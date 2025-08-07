Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann (Video: América TV)

Desde que terminaron su relación en el año 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero están en pie de guerra constante por las tres niñas que tienen en común. En este contexto de batallas, comenzó un nuevo capítulo en el que el exfutbolista denunció a la modelo por incumplimiento de contacto con sus hijas durante el viaje. En ese marco, Mica Viciconte, actual pareja de la exfigura de Vélez Sarsfield, habló de la situación.

“No tengo nada para decir. No es un tema mío, es un tema del que Fabi se está encargado con los abogados y se habló ayer, así que no tengo mucho para decir”, comenzó diciendo al aire de Intrusos (América TV). Y siguió, dejando en claro que no tiene pensado inmiscuirse en el tema más de lo debido: “Lo acompañó estando, solo estando”.

“Si fuese al revés, ¿qué pasaría? Digo, si fuese al revés, porque me encanta el panel de LAM hablando y diciendo: ‘Bueno, son dos días más’. Si el hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien. Es como te digo, es un tema que Fabi se está encargando y que me parece que es lo más importante", reflexionó la marplatense.

Uno de los cronistas enviados le consultó qué piensa ella como madre acerca de la situación y dijo: “Cada madre es diferente. Yo te puedo de decir cómo yo actúo en una situación así”. Luego, Micaela, que hace varios años está en pareja con Fabián, reflexionó: “No tengo nada más para decir, hace 8 años que estoy con Fabi y es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo”.

Ante las preguntas de los cronistas por el tema, volvió a repetir: “No tengo nada para opinar, solo que las cosas son y pasan por algo. No me quiero meter porque es un tema que es de ellos, de los abogados y si me meto después dicen ‘Para qué se mete’, así que no digo más nada. Prefiero mantenerme al margen de esto”.

La nueva guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann (Video: América TV)

Si bien no quiso dar muchos detalles del tema, no pudo evitar dar su opinión: “Me parece que no le suma a nadie, llega un momento que agota, pero a veces uno tiene que convivir con esto. Lo tiene que resolver”.

La exposición mediática también fue objeto de su reflexión. Viciconte señaló el efecto que tiene el abordaje público de estos litigios en la vida diaria y mostró su deseo de mantenerse por fuera: «Hace un tiempo, eh, como decidí abrirme la situación y decir: “Me tienen repodrido, no quiero saber más nada, no me interesa», eh, porque uno tiene una vida, vos lo acompañás a tu pareja y estás, por supuesto, ni hablar. Pero después ya esos quilombos queee para eso están los abogados”. La decisión de no involucrarse de forma directa responde tanto a su elección personal como al aprendizaje tras años de exposición y controversias mediáticas.

En cuanto a la posibilidad de solucionar estos conflictos fuera del ámbito judicial, Viciconte reconoció que en ciertos casos los acuerdos resultan imposibles: “Hay veces no se puede. Ahí es como a veces uno intenta ¿Viste? Hay personas que no se llevan bien. Hay personas que se llevan bien, hay personas que no llegan a un acuerdo. A veces no, no, como digo, no, a veces no, no es tan fácil". Atribuyó la dificultad de alcanzar consensos a la complejidad de las relaciones personales y remarcó que solo quienes conviven con la situación conocen realmente la totalidad de los hechos y matices involucrados: “Y ustedes saben, quizás un cuarto, ¿entendés? Entonces, los que están adentro y los que viven la vida y el día a día es muy amplio. Por eso prefiero que, que, que Fabi salga a hablar y en caso de ella o los que, los que son de dentro”.