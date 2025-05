La frase romántica de la China Suárez a Mauro Icardi que también le había dicho a Rusherking

A corazón abierto, la China Suárez contó la gran compatibilidad que tiene con Mauro Icardi (Video: La Pasión)

En el universo inclemente de las redes sociales, donde el pasado no perdona y las palabras quedan grabadas para siempre, la China Suárez volvió a quedar en el centro de la tormenta. Esta vez, no por un nuevo conflicto mediático, sino por una frase reciente que no resistió archivo y la puso bajo el escrutinio de los usuarios.

En una entrevista con Gustavo Méndez para el streaming de la TV Pública, la actriz dejó caer una declaración tan romántica como reveladora: “Con Mauro siento que tenemos muchas coincidencias, muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Ahora sí digo: ‘Yo re envejecería al lado de esta persona’. Antes no me quería casar porque sabía que me iba a divorciar”.

Las palabras, dichas ante la cámara, se convirtieron en munición para sus detractores. Porque la actriz no contaba con que su anterior ruptura de Rusherking, su exnovio, todavía vivía en los archivos de su propio perfil. “Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, escribió entonces. Y las redes no tardaron en hacer las cuentas.

Las redes recordaron los dichos de la actriz luego de terminar su noviazgo con Rusherking (Instagram)

La cuenta especializada en farándula @sqp_oficial, que pertenece al ciclo encabezado por Yanina Latorre, fue una de las primeras en recoger el guante, y compartió el posteo con un título filoso: “Quería envejecer con todos”. Además, sumó una foto de la exCasi Ángeles con su expareja, dejando en claro que esta postura se repitió en anteriores relaciones.

Pero el archivo continúa, en especial a raíz una escena televisiva aún más lejana. Fue a comienzos de 2019, cuando la China estuvo en la mesa de Mirtha Legrand junto a Benjamín Vicuña, su pareja en aquel entonces. En medio de la charla, la conductora le pidió que contara cómo fue la propuesta de casamiento. Y ella, con entusiasmo, le comentó sin titubear. “Fue tan lindo que por qué no contarlo”, comenzó. Y entonces Vicuña tomó la palabra y sumó detalles que completaron una postal romántica: “Le propuse casamiento en un lugar a 40 minutos de Chile, donde crecí, donde está mi mamá. Es un lugar muy especial para mí. Le di el anillo, tuve que romper el chanchito”. La China agregó: “Los caballos nos rodearon, había muchos perros. Él se dio vuelta y se arrodilló. Fueron los testigos”.

Tres relaciones distintas. Tres momentos en los que la China expresó su deseo de permanencia, de compartir la vida con alguien. Pero en la era digital, donde los sentimientos no solo se viven sino que se escriben, se comparten y se guardan, las palabras tienen doble filo. De esa manera, varios usuarios expresaron su postura ante la repetitiva conducta de Súarez a la hora de formalizar sus vínculos amorosos. “Me cansó”; “Es una cínica que se cree sus mentiras”; “¿Con todos se quiere casar?”; “De lo que se salvó Rusherking”; “La compatibilidad es con todos”; “Se supera en tarada”; fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el pasar de las horas.

Benjamín Vicuña y la China Suárez recordaron cómo fue la propuesta de casamiento en Chile (Video: Almorzando con Mirtha Legrand - El Trece)

No es la primera vez que la actriz enfrenta críticas por este tipo de exposiciones. Su vida amorosa, marcada por romances con figuras públicas como Vicuña, Rusherking e Icardi, siempre fue objeto de análisis, celebraciones y también de escarnio. Esta vez, no se destacó con quién quiere envejecer, sino cuántas veces dijo que quería hacerlo.

Por ahora, su relación con el delantero del Galatasaray continúa en pie, y la actriz se muestra entusiasmada y renovada. Pero, en el mundo del espectáculo, continúa dando de qué hablar con su historial amoroso y, además, sus palabras a lo largo de los años. Y, una vez más, la posicionaron en el ojo de la tormenta.