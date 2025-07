Por qué Nico Occhiato y el jurado de La Voz Argentina usa la misma ropa en todos los programas

Día a día, el vestuario del jurado suscita las inquietudes de los televidentes (Adrián Díaz/Telefe)

En cada emisión de La Voz Argentina 2025, hay un detalle que no pasa desapercibido para los fanáticos más atentos y para los desprevenidos también: el vestuario del jurado permanece idéntico, noche tras noche, canción tras canción. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y los integrantes de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, aparecen con los mismos looks durante toda la etapa de audiciones a ciegas, sin importar qué día sea el que sale al aire. La curiosidad sobre esta elección creció con fuerza en las redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron por qué los artistas no varían su ropa entre un programa y otro.

La respuesta está lejos de cualquier capricho de estilo o decisión personal. La clave está en el detrás de escena del reality que emite Telefe, donde la edición y el montaje son tan importantes como la música y las emociones que se viven en el escenario. Las grabaciones de las audiciones a ciegas no ocurren en una sola jornada, sino que se filman durante varios días que reúnen cientos de presentaciones. Sin embargo, el orden en que esos momentos aparecen en la pantalla no siempre respeta la cronología de la grabación. La producción reordena las actuaciones según lo que consideran que hará más entretenido cada capítulo. Por eso, para evitar confusiones visuales, el jurado debe presentarse vestido siempre igual.

Soledad Pastorutti, de cuero y jeans con motivos campestres (Instagram)

Ale Sergi y Juliana Gattas: toda la elegancia pop de Miranda!

Aunque puedan sumarse pequeños detalles que varían sutilmente, como un abrigo, algún accesorio o un leve ajuste en el peinado, el look principal de cada coach se mantiene constante hasta que finalizan las audiciones. Luego, con el paso a las etapas de batallas y playoffs, el vestuario cambia, acompañando así el avance de la competencia y marcando un nuevo capítulo del certamen. Pero no es casualidad, sino que cada cambio visual ayuda a identificar que la historia avanza.

La pregunta sobre el vestuario no es nueva. En la edición 2021, cuando el programa también era conducido por Marley y contaba con la participación de Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, el tema ya había generado revuelo en redes. Pero fue algunos años antes, en 2018, cuando uno de los jurados, Axel, decidió explicar el misterio de manera clara. “Audicionamos a 200 voces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner en el orden que considere”, explicó el cantante desde sus redes sociales. Y, fiel a su estilo, agregó con humor: “Pero tranquila, sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales”.

Todo el desparpajo de Luck Ra en su vestuario: saco y pantalón brillosos

Lali Espósito y una estética oscura inspirada en su último trabajo

Además de la ropa, el equipo de producción cuida otros detalles para mantener la continuidad en pantalla: los peinados, los accesorios y hasta la ubicación del jurado en sus sillones rojos. Todo está calculado para que, aunque las grabaciones hayan ocurrido en diferentes días, el resultado final sea prolijo y fluido. De este modo, los editores pueden elegir qué audiciones van primero, cuáles generan más impacto o emoción, y así construir un capítulo que mantenga la atención del público de principio a fin.

Este recurso no es exclusivo de la versión argentina. En los diferentes formatos de La Voz alrededor del mundo, la estrategia es la misma. Tanto en las ediciones de España, Estados Unidos, Francia o México, los coaches visten igual durante las audiciones a ciegas, por una simple cuestión logística. Al grabarse con anticipación y en múltiples jornadas, el vestuario fijo permite a la producción ordenar el programa según lo que consideran que resulta más efectivo para el relato televisivo, sin preocuparse por inconsistencias visuales.

El estilo sobrio de Nico Occhiato (Instagram)

Aunque a lo largo de los años circularon versiones que apuntaban a supersticiones de los artistas o exigencias contractuales, la explicación siempre fue la misma: es una decisión puramente técnica, que responde a la necesidad de facilitar el trabajo de edición y mantener la continuidad del programa. La televisión, incluso en un reality musical, también necesita de estos pequeños trucos que el público no siempre advierte, pero que son clave para que el show funcione.