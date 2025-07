Florencia Peña sorprendió a Mirtha Legrand al revelar el método que utiliza para ir al baño en medio de “Pretty Woman”

Florencia Pena confeso como hace sus necesidades en la obra Pretty Woman

Después de semanas de trabajo y ensayo, Florencia Peña disfruta del éxito de la obra Pretty Woman. La función generó sensación y destacó como una de las mejores de Calle Corrientes. En ese contexto, este sábado, la actriz dialogó con Mirtha Legrand y contó los detalles del detrás de escena. Sin embargo, la artista sorprendió a la diva al revelar el llamativo método que utiliza para ir al baño en medio de su labor.

Todo comenzó cuando Peña destacaba el trabajo de su compañero, Juan Ingaramo: “Primero que nada, Juan le trajo aire fresco al Musical. Y también hay algo de de haber encontrado un compañero relindo. Teníamos que hacer match, porque si no matchamos, nadie se cree la historia. Y la verdad que desde el día uno fue un compañero muy laburante como yo. Y eso, eso me parece hermoso de él, porque va a poder hacer lo que quiera. Yo vengo preparándome hace muchos años para hacer lo que hago, pero siempre es difícil encarar un musical, siempre es difícil”. Fue entonces cuando la diva expresó: “Debe ser dificilísimo cantar, bailar, actuar. El cambio de ropa. Todo eso. Qué agotador, Díos mío. ¿No estás agotada?”.

Sin ningún filtro, Peña comentó: “Bueno, yo hago pipí en un balde. En el camarín, arriba, porque no llego a bajar. El otro día estaba desesperada porque me lo habían sacado. Digo: “El balde””. Sin poder aguantar la risa, Legrand dijo cómo imaginaba la situación: “Rompés todo el romanticismo. Yo me la imagino sentada en el balde”.

En esa misma línea, Andrea Bonelli confesó que también le había pasado algo similar: “Pero todas hemos tenido en alguna obra un balde en algún momento. Que no llegás”. Con ánimo de dar más detalles, la protagonista de Pretty Woman agregó: “Tomás un poco de agua para que las cuerdas se hidraten, un poco, porque cantamos mucho. Y yo tengo muchos cambios de ropa muy rápidos y el otro día digo: “Ay, ay, ay. ¿Dónde está el balde?”. Se habían llevado el balde. Dios, qué voy a hacer ahora. Me tuve que aguantar”.

Sorprendida, y fascinada, con lo que había contado Peña, Mirtha comentó: “Las cosas que revelás televisión, de esto la gente no se olvida nunca”. Para cerrar su anécdota, Florencia subrayó: “Ahora me trajeron un balde todo tuneado”.

A lo largo de la noche, este no fue el único momento en el que Legrand preguntó por la obra. En ese sentido, la diva también destacó el desempeño de Ingaramo. “Cantás muy bien Juan. Decime, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos te sacás toda la ropa en escena y quedás desnudito?”. Luego del estallido de risas, el cantante expresó: “Parece, pero no, solo es un truco teatral. Solo me saco la parte de arriba”. Por último, Mirtha cerró diciendo: “Pero están con una cama al lado”.

Según revelaron los actores, los ensayos comenzaron en marzo con una disciplina casi marcial. Ocho horas diarias en los que fueron conociendo y sorprendiéndose con el musical con canciones de Bryan Adams. Si a Flor la había impactado el despliegue de Mamma Mia!, acá la apuesta se eleva. 120 cambios de vestuario, 27 de escenografía y un registro más rockero que la pone a prueba una vez más. Y ese es un terreno que siente cómoda. Para Juan, fue descubrir un universo desconocido, al que enfrentó con el respaldo que le dan los años de escenarios y ese oficio de cantautor que lo fue curtiendo y forjando.

Antes del estreno de la obra, la actriz había dialogado con Teleshow y explicó por qué decidió aceptar este papel: “Necesitaba revalidar mis votos conmigo misma, y cuando me pregunté cómo seguir, apareció este musical, que requiere una disciplina mayor a la hora de cantar, porque las canciones son muchísimo más difíciles, son más rockeras y es un género que no abordé mucho. Tiene algo bastante parecido a lo que fueSweet Charity,que es un personaje que no sale casi nunca del escenario.Y siempre mi batalla es contra mí misma, que creo que en definitiva es la batalla del ser humano.Y con Ricky y con Pardo, las tres P como decís, quisimos ir por más en todos los sentidos, porque eso es algo que no transamos. Y espero estar a la altura de las circunstancias".