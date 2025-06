Las felicitaciones de Marta Fort a Rocío Marengo por su embarazo: “Solo vos y yo sabemos lo mucho que lo querías”

Ángel de Brito anunció el embarazo de Rocío Marengo: "Va a ser mamá por primera vez" (Video: Instagram)

Desde hace un tiempo Rocío Marengo vienen manifestando su deseo de ser madre. En pareja con el empresario Eduardo Fort desde hace más 11 años, la actriz hoy vive con felicidad la concreción de su sueño. Su amigo, Ángel de Brito, confirmó la noticia de su embarazo a través de sus redes y ahora fue Marta Fort, la hija de Ricardo Fort y sobrina de Eduardo, quien compartió toda su alegría.

“Felicitaciones a los futuros papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo mucho que lo querías y por fin se puede decir”, escribió, junto a una foto con la exmodelo y el empresario. “Esperando con ansias al nuevo integrante de la familia”, escribió la joven, quien tiene una relación de gran cercanía con Rocío.

La publicación de Marta Fort, la hija de Ricardo, felicitando a Rocío Marengo y a su tío, Eduardo, por su embarazo (Instagram)

Un día antes, el conductor de LAM dio detalles de la novedad que tiene conmovida a la mediática. “Interrumpo un cachito de mis vacaciones con trabajo porque tengo una primicia que vale la pena darle”, afirmó, desde un video que publicó en su cuenta de Instagram, durante sus vacaciones en Bariloche.

“Hace mucho tiempo que le estoy diciendo que había un embarazo que lo tenía confirmado, pero que faltaba tiempo para poder decirlo. Bueno, llegaron las diez semanas y ya lo puedo contar”, afirmó el periodista. “Finalmente puedo confirmarles que por primera vez va a ser mamá Rocío Marengo, nuestra querida Marengo”, anunció.

De Brito aseguró cómo se enteró la noticia de primera mano y el silencio que guardó hasta la fecha. “Ella estuvo trabajando con nosotros en Bondi Live. Por eso se bajó, porque ella iba a estar diario, pero no pudo hacerlo”, señaló, sobre Ángel responde, el ciclo que él tiene en el canal de streaming. “Estaba cuidándose porque tuvo náuseas, vómitos y tenía que hacer reposo. Por suerte ya está bien”, contó. “Ahora está en Chile trabajando un poquito con su mamá. Así que Marengo, te queremos. Bienvenido el koalita”, le deseó.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

“Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario a lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio y como sé todo lo que costó, me alegra el doble”, expresó el periodista, junto a una foto con la exmodelo. “Siempre tuvimos mucha química para trabajar. Hace casi 20 años que nos conocemos y el último año lo disfrutamos juntos en Bondi Live. Te quiero, Ro”, destacó.

“11 años y medio de relación. ¡Un bebé muy buscado y deseado! Las dos familias estallan de felicidad. ¡Está de 10 semanas! El bebé nacería el 15 de enero de 2026. Todavía no saben el sexo. Rocío está con muchas nauseas y vómitos. ¡Bebé Fort Marengo en camino!“, detalló Ángel. ”El día de la fiesta de LAM Marengo anunciaba su llegada a Bondi, pero después me avisó que teníamos que esperar unos meses. Ja, ja, ja", finalizó.

La pareja durante una de sus vacaciones

En una nota que dio en febrero de este año junto a su pareja, Rocío Marengo habló de su búsqueda por ser madre. “El tema de la maternidad. Simplemente no puedo ser madre. Lo buscamos. Pero sabés qué feo que es tener que aclarar esto, porque basta que no quede embarazada para decir que él no quiere. Él, como cualquier pareja, lo busca conmigo todos los días. No hace falta que entre en detalles”, señaló, en una nota con LAM.

“No quedo embarazada, hice tratamientos, nada. Felipe ya quiere ser el padrino. No me voy a presionar, pero me veo en la obligación de aclarar esto adelante de él, que es mi pareja, porque me veo hostigada muchas veces en tener que entrar en estos detalles”, aseveró.

Incluso, se refirió a la presión que sinte en las redes sociales. “Pero es horrible. Y lo digo por las redes sociales. ¿Cuántas personas aparte no tienen hijos? Esta es la familia que tengo hoy por hoy. ¿Le gusta a la gente? Bien, a mi me encanta. No me importa si no les gusta. Es la familia que tengo. Edu tiene hijos, tiene sobrinos, tenemos amigos súper cercanos como parte de la familia, pero no hay que tener hijos para realizarse como mujer”.