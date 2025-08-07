Teleshow

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Discípulo de Aníbal Troilo, el bandoneonista recorrió el país y el mundo al ritmo del dos por cuatro. El legado en dos de sus hijos, Alfredo y Ligia, que siguen sus pasos

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Osvaldo Piro (Franco Fafasuli)
Osvaldo Piro (Franco Fafasuli)

Osvaldo Piro, histórico bandoneonista y figura del tango, murió a los 88 años y deja un vacío inmenso en la escena del dos por cuatro. El legendario músico falleció en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, donde residía desde hace un tiempo. La noticia fue confirmada a Infobae por fuentes de la Academia Nacional del Tango, entidad de la que era miembro.

Formado bajo la impronta artística de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, Piro registró una carrera de más de 70 años en los que dejó su sello en los escenarios musicales, pero también en sus composiciones para cine, teatro y televisión. En el tango también encontró el amor y la familia. Estuvo casado con Susana Rinaldi, con quien fue padre de Alfredo y Ligia, quienes siguen sus pasos en el oficio, ambos como cantantes. También es padre de Martín, fruto de su relación con María José Mentana, y de Lara, reconocida abogada.

Osvaldo Piro y Susana Rinaldi,
Osvaldo Piro y Susana Rinaldi, en su última entrevista con Infobae (Franco Fafasuli)

La noticia causó profundo dolor en la comunidad artística vinculada a la música ciudadana. En las próximas horas, su familia informará sobre la ceremonia del último adiós.

Osvaldo Piro nació en el barrio La Paternal el 1 de enero de 1937. A los 10 años comenzó a estudiar bandoneón con Félix Cordisco, quien también enseñaba piano y dos años después, continuó su formación junto a Domingo Mattio, bandoneonista que formó parte de la orquesta de Aníbal Troilo. Estudió armonía con Pedro Rubione y Julio Nistal, y profundizó en Filosofía de la música bajo la guía de Juan Francisco Giacobbe.

Osvaldo Piro creció bajo la
Osvaldo Piro creció bajo la tutela de Aníbal Troilo

A los 15 años inició su carrera profesional como integrante de la orquesta de Ricardo Pedevilla. Un año después se sumó a la orquesta de Alfredo Gobbi, en una etapa en la que los cantantes eran Jorge Maciel y Carlos Almada. Luego de estar alejado un tiempo, se reincorporó a las filas de Gobbi, donde estuvo durante seis años.

En 1965 formó su propia orquesta en la que desde el principio dejó de manifiesto su personalísima manera de interpretar el género ciudadano. Debutó en Patio de Tango y entre el público estaba Aníbal Troilo, quien casi en ese mismo momento lo adoptó como ahijado artístico y le legó su bandoneón. Ese mismo año editó su primer disco, con recomendación del propio Pichuco. Así inició un camino que se extendió por casi seis décadas en las que fue premiado en diferentes partes del mundo, desde los rincones de Argentina hasta Europa y Japón.

Noticia en desarrollo

