Mario Pergolini se emocionó al ver a su hija Valentina actuar en su programa

La emoción de Mario Pergolini al ver a su hija presentarse en vivo (Video: El Trece)

Luego de casi dos décadas alejado de la televisión, Mario Pergolini hizo su gran regreso con Otro Día Perdido (El Trece) y el día viernes Fer Dente estuvo como invitado para hablar de sus proyectos laborales, en especial el anunció de su nueva obra de teatro y hablar de la dirección de Despertar de Primavera, musical que él mismo protagonizó 15 años atrás.

Con la intención de explicar de que se trata la obra, el elenco completo salió a escena y representaron algunos de los temas que llevan adelante en el Teatro Ópera. La primera canción fue “Mama Who Bore Me”, interpretada por Trini Montiell, la joven encargada de interpretar a Wendla y junto a ella salieron a escena sus tres amigas, entre las que se encuentra Valentina Pergolini, la hija del icónico conductor, interpretando a Anna.

El elenco de Despertar de Primavera se presentó en Otro Día Perdido (Foto: Instagram)

En el momento que su hija menor apareció en el estudio, la mirada de Pergolini se dirigió a ella y una tímida sonrisa se asomó. Luego de las chicas fue el turno de Octavio Murillo, en el rol de Melchior, que interpretó “The Bitch of Living”. Mientras el director explicaba de que los temas principales de la obra, Valentina se anticipaba a su solo.

El elenco siguió con su interpretación, ganándose los aplausos de la audiencia presente en el estudio. Luego de casi 10 minutos de música en vivo,la cosa estaba llegando a su fin al ritmo de “Totally Fucked” y Valentina se subió al escritorio de su papá a bailar, lo que generó la sorpresa del conductor de CQC.

Valentina Pergolini baila arriba del escritorio de su papá

El público se puso de pie, los aplausos se convirtieron en el sonido de ambiente y los protagonistas del momento se pararon cerca de Mario, quien se tomó unos segundos para “retar” a su hija menor. “Digo una cosita nada más, un detalle. En casa no te enseñamos a que te subas arriba de la mesa”, fue todo lo que dijo el presentador. Más allá de sus palabras, los ojos le brillaban de orgullo al ver a la menor de la familia brillando junto a sus compañeros.

Este es el debut de Valentina en lo laboral y en este contexto habló con Teleshow acerca del apoyo que recibió por parte de su familia y los consejos de su papá. “Tengo mucha suerte de venir de la familia que vengo porque lo entienden, me dan espacio a hacerlo y para mí eso es ideal, me acompañan mucho, tanto mi papá, como mi mamá, como mis hermanos. Mi papá, claramente, al tener un recorrido ya hecho y entender un poco más el medio es a quien acudo cuando tengo algún problema o duda sobre algo, porque sé que me va a dar una respuesta honesta y que me va a ayudar. Cuando quedé en los callbacks, salí del teatro y lo primero que hice fue llamar a papá y contarle“, le contó a este medio.

Mario tuvo la chance de ver a su hija en televisión

Pasaban las audiciones y el dueño de Vorterix se convirtió en un sostén en medio de la catarata de emociones: “Llegó un punto en el que seguía pasando instancias, pero no me llamaban. Y mi viejo me dijo “A partir de acá ya no importa si seguís pasando, vos tenés que estar orgullosa de hasta donde estás llegando. Fíjate en todas las audiciones en las que no quedaste y mira hasta donde estás llegando”. Y cuando vino a verla le encantó, salió superemocionado”.

“Me pasó que yo viví una etapa mucho más tranquila de mi papá, mis dos hermanos cuando papá estaba en la tele era ir al colegio y que los profesores les hablen de él, y a para mí fue mucho más tranquilo. Obviamente, tengo una vida rarísima, pero mucho más tranquila. No puedo evitar hablar de él porque lo amo y porque además es mi papá“, cerró el tema de su familia.