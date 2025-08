La polémica decisión de Soledad por una batalla en La Voz Argentina: “No me quedo con ninguno de los dos”

Soledad Pastorutti eliminó a ambos participantes en una batalla inédita de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La noche del domingo 3 de agosto resultó decisiva en La Voz Argentina, el popular reality musical transmitido por Telefe. Soledad Pastorutti, una de las coaches del certamen, sorprendió a la audiencia y a los concursantes al tomar una decisión inédita en su equipo: eliminó a ambos participantes de una batalla. Segundo Maciel y Máximo Medina, quienes se enfrentaron en el escenario con la canción “Yo quisiera” de Reik, quedaron fuera de competencia tras una actuación que no convenció al jurado.

La batalla entre los jóvenes generó expectativas, ya que ambos recibieron con entusiasmo la elección del tema. Sin embargo, durante la interpretación, la energía y la entrega no alcanzaron el nivel esperado por los coaches. Según coincidieron los jurados, la presentación careció de la fuerza necesaria para destacar en una instancia tan decisiva del programa. “Cumplieron con la batalla, pero no sentimos que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última chance de cantar”, coincidieron los profesionales.

La decisión de la coach generó sorpresa y marcó un giro en el reality musical de Telefe

La devolución de Soledad fue especialmente directa. La coach, que en esta edición asumió un perfil más estricto, expresó su decepción. “No fue una buena noche. Sufría por ustedes”, manifestó la folclorista, dejando en evidencia su malestar por el desempeño de sus participantes. En su análisis, la artista remarcó la importancia de aprovechar cada oportunidad en el escenario: “Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo”, afirmó.

Al explicar su decisión, La Sole indicó que esperaba una actitud más combativa de parte de Segundo y Máximo. “Hay que demostrar que queremos estar acá, no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas... Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos”, manifestó la coach. La tensión aumentó en el estudio cuando, tras estas palabras, la cantante anunció su veredicto: “Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos".

Segundo Maciel y Máximo Medina quedaron fuera tras una actuación que no convenció al jurado

La reacción de los concursantes fue inmediata. Máximo aceptó la decisión con madurez y expresó su gratitud: “Está perfecto. La experiencia de estar acá fue increíble, lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Felicito también a mi compañero”, afirmó. Ambos participantes recibieron el respaldo de su mentora, quien los invitó a compartir escenario en el futuro y los animó a regresar en otras ediciones del programa.

A través de sus redes sociales, los jóvenes compartieron sus sensaciones tras su presentación en televisión. Segundo respondió preguntas de sus seguidores y escribió: “No puedo creer la cantidad de mensajes que me mandan. El amor y apoyo recibido este último tiempo, incluso de personas que no conozco, es una locura. Gracias”.

Los participantes agradecieron el apoyo del público y compartieron sus emociones en redes sociales

Máximo también se pronunció: “Hoy me tocó despedirme de La Voz y fue un día lleno de emociones. Duele quedar afuera porque uno sueña con llegar más lejos, pero me voy muy feliz por todo lo que me llevo de esta experiencia. Compartí esta etapa con Segundo, un compañero increíble y una persona hermosa. Agradezco todo lo que compartimos; fue un lujo coincidir. Estar en La Voz fue el éxito más lindo que pude recibir. Gracias a mi familia, amigos, a mi ex pareja y a su familia por su apoyo incondicional, porque sin ellos no estaría donde estoy hoy. Gracias al público de TikTok por ser parte de este sueño, por cada mensaje y cada noche de música juntos. Agradezco de corazón a mi coach Dorita y a La Sole, quienes confiaron en mí y me dieron la oportunidad de integrar su equipo. Me quedo con recuerdos y aprendizajes imborrables. La música continúa y esto es solo el comienzo”.