El día que Cris Morena habló de su nieta Mila Yankelevich en Infobae

Cris Morena compartió detalles íntimos sobre su nieta Mila Yankelevich en una entrevista con Infobae (Video: Infobae)

En 2023, Cris Morena compartió detalles personales acerca de su familia, una faceta que no suele mostrar públicamente, y en particular, expresó con ternura su vínculo con Mila Yankelevich, su nieta menor, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Fue durante una entrevista exclusiva con la periodista María Eugenia Capelo en Infobae, en ocasión del estreno en HBO Max de una serie de su autoría llamada “Te quiero y me duele”.

En ese diálogo, que hoy toma un vuelo especial, después de hacer un repaso por sus nietos mayores, la productora revela que la pequeña mostraba interés por el arte: “Mila, que tiene cinco y va a ser una artista. Ya está, ya está: ya se pone las polleras de tul, todos los unicornios. Bueno, todo lo que hacen los niños, pero ella canta 'Corazón con agujeritos’, y yo... me muero, me muero, me muero. Además, esa canción la amo muchísimo. Y canta ‘Pimpollo’, que se la hice a Tomás. Y cuando la canta, ella ni sabe... Y es tan expresiva. Es muy graciosa".

Cris Morena remarcó esa conexión mediante la música, transmitida a sus nietos como una forma de legado familiar. La distancia geográfica que separaba a la familia –Mila vivía en Miami junto a sus padres y hermano mayor, Inti– era compensada a través de estos encuentros que reforzaban los lazos entre abuela y nieta.

La productora destacó el vínculo especial y artístico que la unía a su nieta menor, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca

Casi dos años después de aquella conversación, el nombre de Mila Yankelevich volvería a resonar en los medios, esta vez en un contexto trágico. El lunes 28 de julio, la menor, de solo siete años, fue una de las víctimas fatales de un accidente náutico en la costa de Miami. La niña participaba de una regata educativa organizada por la Miami Youth Sailing Foundation cuando la embarcación en la que viajaba, junto a otros niños y una consejera adulta, fue embestida por un barco carguero cerca de Hibiscus Island, en la bahía de Biscayne.

La tragedia ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana (hora local). Distintas llamadas al 911 y reportes de testigos alertaron sobre una embarcación parcialmente sumergida y la posibilidad de personas desaparecidas. Ante la gravedad del episodio, se desplegó un operativo coordinado que involucró a efectivos del Cuerpo de Bomberos de Miami Beach, el Cuerpo de Bomberos de Miami, el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade y personal policial de ambas ciudades. Tres de los menores fueron trasladados de urgencia en estado crítico al Ryder Trauma Center en el Jackson Memorial Hospital, donde Mila y otro niño fallecieron poco después, de acuerdo a la información confirmada por los Guardacostas de EE.UU. y la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC).

Mila Yankelevich, de siete años, falleció en un accidente náutico en Miami durante una regata educativa

La tragedia reactivó recuerdos de otra dolorosa pérdida que afectó al núcleo Yankelevich-Morena: la muerte repentina de Romina Yan, madre de tres niños (Franco, Valentín y Azul) y tía de Mila, ocurrida en 2010 a causa de un paro cardiorrespiratorio.

En agosto del año pasado, Tomás y Mila viajaron a la Argentina para acompañar a Cris Morena en el lanzamiento de Margarita, la serie que se desprende del éxito de Floricienta.Y aprovecharon para sorprenderla también el día de su cumpleaños, con una visita a la productora Otro Mundo. Se abrazaron, saltaron y rieron como cada vez que se veían.

El 12 de febrero Mila cumplió 7 años y ahí estaba otra vez su abuela para contarle al mundo cómo era su vínculo con su nieta más pequeña: “Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana, soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles. Sos sol, libertad, abrazos, bella, inquieta, dulce niña amada, especial, brillante, nietita querida!”, escribió y describió en palabras e imágenes que hoy se vuelven desgarradoras. El doloroso e inesperado réquiem para una niña que solo quería reír.