se comparte con todos los que han seguido de cerca la historia de la familia. Un día de fiesta, entre nostalgia y esperanza hacia el futuro que le espera a Emma, siempre acompañada del cariño incondicional de los suyos.