Tensión al aire y reproches entre Julieta Poggio y Luz Tito: “Es mejor hacer que hablar”

Luego de la repercusión de los dichos de Juli Poggi, Luz Tito se sentó en el ciclo de streaming y lanzó una serie de indirectas (Video: Rumis - La Casa Streaming)

La final de Gran Hermano (Telefe) quedó atrás, pero el fuego cruzado entre las exparticipantes sigue más encendido que nunca. Y esta vez, el enfrentamiento tiene nombres propios: Julieta Poggio y Luz Tito. Todo comenzó con una frase que reavivó la polémica y que dejó a la vista la tensión que existe entre las dos figuras del reality.

El nuevo round se dio en el programa Rumis, de La Casa Streaming, donde Luz fue invitada a contar su experiencia en el juego. Cuando le preguntaron por su estrategia para llegar a la final, no dudó en lanzar un comentario con destino claro en referencia a los dichos de Julieta y Lola Latorre en el pasado. “Para mí, había muchas personas que hablaban demasiado en la casa y creo que es mejor hacer que hablar. Hay que demostrar más”, dijo con seguridad. Las risas del panel acompañaron el momento, pero las cámaras fueron más directas: enfocaron a la modelo, seria y con la mirada perdida hacia un costado del estudio.

Pero el cruce no terminó ahí. Más adelante, cuando le consultaron sobre las críticas que recibió en el reality, Luz fue contundente: “Eso de que me digan put... me lo dijo toda la casa”. La jujeña parecía lista para profundizar en el tema, pero Julieta la interrumpió rápido, con una frase que buscó ser simpática pero que muchos interpretaron como un intento de minimizar la situación: “Por linda”, lanzó, cortante.

Las exparticipantes quedaron en el foco del centro del espectáculo debido a sus dichos

El fragmento del programa no tardó en hacerse viral y desató un nuevo escándalo en redes sociales. Los fanáticos de ambas salieron a opinar sin filtro. “A Juli le fascina ser el centro de atención y no le gustó que Luz se llevara todos los halagos”; “Se nota que le habla con malas vibras, qué víbora”; “Es directamente la competencia de Juli. No se la fuma y la mira con un odio”; “Se siente esa mala onda”; “Siempre fue mala, solo que ahora a Poggio se le ve la hilacha”; “Ambas son envidiosas”; “Es un montón”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las últimas horas.

La historia entre ambas viene desde junio, justo después de la final del ciclo. En ese mismo programa, durante una charla distendida, Sebastián Manzoni, conocido popularmente como La Tía Sebi, recordó la salida de Luz de la casa como un momento “muy cine”, repleto de fanáticos, aplausos y regalos. Pero ahí fue Julieta quien no pudo evitar comparar con su propia experiencia en el reality: “La pasarela era muy larga. Y la de ayer era más cortita”, dijo sin vueltas.

Julieta Poggio desató polémica con sus comentarios sobre Luz Tito tras la final de Gran Hermano (Video: Rumis - La Casa Streaming)

Y no fue lo único. En esa charla también salió a la luz un detalle que generó polémica. El conductor del ciclo, Santiago del Moro, interrumpió la transmisión justo cuando Luz bajaba del auto para anunciar la nueva temporada del programa. Julieta no dejó pasar el dato y tiró una frase filosa: “Por algo es…”, dejando en el aire la sospecha sobre por qué no se mostró completo el recibimiento de su compañera.

Como si fuera poco, en ese mismo streaming, Poggio y Latorre siguieron cuestionando a Luz. Dijeron que su paso por el reality fue casi invisible y lo resumieron con una frase lapidaria: “Luz era ‘ni fu, ni fa’”. En cambio, defendieron a Juli y remarcaron que ella tuvo “una personalidad muy clara” durante su edición, marcando la diferencia entre ambas.

Mientras tanto, las redes sociales no paran de amplificar cada frase y cada gesto. Los fanáticos siguen enfrentados, y cada aparición pública de las exparticipantes suma un nuevo capítulo a esta historia que, por ahora, no parece tener final.