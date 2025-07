Cazzu le respondió con dureza a Fito Páez por su frase sobre el perreo y el feminismo: “Hay que respetar las luchas”

Cazzu le respondió a Fito Páez

Cazzu,la reconocida artista de la música urbana, visitó por primera vez Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en Eltrece. Allí, la cantante le enseñó a perrear, lo que derivó en un momento con mucho humor. A la salida, la esperaba un nutrido grupo de periodistas, quienes le preguntaron por la frase de Fito Páez acerca, precisamente, de las músicas que se expresan a través de ese tipo de baile: “Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, mencionó el rosarino en su visita al programa de su ex, Julia Mengolini en Futurock.

La rapera dejó clara su postura utilizando declaraciones contundentes. Frente a la pregunta por la opinión del músico sobre el rol de las artistas femeninas en los movimientos feministas, Cazzu aseguró: “La opinión de eso está escrita en mi libro. Son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal, diría mi hermana. Así que hay que tener respeto por las luchas y sobre todo cuando no cuando no son una mujer”.

Cazzu (Captura de pantalla)

La crítica de la cantante continuó al referirse al impacto de esas opiniones en la sociedad. Según Cazzu, “justamente mi libro aborda esta problemática que es la de nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso. Así que dichos como que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer. Me parece que igual lo tomamos como de quien viene. Y no es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Pero bueno, si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo”.

En cuanto a la posibilidad de que Páez reflexione sobre sus dichos, la artista sostuvo: “Bueno, capaz sí tiene ganas también, porque después hay cosas en las que para eso estamos nosotras, tratando de visibilizar nuestras propias problemáticas. Pero no podemos permitir que los hombres decidan sobre lo que valemos”.

El comentario de Fito Páez que se hizo viral

Las declaraciones de Fito Páez que generaron controversia surgieron durante su visita al programa “Mirá quién vino”, conducido por Julia Mengolini, donde el músico presentaba su obra “Novela”. En ese espacio, Páez adoptó un tono crítico respecto a las tendencias musicales actuales y el rol que cumplen dentro de los debates sobre derechos y feminismo. Al ser consultado por la conductora sobre la percepción de los nuevos sonidos predominantes en la escena, Páez afirmó: “Esa música de una sola nota es la que está generando el puto mercado. A mí me aburre”. Mengolini intervino señalando: “Te agrego, que vos dijiste ‘estas músicas de ahora se llevaron puesta la melodía y la armonía’. Quedó solo el ritmo y ni siquiera entramos en las letras que mamita..., incluso una evaluación muy feminista de tu parte, en el sentido en el que ¿cómo puede ser que todo sea que muevan el culo?”. Este comentario abrió paso a la frase del compositor.

Fito Páez sostuvo: “Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra”. Agregó: “Yo pienso que todo se puede bailar, Prince, García, Spinetta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin. Se pueden bailar un montón de música, pero si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pide que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles”.