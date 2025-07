Una por una, las coincidencias entre las nuevas fotos de la China Suárez y Wanda Nara

Las fotos recientes de la China Suárez y Wanda Nara revelaron coincidencias en moda, accesorios y estilo de vida

Las fotos recientes de la China Suárez y Wanda Nara volvieron a poner el foco sobre el estilo de vida que eligen las protagonistas del corazón de Mauro Icardi. Ambas publicaron en sus redes sociales una serie de imágenes cotidianas donde se observan varias coincidencias en cuanto a moda, accesorios e, incluso, el modo en que posan.

En las nuevas postales, el uso de gorras destaca como una de las señales estéticas más claras. La ex Casi Ángeles lució una con la estampa de un caballo. Nara, por su parte, también suele elegir gorras, pero lo que más llama la atención es que recientemente se mostró en la nieve con un diseño similar, pero con otro animal: un león.

Ambas celebridades comparten tendencias como el uso de gorras, animal print y la presencia de sus hijas en redes sociales

La presencia de sus hijas es otro punto en común. La actriz se mostró solo con sus hijas mujeres, mientras que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) también suele elegir la exposición de sus dos niñas, que a su vez son las más pequeñas de su familia.

En el último tiempo, ambas mostraron fotos tomadas frente al espejo y junto a sus hijas

Como suele ocurrir, las carteras ocupan un papel principal en este contexto. Suárez aparece en su último dump con una cartera color menta, decorada con llaveros y accesorios colgantes al estilo Labubu. Wanda también exhibe marcas reconocidas, como es habitual, mientras que a su vez es una de las famosas que se sumaron a la nueva tendencia originada en Hong Kong.

Las carteras de lujo y los accesorios exclusivos marcan el perfil de la China Suárez y Wanda Nara en Instagram

El animal print también protagoniza los dos perfiles. La China lo mostró en la bikini con la que pasó el día del cumpleaños de su hijo en un yate. La empresaria, por su parte, eligió colocarse en la cabeza un pañuelo con la misma textura —un clásico de su estilo— en uno de sus posteos más recientes en Instagram.

El animal print y los accesorios colgantes se consolidan como elementos clave en los looks de ambas

En las imágenes compartidas, tanto la China Suárez como Wanda Nara exhiben relojes exclusivos. En el caso de la actriz, luce un reloj dorado que se destaca en su muñeca, aportando un toque de elegancia a su look relajado y deportivo. La presentadora, por su parte, también incluye relojes vistosos en varias de sus imágenes de Instagram, incorporándolos como accesorios fundamentales.

Otra similitud reciente es la presencia de cámaras de fotos en ambos feeds. Amancio protagonizó la última foto del dump de la China, sosteniendo una cámara profesional, mientras en el perfil de Wanda se puede ver una cámara de bolsillo Canon en medio de objetos personales.

La tendencia de mostrar relojes exclusivos y cámaras de fotos une los estilos de la China Suárez y Wanda Nara

En mayo de este mismo año, ambas desempeñaron el papel principal de un escándalo similar al que LAM (América TV) tituló como “la guerra de los anillitos”. El trasfondo fue un desfile de accesorios de alta gama que provocó la inmediata reacción de Wanda, quien respondió en su cuenta con fotos donde dejó ver que su colección personal no tiene nada que envidiarle a la de su ex y la actual pareja del futbolista.

Todo comenzó cuando el futbolista compartió en sus historias una postal junto a la China Suárez durante una cena en el restaurante Los Fuegos, en el Hotel Faena de Miami. En la imagen, la actriz lucía tres piezas clave: un anillo Tiffany, un reloj Cartier y una cartera Chanel. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), los precios de cada objeto eran dignos de una boutique de la Quinta Avenida: el bolso Chanel modelo 11.12 mediano costaría 10.800 dólares, el reloj Panthère de Cartier 26.500 dólares, y el anillo Tiffany —con diamantes y oro— unos 4.000 dólares.

La última competencia por los accesorios de lujo entre la China Suárez y Wanda Nara generó un debate en los programas de espectáculos (Video: LAM, América TV)

Pero la escena no se quedó en Miami. Horas después, Wanda subió una imagen de su mano al volante de su Mercedes Benz, adornada con anillos y pulseras de diamantes. La empresaria no incluyó palabras, pero el gesto fue más elocuente que cualquier declaración. Los panelistas de Puro Show (Eltrece) no tardaron en reaccionar. Caro Molinari estimó que una de las pulseras Cartier con brillantes de Wanda podría costar 50.000 dólares, y que tenía al menos cuatro de ese estilo. “Vos ves un anillito sin brillante y sale un valor; lo ves con los brillantes y lo que aumenta el valor no se puede creer”, explicó.

En total, la suma de los accesorios que mostró Wanda Nara en esa única imagen —sin contar otras publicaciones posteriores con tapados, carteras y más joyas— superaría los 200.000 dólares, lo que desplaza ampliamente los regalos de Icardi a la China. En ese mismo conjunto, se incluyó un anillo valuado en 17.700 dólares, una cartera Hermès de 4.800 y un collar tasado en 68.000 dólares, según los cálculos exhibidos en SQP.