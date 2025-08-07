Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

A finales de julio, Nicole Neumann decidió disfrutar de unas vacaciones en familia junto a sus hijas. Fue así como la modelo viajó a Suecia para reencontrarse con su padre y su hermana menor y vivir días de relax en el viejo continente. Sin embargo, lo que se suponía era un viaje de placer terminó en escándalo luego de que, este miércoles, Fabián Cubero decidiera denunciar a la influencer por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas.

“Otra vez a la Justicia, este tema parecía resuelto, se habían tranquilizado, pero no. Inicia Fabián Cubero por un incidente de comunicación con las hijas. Ha impedido a mi representado ejercer su legitimo derecho para compartir el receso invernal con su hijas. Solicito se impongan sanciones combinatorias astreintes, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”, comenzó diciendo De Brito en LAM (América) al leer la denuncia que había hecho el exdeportista.

Fabián Cubero y Nicole Neumann sumaron un nuevo capítulo en su tensa relación

Acto seguido, el conductor de televisión continuó leyendo el documento y explicando dónde radicaba la furia de Cubero: “Le correspondía al señor Cubero la compañía de sus hijas menores a partir del día 23 de julio, esta fecha fue consensuada y aceptada por la señora Nicole. De forma absolutamente inaceptable, la señora ha desobedecido de manera consciente y de manera premeditada los términos de dicho acuerdo. Le está pidiendo dinero, multas económicas. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega prevista, la señora Nicole comunicó a través del grupo de Whatsapp vinculado a la terapia de co-parentalidad que fue un error, que habría adquirido los pasajes de regreso para el día 26 de julio. No estamos frente a una omisión involuntaria, sino a una maniobra burda y maliciosa”.

Luego, la figura de LAM dio detalles de la conversación entre las pequeñas y su padre y cómo este se enteró que Nicole, supuestamente, ya sabía que iban a regresar días después de lo acordado: “Según relataron las niñas a su padre, ellas ya sabían de ante mano que no regresarían el día 23. Esto demuestra que la señora Nicole nunca tuvo intención de cumplir con lo acordado y que desde un principio actuó de mala fe, vulnerando no solo la autoridad del acuerdo judicialmente homologado sino también el derecho de mi representado a ejercer su rol parental. No puede sino calificarse su accionar como una afronta directa a la buena fe. Este accionar reiterado provocador y desafiante por parte de la señora Nicole no puede ni debe pasar inadvertido por el tribunal, esta parte requiere con carácter urgente la adopción de medidas ejemplificadores y correctivas que pongan un freno definitivo a este tipo de conductas arbitrarias”.

La tarde en familia de Nicole Neumann en Dinamarca: viaje en barco y paseos por sitios históricos

Por último, De Brito leyó la tajante decisión del exjugador de Velez Sarsfield la condición que le impondría a Nicole de cara a sus próximos viajes familiares: “No basta con advertencia morales o exhortaciones al diálogo, aquí se impone una respuesta judicial firme y proporcional al daño causado. Se solicita la renovación inmediata del permiso de salida del país conferido a la señora Nicole, que abusa de dicho beneficio para actuar con total discrecionalidad y sin control judicial. No es admisible. En adelante, y como condición para toda salida internacional futura, deberá exigirse a la progenitora que acredite en forma fehaciente los pasajes de ida y vuelta, incluyendo fechas, horarios y condiciones de traslado con una antelación no menor a 30 días”.

Esta complicada situación se produce luego de que la modelo renunciara a su puesto en Los 8 escalones después de que Pampita fuera anunciada como reemplazo de Guido Kaczka. En LAM, tras el informe sobre el debut de la expareja de Martín Pepa, Ángel de Brito reveló al aire que contactó directamente a la exjurado del ciclo para consultarle por qué no formaba parte de la nueva etapa. Su respuesta fue terminante: “Antes de ir a Europa había avisado que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos”.

Sobre si su salida del ciclo tenía relación con la llegada de Pampita a la conducción, Neumann buscó ponerle fin a los rumores. “Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción. Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz demanda mucho”, sentenció sin medias tintas. Así, dejó en claro que la decisión de no regresar al formato había sido tomada antes de la confirmación de la conductora y estuvo motivada por razones personales y familiares.