Wanda Nara viajó a Uruguay mientras Mauro Icardi está con sus hijas: “Cortando la semana”

Wanda Nara abordó un jet privado con destino a Uruguay en medio de la disputa judicial por la crianza de sus hijas (Video: Instagram)

Después de mostrarse esta mañana helada de miércoles a bordo de su Lamborghini de lujo, Wanda Nara volvió a recurrir a sus redes. A través de una serie de historias de Instagram, la empresaria documentó su viaje a bordo de un jet privado rumbo a Uruguay, donde aterrizó entrada la noche. La secuencia, que combinó imágenes del despegue con tomas relajadas en el interior de la aeronave, se produjo pocas horas después de que la mediática hablara públicamente sobre el escandaloso operativo del viernes pasado en el Chateau Libertador.

“Cortando la semana✈️”, escribió sobre una foto donde se la ve posando junto al ala de un avión ejecutivo, en una pista aún iluminada por los últimos rayos del sol. Vestida con ropa deportiva, un top blanco y un tapado oscuro, complementó el look con una cartera Hermès color verde con un oso de peluche colgado. La escena dio inicio a una sucesión de postales que retrataron su estilo de vida actual, mientras la disputa por la crianza de sus hijas continúa desarrollándose en paralelo en los tribunales y los medios.

Las redes sociales reflejaron el lujoso viaje de Wanda, mientras Mauro Icardi permaneció en Buenos Aires junto a sus hijas

Ya dentro del jet, compartió una selfie en primer plano. El abrigo de piel, el maquillaje suave y la sonrisa moderada construyeron una imagen serena, en aparente contraste con el conflicto judicial que la enfrentó recientemente a su expareja. En otra postal, la empresaria posó en uno de los asientos del avión, con anteojos de sol, mirando por la ventana y apoyando la mano en su rostro. En todos los planos puede observarse la misma cartera verde y el oso colgado.

Finalmente, en el último video compartido, se la vio descendiendo del avión con dos bolsos —el mismo verde y uno rosado— y la leyenda: “Feliz Feliz Feliz”, acompañada por la bandera de Uruguay. Aunque no aclaró si su viaje tenía fines laborales o personales, el recorrido ocurre mientras Mauro Icardi se encuentra en Buenos Aires compartiendo tiempo con sus hijas, en el marco de un régimen de revinculación supervisado.

Wanda respondió públicamente a las acusaciones sobre los incidentes judiciales y defendió su posición parental

El contexto de este viaje no es menor. El viernes pasado, la vivienda que Wanda habita en el Chateau Libertador fue escenario de un tenso episodio durante el cual las niñas habrían manifestado su negativa inicial a irse con su padre. El hecho demandó una intervención judicial que se extendió por más de diez horas y que incluyó la participación de fuerzas de seguridad y personal médico, en un procedimiento que fue seguido minuto a minuto por los medios.

El lunes, tras prestar declaración en la causa que investiga la promoción de casinos online, Wanda rompió el silencio ante los micrófonos del programa Intrusos (América). Desde el auto, acompañada por L-Gante, con quien comparte imputación en esa causa, la mediática fue tajante al referirse al episodio con Icardi: “Todo lo que se dijo es mentira, pero por suerte están las cámaras de seguridad de mi casa, que grabaron lo que ocurrió”.

El viaje de Wanda Nara coincide con su reciente declaración ante la justicia en una causa por promoción de casinos online

Además, remarcó su compromiso con el proceso judicial: “Estoy muy contenta porque se está haciendo todo bien, el Ministerio Público Tutelar está ayudando mucho”. Y aseguró que las niñas “están bien, que es mi prioridad y la de su papá”.

Consultada por la posibilidad de haber cancelado un viaje al Mundial de Clubes en Miami —evento en el que supuestamente iba a participar representando a Telefe—, Wanda desmintió haber tenido compromisos con el canal: “No estaban ni enterados, yo estaba invitada por otra persona”, aclaró.

En el mismo intercambio, fue consultada por la presencia de Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, en el proceso de revinculación. La actriz habría compartido un almuerzo con las hijas del futbolista durante el fin de semana. Ante la pregunta, Wanda fue enfática: “No me molesta y no es un problema para mí”.