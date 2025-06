El reencuentro de Norberto Marcos y Fátima Florez a dos años de su separación

El reencuentro de Norberto Marcos y Fátima Flores a dos años de la separación

El lunes por la noche, la Usina del Arte se convirtió en el escenario para uno de los encuentros más tensos de la temporada de premios. Luego de dos años de su escandalosa separación, Fátima Florez y Norberto Marcos coincidieron bajo el mismo techo. El video de su minireunión en la alfombra roja de los Martín Fierro de Teatro y la tensión que traspasó la pantalla.

La pareja se separó hace dos años y en ese tiempo comenzaron varios procesos judiciales, que hasta el día de hoy se están llevando adelante. Las cámaras de América lograron captar el momento en el que se enteraban de la presencia del otro y una de las partes intentaba hacer lo posible para evitar el encuentro público.

“Esta Fátima, Norberto, ¿Qué vamos a hacer?“, fue lo primero que le consulto Guido Záffora al productor teatral, a lo que no tardó en responder: ”No vamos a hacer nada, vamos a festejar el teatro“. Mientras esto sucedía, las cámaras de Intrusos estaban con Flórez, que hablaba de la emoción por la primera entrega de premios de su rubro: “Me encanta porque yo acompaño todos estos Martín Fierro que cada vez son más”.

Regresando a la óptica de Norberto, Záffora quería saber si se iba a acercar a saludarla y fue tajante: “No sabía ni que estaba, pensaba que estaba afuera. Los colegas me acaban de decir que esta y bienvenida sea”. Cuando el cronista de Intrusos le hizo esta misma pregunta a la imitadora, su respuesta fue un poco menos evasiva: “Superfeliz de encontrarme con todo el mundo, yo no tengo drama absolutamente con nadie. Lo saludaría, por supuesto”.

Pero las cosas no se dieron así. El encargado de cubrir la alfombra roja para el canal comenzó a gritar el nombre de la cómica e hizo oídos sordos. Cuando llegó el momento de cambiar de movilero se dio la primera evasiva, cuando vio que se dirigía hacia donde estaba su expareja, Fátima se acercó a la valla y comenzó a hablar con las cámaras ahí estacionadas. Ante esto, el cornista de Intrusos fue a charlar con Norberto, quien destacó la extraña actitud de su exesposa: "Problema de ella, que querés que te diga“.

“No evite nada, no nos vimos. Nunca le ví la cara, me gustaría darle un abrazo y está todo superbien”, aseguró la capocómica. Según lo relatado por el enviado del ciclo de espectáculos, pasaron 15 minutos y siguieron evitándose. Hasta que esto dejó de ser así, al término de la ceremonia, Marcelo Polino, amigo y compañero de trabajo de Fátima, tomó cartas en el asunto e hizo posible el reencuentro.

Ella con el galardón en la mano, él con ganas de saludar a su ex. Polino agarró a cada uno del brazo y acortó la distancia entre ellos. Un incómodo beso, un abrazo de la misma índole fue lo que se consiguió. Con todas las cámaras sobre ellos, decidieron dar una miniconferencia de prensa. “Me gusta este momento de poder saludarlo. Para mí, como siempre le dije, iba a encontrar una amiga, una compañera y con quien poder contar", arrancó diciendo ella.

“Este momento se tendría que dar en privado y como corresponde. Estamos forzando una situación que no tendría que ser así”, fue la declaración del productor, lo que provocó que la cara de la expareja de Javier Milei se transforme y le responda. “Nadie forzó nada, esto se dio acá, vinimos los dos a un evento y lo más normal es que nos saludemos, lo anormal sería que no nos saludemos”, explicó y dio por terminado el tiempo compartido con su expareja.