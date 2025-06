Rusherking sorprendió al anunciar su nuevo proyecto por fuera de lo musical: “Es algo que me ilusiona”

Rusherking, "Perfecta" (Official Video) lo acompaña su expareja La China Suárez

El cantante Rusherking sorprendió a sus seguidores al anunciar que abrirá un restaurante en el barrio porteño de Palermo, alejándose temporalmente de la música para embarcarse en un nuevo proyecto laboral.

La noticia difundida a través de sus redes sociales, generó un fuerte revuelo entre sus fanáticos, quienes celebraron la iniciativa y el espíritu emprendedor del artista.

Rusherking, conocido por éxitos como “Perfecta”, utilizó su cuenta de Instagram para compartir detalles sobre este giro en su carrera. En una historia publicada en la plataforma, el músico explicó: “Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo, ahora estamos en la etapa de obra en el local”.

Rusherking confirma su separación de Ángela Torres y opta por mantener la privacidad sobre su vida personal

Aunque evitó revelar el nombre del establecimiento o el tipo de gastronomía que ofrecerá, la elección de Palermo como ubicación resultó significativa.

Este barrio de la Ciudad de Buenos Aires se ha consolidado como uno de los polos gastronómicos más importantes y modernos de la capital argentina, con una oferta diversa de bares de autor y restaurantes de vanguardia. La decisión de Rusherking de incursionar en el mundo de la gastronomía no pasó desapercibida. Sus seguidores, acostumbrados a verlo en escenarios y estudios de grabación, expresaron su entusiasmo y apoyo a través de mensajes y comentarios en redes sociales.

El artista fusionará su identidad creativa con una propuesta culinaria innovadora

La noticia fue acompañada por una captura de pantalla de un chat grupal, donde el propio artista manifestaba su entusiasmo por la comida y la apertura del local en Palermo. Este gesto reforzó la cercanía que mantiene con su público y la transparencia con la que comparte sus proyectos personales. El proceso de creación del restaurante lleva más de un año en marcha, según relató el propio Rusherking.

El artista se encuentra involucrado en cada etapa, desde la concepción de la idea hasta la ejecución de las obras en el local. En otra publicación, confesó: “Es algo que me viene ilusionando hace mucho”, dejando en claro el nivel de compromiso y expectativa que tiene respecto a este nuevo desafío. Aunque aún no confirmó una fecha de apertura, la comunidad de seguidores permanece atenta a las novedades y avances del emprendimiento.

Rusherking y su nuevo emprendimiento gastronómico

La propuesta gastronómica de Rusherking promete fusionar el espíritu joven y creativo que caracteriza su música con una experiencia culinaria alineada a su identidad artística.

Mientras el proyecto avanza, la vida personal de Rusherking también ha estado en el centro de la atención mediática. Recientemente, el músico confirmó su separación de Ángela Torres, actriz y cantante argentina. La noticia se conoció luego de que Torres, sobrina de Diego Torres, hablara sobre el tema en una entrevista con el streaming de Ángel de Brito, Bondi Tv. “Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen boludeces”, declaró Torres, buscando poner fin a las especulaciones.

Ángela Torres habló de su separación de Rusherking

No obstante, la situación se tornó más compleja cuando Ángela Torres compartió en su cuenta oficial de Tiktok un video bailando “1Amor”, uno de los éxitos de Lali Espósito. La parte de la canción que eligió interpretar decía: “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”, lo que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Rusherking.

Este gesto generó diversas reacciones en redes sociales y avivó el debate entre los seguidores de ambos artistas. La respuesta de Rusherking no se hizo esperar, aunque optó por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones directas a la prensa. A través de su canal de difusión en Instagram, el santiagueño compartió reflexiones personales y agradeció el apoyo de su público.

El saludo de Ángela Torres a Rusherking por su cumpleaños: “Muchos momentos muy lindos”

En uno de sus mensajes, escribió: “Mientras como les comparto cosas que pienso si es que no les jode. Los uso de diario íntimo. Primero, pienso que los sábados son muy buen día para dormir la siesta. Venía sin encontrar el día y me parece que es el sábado”. Este comentario, aparentemente inocente, precedió a una crítica velada: “Algo que me molesta es la gente que aprovecha la visibilidad de una situación para promocionarse”. Sin mencionar nombres, el mensaje fue interpretado como una referencia a la actitud de Torres tras la ruptura.

En un mensaje, expresó: “Bueno y lo otro que quería decirles es gracias por preocuparse y siempre estar atentos, yo estoy bien porque tengo gente muy buena cercamío. Ustedes saben que yo nunca tengo la necesidad de contarles de mi vida privada, siempre me van a ver callado, porque pienso que es la mejor forma de cuidarme”.

Rusherking anuncia la apertura de su primer restaurante en Palermo, Buenos Aires

Estas palabras reflejaron su decisión de mantener la privacidad respecto a su vida sentimental y priorizar el bienestar personal. El anuncio del restaurante en Palermo marca una nueva etapa en la carrera de Rusherking, quien, sin abandonar la música, apuesta por diversificar sus actividades y explorar nuevos horizontes.