Leonardo Sbaraglia mostró paso a paso su caracterización como Carlos Menem: de raparse el pelo a colocarse las patillas

Leo Sbaraglia mostró cómo fue el proceso de caracterización de Carlos Menem para la serie del ex presidente

Leonardo Sbaraglia decidió mostrar en sus historias de Instagram cómo fue el paso a paso para convertirse físicamente en Carlos Menem para la serie de Amazon Prime. Y su transformación causó sorpresa, ya que fue mucho más allá de un simple maquillaje: el cambio abarcó desde detalles mínimos en el rostro hasta la postura corporal. Así, el actor logró un parecido impactante con el expresidente.

El trabajo de caracterización fue todo menos rutinario. No consistió en apenas pasar por el camarín y salir listo. El proceso duraba más de dos horas antes de encender las cámaras, con varias etapas que incluían desde lentes de contacto hasta la adaptación del color y la textura de la piel, consiguiendo que Sbaraglia se pareciera a Menem casi en cualquier ángulo de la toma. Este nivel de detalle fue decisivo para que la serie pudiera mostrar a un Menem reconocible, sobre todo para el público argentino.

La iniciativa de Sbaraglia de compartir estos momentos en redes sociales permitió ver la dedicación y el esfuerzo detrás de la transformación diaria. La producción apostó fuerte a que el parecido fuera total, y logró que esa apuesta jugara a favor del realismo de la biopic.

El trabajo de caracterización fue realizado por un equipo liderado por Marcos Cáceres y Loli Giménez. El ritual, como se vio en el reel, se iniciaba al rasurar completamente la cabeza y la cara de Sbaraglia, un paso fundamental para que todo lo que venía después se mantuviera en su lugar durante las largas jornadas de grabación. El siguiente paso era “borrar” el tono natural de su piel con productos especiales y, recién ahí, darle el color característico de la tez de Carlos Menem.

El proceso de caracterización de Leonardo Sbaraglia como Menem

La perfección del trabajo dependía de detalles casi invisibles, como los lentes de contacto que modificaban el color de los ojos y un adhesivo específico en las comisuras externas que permitía bajar los párpados, dándole esa mirada tan particular al personaje. Para sumar autenticidad, no podían faltar las patillas y una peluca con formato cuidadosamente redondeado que hacía más ancho el rostro del actor, acompañadas por un peinado al milímetro.

Dentro del listado de artilugios estaba, además, un soporte en la nariz que lograba modificar el perfil y, probablemente, lo más singular del set: una prótesis especial que se colocaba dentro de la encía inferior, generando el famoso gesto labial de Menem. El maquillaje se completaba con líneas marcadas en la frente, surcos, ojeras bien medidas y una textura única en las manos, para que ni un plano cercano perdiera coherencia con el conjunto.

Según le contó el propio Sbaraglia a la agencia EFE sobre su interpretación, “siento realmente que entré dentro de él o él dentro mío”. Sobre la serie de seis capítulos, que dirigió Ariel Winograd y produjo Mariano Varela, explicó que “no le escapa a nada, no es light y se hace cargo de quiénes eran las personas que estaban en el poder en ese momento y de lo que fueron las heridas de esa Argentina”.

Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia como Zulema Yoma y Carlos Menem

De acuerdo a lo que el propio Winograd le dijo a Infobae, la llegada de Leonardo Sbaraglia al rol de Menem se produjo “cuando estaba filmando la película “El gerente” con él, que era la segunda vez que trabajábamos juntos. Para ese momento estábamos avanzados con ‘Menem’ y pensando quién podría hacerlo. Siempre admiré a Leo, desde ‘Clave de sol’. Un día, filmando, le dije que me estaba sonando para el papel de Menem, le propuse la idea y Leo me dijo que sí entre una toma y otra. Una locura”. Pero además, lo que impresionó al director fue la inmersión que Sbaraglia logró para incorporar el papel: “Él tiene ese proceso de actuación, se mete en el personaje. Cuando filmábamos, y era momento de descansar para almorzar, comía como el personaje, no como Leo Sbaraglia. Así fue en toda la serie”.

El elenco, brillante, se completa en los roles principales con Griselda Siciliani (impecable) como Zulema Yoma, quien destacó su interpretación; Juan Minujín como el fotógrafo Olegario Salas; Marco Antonio Caponi como Silvio Ayala, una suerte de mano derecha de Menem; Guillermo Arengo como Ariel Silverman, el otro colaborador del ex presidente; Jorgelina Aruzzi como Amanda Salas, esposa del fotógrafo y modista; Alberto Ajaka como Emir Yoma, el hermano de Zulema; Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.; Cumelén Sanz como Zulemita Menem; Mónica Antonópulos como María Julia Alsogaray y Martín Campilongo como Domingo Cavallo.