Teleshow

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

La marplatense habló acerca de la denuncia que hizo su pareja contra la madre de sus tres hijas al término de su viaje por Europa

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann (Video: América TV)

Desde que terminaron su relación en el año 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero están en pie de guerra constante por las tres niñas que tienen en común. En este contexto de batallas, comenzó un nuevo capítulo en el que el exfutbolista denunció a la modelo por incumplimiento de contacto con sus hijas durante el viaje. En ese marco, Mica Viciconte, actual pareja de la exfigura de Vélez Sarsfield, habló de la situación.

No tengo nada para decir. No es un tema mío, es un tema del que Fabi se está encargado con los abogados y se habló ayer, así que no tengo mucho para decir”, comenzó diciendo al aire de Intrusos (América TV). Y siguió, dejando en claro que no tiene pensado inmiscuirse en el tema más de lo debido: “Lo acompañó estando, solo estando”.

“Si fuese al revés, ¿qué pasaría? Digo, si fuese al revés, porque me encanta el panel de LAM hablando y diciendo: ‘Bueno, son dos días más’. Si el hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien. Es como te digo, es un tema que Fabi se está encargando y que me parece que es lo más importante", reflexionó la marplatense.

Uno de los cronistas enviados le consultó qué piensa ella como madre acerca de la situación y dijo: “Cada madre es diferente. Yo te puedo de decir cómo yo actúo en una situación así”. Luego, Micaela, que hace varios años está en pareja con Fabián, reflexionó: “No tengo nada más para decir, hace 8 años que estoy con Fabi y es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo”.

Ante las preguntas de los cronistas por el tema, volvió a repetir: “No tengo nada para opinar, solo que las cosas son y pasan por algo. No me quiero meter porque es un tema que es de ellos, de los abogados y si me meto después dicen ‘Para qué se mete’, así que no digo más nada. Prefiero mantenerme al margen de esto”.

La nueva guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann (Video: América TV)

Si bien no quiso dar muchos detalles del tema, no pudo evitar dar su opinión: “Me parece que no le suma a nadie, llega un momento que agota, pero a veces uno tiene que convivir con esto. Lo tiene que resolver”.

La exposición mediática también fue objeto de su reflexión. Viciconte señaló el efecto que tiene el abordaje público de estos litigios en la vida diaria y mostró su deseo de mantenerse por fuera: «Hace un tiempo, eh, como decidí abrirme la situación y decir: “Me tienen repodrido, no quiero saber más nada, no me interesa», eh, porque uno tiene una vida, vos lo acompañás a tu pareja y estás, por supuesto, ni hablar. Pero después ya esos quilombos queee para eso están los abogados”. La decisión de no involucrarse de forma directa responde tanto a su elección personal como al aprendizaje tras años de exposición y controversias mediáticas.

En cuanto a la posibilidad de solucionar estos conflictos fuera del ámbito judicial, Viciconte reconoció que en ciertos casos los acuerdos resultan imposibles: “Hay veces no se puede. Ahí es como a veces uno intenta ¿Viste? Hay personas que no se llevan bien. Hay personas que se llevan bien, hay personas que no llegan a un acuerdo. A veces no, no, como digo, no, a veces no, no es tan fácil". Atribuyó la dificultad de alcanzar consensos a la complejidad de las relaciones personales y remarcó que solo quienes conviven con la situación conocen realmente la totalidad de los hechos y matices involucrados: “Y ustedes saben, quizás un cuarto, ¿entendés? Entonces, los que están adentro y los que viven la vida y el día a día es muy amplio. Por eso prefiero que, que, que Fabi salga a hablar y en caso de ella o los que, los que son de dentro”.

Temas Relacionados

Mica ViciconteFabián CuberoNicole Neumann

Últimas Noticias

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

La modelo, a la salida del Tribunal Nº 2 de Campana, contó que la Justicia no aceptó el pedido que hizo su abogado, pero igualmente insistirá con el tema

Julieta Prandi habló luego de

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

En la previa de su viaje con Marley, el influencer explicó cómo la pelea familiar se profundizó después de los cruces públicos con Melody Luz

Alex Caniggia fue tajante sobre

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

La exmodelo usó sus redes sociales para hablarle a su hijo menor luego de la decisión que tomó al dejar las canchas a los 27 años

El sentido mensaje de Carolina

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

En Intrusos, la panelista rompió en llanto al recordar la partida de Carmen y comentó cómo transita este profundo dolor

Marcela Tauro se emocionó en

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La modelo relató cómo vivió la elección junto a su pareja y cómo afronta con optimismo el embarazo

Eva Bargiela reveló el nombre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presentación con misterio: el inusual

Presentación con misterio: el inusual plan de Ferrari para mostrar su primer auto 100% eléctrico

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

El rover Curiosity de la NASA cumplió 13 años en Marte y lo “festejó” con la foto de una roca coral

Otra suba de las tasas para los plazos fijos: los bancos ya pagan hasta 39% anual a clientes minoristas

Digital Finance Forum: cómo la IA irrumpió en el sistema financiero y qué estrategias adoptan las empresas

INFOBAE AMÉRICA
Blanco absoluto, mitología y Minions:

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego de

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”