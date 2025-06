Juana Viale contó cómo le guardó a Rocío Marengo el secreto de que estaba embarazada: “Era todo llanto”

Rocío Marengo confirmó su embarazo tras recibir la noticia en plena grabación del programa "Almorzando con Juana" (Video: X)

Rocío Marengo vivió uno de los episodios más importantes de su vida personal mientras se encontraba trabajando. La modelo y actriz, que atraviesa un embarazo muy deseado junto a su pareja, Eduardo Fort, se enteró de la noticia en un entorno poco convencional: en medio de la grabación del programa Almorzando con Juana, que se emite por eltrece. Así lo reveló Juana Viale, conductora del ciclo, en la última emisión de este domingo.

“Recibió un llamado y fue llanto. Yo dije ‘está embarazada, no hay otra’. Y me pidió que no dijera nada y le dije ‘olvidate’”, contó al aire, al explicar cómo vivió el instante en que su invitada se enteraba de que iba a ser madre. El episodio, que había pasado inadvertido para la audiencia, fue recordado ahora por la propia conductora, a raíz de un video que la producción preparó para anunciar oficialmente el embarazo de la artista.

“Hola, Juana, acá estoy, no embarazada, embarazadísima y feliz, feliz, feliz, de once semanas. Este bebito lleva once semanas”, dijo Marengo con una sonrisa en el video emitido durante el programa. Luego agradeció a la conductora por su reacción y el acompañamiento silencioso en ese momento tan íntimo. “Gracias por tu empatía, tus miradas cómplices. Te juro que te miraba y hablaba, tenía un diálogo con vos”, expresó emocionada.

La lucha emocional y física de Rocío Marengo por ser madre incluyó años de tratamientos de fertilidad fallidos

La actriz había decidido mantener en reserva la noticia durante ese primer momento. Según explicó Juana, el impacto fue tan fuerte que Marengo no pudo contener el llanto. Además, deslizó que la artista tiene planes de casamiento con Fort. “Parece que ahora se quiere casar también. Todo junto”, agregó.

En una entrevista concedida al programa chileno Primer plano, Rocío Marengo brindó detalles sobre cómo atravesó los días previos a recibir la noticia. Según contó, había una gran resistencia interna a someterse al análisis de sangre que podía confirmar su embarazo. “No quería hacerme un estudio porque me daba miedo. Pensaba que iba a ser otra piña en la cara, que otra vez la inyección...”, reveló. La experiencia acumulada en intentos fallidos y tratamientos médicos sin resultados positivos había dejado huella.

El testimonio dejó en evidencia el desgaste emocional que vivió la artista durante su camino hacia la maternidad. Fue Eduardo Fort, su pareja desde hace más de una década, quien insistió en que debía hacerse el estudio. “Me dice mi novio que había que ponerle fecha, ‘vas, te hacés el estudio y sea lo que sea, hay que seguir’”, relató. Finalmente, accedió, aunque con dudas.

Eduardo Fort fue clave para que Marengo se realizara los estudios que confirmaron la llegada de su primer hijo (Video: América TV)

El día del análisis coincidió con su participación en el programa de Juana Viale. Mientras grababa, recibió un mensaje de su médica personal que decía: “¿Podés hablar, terminaste de grabar?”. Cuando atendió, escuchó la frase que venía esperando desde hacía años: “Estás embarazada”. La reacción fue inmediata. “Me desmorono de llanto y toda la mesa se para y me pregunta si estaba bien. Y yo no podía decir, recién me estaba enterando, no sabía mi marido, y les digo ‘sí, sí, es una buena noticia’”, contó.

Esa secuencia, vivida en tiempo real por la conductora y su equipo de producción, explica ahora por qué la conductora supo inmediatamente lo que ocurría y respetó el pedido de confidencialidad. En aquel momento, ni su pareja ni su familia estaban al tanto, y ella misma necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido.

Días más tarde, la propia Rocío oficializó la noticia a través de sus redes sociales. Con una imagen junto a Eduardo Fort y una sonrisa en primer plano, escribió: “¡Sí! ¡Se nos agranda la familia! ¡Bebit@ te buscamos mucho mucho mucho! Estamos taaaan pero taan felices. ¡Ya te amamos!”. En el posteo también agradeció a quienes la acompañaron en el proceso y compartió la alegría con su entorno: “Tenés una familia enorme que estalla de felicidad. Tus herman@s, ti@s, prim@s, tu abuela Cuki Cuki (que teje y mira tutoriales para hacerte el mejor saquito) y los amig@s de la familia que te esperan con mucha alegría”.