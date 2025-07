Maxi Trusso vuelve a los escenarios luego de su accidente al arrojarse al público: “No entiendo cómo hice esa locura”

Maxi Trusso se lanzó al público y nadie lo agarró

La frase “La vida es un juego” cobró nuevo sentido para el músico y DJ Maxi Trusso, que está a punto de volver a subir a un escenario después del accidente que lo obligó a frenar en seco. “Las grandes cosas surgen de grandes dificultades”, le confesó el cantante a Teleshow mientras ultima los detalles de su ansiado regreso, un reencuentro marcado por el aprendizaje, la introspección y ciertos toques de humor a pesar del recuerdo fresco de ese desafortunado salto sin red en Niceto Club el 27 de marzo de este año.

Durante ese show, Trusso decidió lanzarse al público desde el escenario, hacer el llamado “crowd surfing”, pero debajo no hubo brazos para sostenerlo y terminó con la cabeza del fémur fracturada, en el hospital Rivadavia donde fue sometido a una cirugía y luego a una severa rehabilitación.

La salida de Maxi Trusso de Niceto Bar en marzo

A varios meses del suceso, el músico habló con Teleshow y relató cómo ese accidente le permitió parar la pelota. “Me sirvió mucho este tiempo para seguir profundizar cosas que venía postergando desde la parte compositiva y artística. También en el trabajo con la banda, los sonidos, nuevas ideas. En ese punto todo esto me permitió darle un upgrade al show”, cuenta el músico, que promete un espectáculo renovado.

Aunque las lesiones le recordarán durante un tiempo lo ocurrido, su ánimo no decae: “No te digo que estoy del todo recuperado, pero casi. Es una compañía más, como quien tiene una mochila… Pero el hueso ya soldó bien y en la cuestión muscular estoy en rehabilitación, eso lleva un poco más de tiempo”. A pesar de todo, Trusso asegura estar listo para volver a la acción. “Ese tipo de desafíos me gustan, me parece interesante el hecho de mejorar y esforzarme más a partir de una pequeña disminución. Sale algo más particular también cuando uno se exige diferente”, señala.

Maxi Trusso en su cama del hospital Rivadavia luego de la operación, junto a su esposa Tracy Shanahan, su manager Mariano Israelit (quien toma la foto) y su stage manager Ariel del Río

El show de regreso, que tendrá lugar este 10 de julio a las 21.30 en el mismo escenario de Niceto Bar. está planeado para que los asistentes vivan una experiencia diferente y más íntima: el propio Trusso anticipa que incluirá reflexiones sobre lo ocurrido y lo que implicó este tiempo de cambios. “Le di un upgrade no solo a nivel sonoro, también desde lo que voy a contar. Va a ser una experiencia un poco autobiográfica, pero con humor”, explicó. Al artista principal lo acompañarán desde las 20 hs. el DJ Mariano Israelit, Dj Chiwi Baynaud, Juan Ponce de León, Klaus y los presentadores, el Conde Rígoli y Gustavo Lutteral. Dos días más tarde, se presentará en el Centro Cultural de San Isidro para continuar con sus actividades.

En la charla, Trusso habló sobre cómo el accidente y el proceso de recuperación influyeron en su creatividad: “Componiendo estuve bastante. Este tiempo me ayudó a profundizar, a conectarme con cosas más intensas... En el mundo actual cuesta conectarse con lo más profundo y estas experiencias te lo facilitan”. De esa etapa surgieron nuevas canciones, como “La vida es un juego” o “Uno entre mil” sobre el accidente, que presentará en su vuelta al escenario. “También estuve escribiendo sobre el amor y otras cosas. Todo esto me sirvió para pasar a una etapa nueva, no dejar de buscar y crecer”, señaló el artista.

El proceso de recuperación de Maxi Trusso (Video: Instagram)

Cuando se le pregunta qué enseñanzas le dejó este proceso, Trusso habla de reencontrar valor en lo simple y la importancia de buscar la paz: “Me di cuenta de que la vida a veces tiene que ver con las cosas sencillas, que parecen fáciles pero a veces se pierden entre enojos o ciertas situaciones. Esos procesos, lutos o enojos, terminan. Cuando te amigás con vos mismo, recuperás la esperanza de ver cosas grandes en cosas pequeñas”.

Su proceso de introspección estuvo vinculado solo al accidente, sino a otros eventos personales que venía arrastrando desde la pandemia. “Durante la pandemia cambiaron muchas cosas en mi vida, fallecieron familiares y eso me llevó a reformularme. Creo que la pandemia cerró una era y, para mí, el siglo XXI empezó ahí. Fue el final de un ciclo, justo cuando cumplía cincuenta años”, repasó.

El flyer del show con que regresará

En ese contexto íntimo, el sostén espiritual y familiar fue clave, en especial el de su esposa, la irlandesa Tracy Shanahan: “Me apoyé mucho espiritualmente en mi mujer, que me acompañó muchísimo. Uno se da cuenta de que lo grande puede surgir de lo difícil, que crecer desde la comodidad a veces puede ser una ilusión. Lo que crece desde los problemas, luego todo va en subida”.

Respecto al público que lo sigue, el músico indicó que quienes conservan las entradas del show suspendido podrán ingresar con ellas: “Quienes iban a venir pueden usar las mismas entradas. Por suerte se vendieron más, así que algunos otros se sumaránn. Lo importante es poder encontrarnos en una linda noche, más allá de la cantidad de entradas vendidas”, comentó.

El Videoclip De Vida Exagerada, La Nueva Canción De Maxi Trusso

En cuanto a la pregunta sobre si volverá a intentar lanzarse al público, Maxi Trusso responde con un rotundo “No”: “Eso fue un cierre de un período, los 90. Iggy Pop, Juanse… todos se tiraron y siempre terminó mal. Creo que hay que llegar a ese límite para volver a empezar. Y ese fue mi límite. La verdad que cuando lo hacés también buscas un poco hasta dónde vas a llegar, hasta dónde te va a salir bien. La verdad es que fue un delirio, hoy ni llego a entender cómo lo hice. Una locura”.