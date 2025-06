Wanda Nara vs. La China Suárez: ¿de qué lado de esta grieta se ubican los famosos?

La farándula dio su veredicto: ¿team Wanda o team China?

En el año 2021 comenzó el Wandagate, la historia que comenzó con una frase fuerte y al medio: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Desde ese instante, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez se convirtieron en el centro de atención de los medios, del público y de los internautas, sin saber que años después este mismo trío protagonizaría un escándalo aún más grande. En ese momento apareció la famosa grieta (otra más) y los famosos eligieron bando.

Desde el 2021 hasta hoy pasaron muchas cosas, Icardi hizo un mea culpa de la infidelidad, Wanda y Mauro le dieron una segunda oportunidad a su relación, la China se separó de Benjamín Vicuña, pero el capítulo más candente de esta novela arrancó en enero del 2024. Tras meses separados, el delantero del Galatasaray llegó al país lesionado y con la intención de ver a sus dos hijas. En el medio pasaron cosas y comenzó una relación con Suárez.

Esto lo confirmaron con un posteo en las redes sociales y dio inicio a una guerra que hasta el día de hoy se lleva adelante no solo en las redes sociales sino también en la justicia. Una suerte de TEG mediático donde China ataca a Wanda y viceversa. Todos estos inconvenientes generaron que los famosos tomen partido, cavando una nueva grieta en la sociedad donde todo queda resumido en una frase: team Wanda o team China.

Team China

El apoyo de Ivana Icardi

Desde hace varios años y a causa de su pasado, la figura de la China genera controversia. Pero esto no significa que no tenga adeptos en su lado del ring y una de las primeras en expresarse al respecto fue su flamante cuñada: Ivana Icardi.

Si bien Ivana vive en España, por medio de sus redes sociales se mostró a favor de la nueva novia de su hermano, con quien no tiene mucha relación a causa de la relación con Wanda Nara. “Hermosa mujer, que tiene que aguantar un acoso constante inexplicable y que se la banca”, escribió el mismo día que confirmaron la relación en Instagram.

Ivana destacó el rol de la China como madre y su conexión con sus hijos: “Siempre la veo dándole un amor increíble a su familia, sobre todo a sus niños… eso habla muy bien de ella y se nota que no lo hace para las redes”. Esta no fue la única vez que lo hizo: “Le está haciendo MUY bien a Mauro, siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad”.

“Me alegro de que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”, concluyó.

Ahora sí, de este lado del océano, la lista es más larga de lo que parece, con distintos niveles de vocalización al respecto. La defensora acérrima de la actriz de Casi Ángeles es nada más ni nada menos que Graciela Alfano y en cada oportunidad que tiene sale en apoyo de la intérprete.

Graciela es una de las grandes defensoras de la China

La primera vez fue en mayo, cuando la guerra con Nara estaba en su punto más candente gracias al viaje que hicieron a Turquía: “¿Entienden por donde va el ataque? ¡Quieren ser nosotras!” Insinuando que tanto Wanda como Yanina Latorre estaban celosas de la belleza de la cantante de “Corazón de cartón”.

Esta no fue la única vez que salió en su defensa. Durante la tarde de furia en redes de Eugenia, donde respondió a todas las críticas que recibió por parte de los internautas. En esa ocasión la vedette le dejó un comentario que no dejó lugar a dudas a su alianza: “Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufren y patalean como locas, te juzgan y te condenan sin juicio ni pruebas. Fiscales de camas patéticas y brutas. Con esa Maldad quemaron muchas mujeres en la Inquisición. No les des cabida, vos seguirás con tu vida plena y ellas quedando como lo que son fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas. Ninguna realidad cambia por un par de palabritas que se la lleva el viento”.

Con una serie de “me gusta” una de las grandes actrices del país mostró su apoyo con Suárez. Se trata de Graciela Borges, quien trabajó con Suárez en Terapia Alternativa. Más allá de los likes que le deja en los posteos, decidió dejarle su comentario, respaldando a su colega en medio de la avalancha de críticas que recibe desde el mes de enero, cuando confirmó su relación con Mauro Icardi. Borges decidió usar la cajita de preguntas que abrió la China y escribió: “Te queremos muchísimo, ¿lo sabes?".

La respuesta de la actriz de Casi Ángeles fue corta, concisa y al pie, le tiro un beso a la pantalla y agregó: “Yo más”.

"Te queremos mucho", el mensaje de apoyo de Borges

Aníbal Pachano, desde arriba del auto, fue muy claro a la hora de dar su opinión y no dio lugar al debate: “Team China. Team Icardi. Icardi es un copado, déjenlo de joder”. En esta misma línea, Cristian Sancho, dijo: “Trabaje con la China, es una buena chica, una actriz inteligente, muy buena compañera”.

Con la misma dureza, Roberto Piazza, se declaró parte del equipo de Eugenia: “La China me parece una mujer estupendamente bella. No conozco a ninguna de las dos personalmente, pero a Wanda no la quiero conocer, me parece muy ordinaria”.

Team Wanda

De este lado hay mucha más gente, no solo miles de internautas, sino que muchos famosos decidieron ponerse en su esquina, ya que no es la primera vez que la actriz de Linda es puesta en el lugar de amante, por lo que el enojo viene de hace varios años y esta fue la oportunidad para ponerse en su contra.

Susana Giménez habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Una de las primeras defensoras de Wanda es la mismísima Susana Giménez, quien cuando comenzó toda esta historia en el año 2021, fue la encargada de entrevistar a Icardi y Nara anunciado su reconciliación luego del engaño del delantero del Galatasary con la expareja de Benjamín Vicuña.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, la diva de los teléfonos habló de los nuevos capítulos de la novela turca: "Pienso en eso, sí, porque los conozco y son divinos. Deben sufrir porque era un hogar muy bueno el que tenían. Yo le tengo cariño a Wanda”.

Por otro lado, destacó la simpatía que siente por la empresaria, describiéndola como “muy agradable, loca, a mí me divierte”. Cabe recordar que esta relación se remonta a los inicios de la carrera mediática de la empresaria. Susana fue testigo de los episodios más emblemáticos de la vida de Wanda, desde su polémico debut en los medios con el incidente del “calzoncillo de Maradona” hasta su matrimonio con Maxi López y su posterior relación con Mauro Icardi.

Luego fue el turno de Patricia Sosa. Durante la premier de “La Sirenita” en el Gran Rex, la cantante fue consultada por la prensa respecto a su posición en la disputa. Ante la pregunta sobre a qué equipo pertenece, Sosa respondió de modo tajante y sin titubeos: “Soy team Wanda, no se pregunta eso, porque me parece más coherente todo lo que pide, tiene muchos hijos, está peleando por lo suyo”.

Patricia Sosa declaró si es team Wanda o team China

Los periodistas, intrigados por la postura de Sosa, profundizaron respecto a su opinión sobre la China Suárez, quien históricamente ha estado en el centro de polémicas ligadas a sus relaciones sentimentales. Patricia no vaciló al expresar sus reparos, apelando a su experiencia personal y a los valores que guían sus elecciones: “No me gusta que vayan atrás de los hombres casados, soy de una generación vieja, tengo un matrimonio de 50 años. Yo no la juzgo a la China, pero no me gusta la situación”.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Sosa se ocupó de matizar su posición y evitar que su crítica se interprete desde un lugar de condena: “Igual yo no la juzgo desde ese lado. Creo que no me gusta la situación, pero no juzgo a la gente”. Con esto, la cantante subrayó una diferencia clara entre observar una conducta y emitir un juicio total sobre una persona.

Otra que dio su filoso parecer acerca del tema fue Sabrina Rojas, quien también retomó el pasado amoroso de la actriz: "Alguna vez te puede pasar que te enamores de algún tipo casado, pero lo que tiene la China es que le pasó varias veces y es poco empática cuando destruye una familia“. Y agregó: “Cuando Eugenia Tobal daba notas, se la veía muy destruida y a la China se le veía prepotente. Encima es picuda”.

La Ritó opinó sobre el Wandagate

María Eugenia Ritó también se metió de lleno en la grieta. "No es santa de mi devoción, pero me quedo con el Team Wanda, aunque esté media loca porque todas somos locas; y tóxicos, somos todos”, comenzó diciendo la exvedette. Lejos de dar por terminado el tema allí, apuntó directo contra la actriz de Rincón de Luz: "Pero, La China es una ‘pu(…)’. Muy mal porque no se hace lo que (…). Aunque, en su momento, Wanda hizo lo mismo, la icardiada. No está bueno porque lo hace con todos. Le pasó a Eugenia Tobal, a Pampita, no está bueno. Eso habla muy mal de ella. Igual, no le importa nada. Va por todo y más, quiere tener lo que tiene Wanda”.

Lali Espósito, si bien no de manera tan concreta, mostró que tiene cierta afinidad con Wanda. Desde una foto cuando se encontraron en el Movistar Arena durante un concierto y compartieron varias fotos juntas, dando a entender una cercanía en el conflicto que la tiene como protagonista.

Por otro lado, la cantante de “Disciplina” aseguró que el vínculo que tiene con su compañera de Rincón de Luz no es el que todo el mundo cree. “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos“, dijo en una entrevista con Infobae.

La foto de Lali y Wanda que generó una pelea con la China

Paula Chaves, que solía ser amiga de Suárez, se alejó de ella luego de que estallara el escándalo allá en el año 2021 y el vínculo nunca volvió a ser el mismo. En esta nueva etapa del Wandagate aseguró que no tiene nada que opinar acerca del tema, pero muchos piensan que esta del lado de Nara en la contienda.

Otra de las personas que eligió apoyar a Wanda fue Catherine Fulop. “La verdad que un poco más soliaria con Wanda, pero porque también le mete sus locuras”,dijo la actriz, inclinando la balanza por el lado de la mediática. Y agregó, que tiene que dejar de lado todos los problemas y disfrutar de la juventud: “Son gente jóven. Siempre digo yo: ‘cuando uno está con las relaciones que lo gocen y también lo padezcan un poco”.

Adriana Aguirre, que vivió una infidelidad pública y conoce en carne propia lo que es, no pudo no empatizar con la conductora de Bake Off Famosos y aclaró que lo hace por un tema de vivencias, no por tener algo en contra de la interprete. “Yo soy Team Wanda a muerte”, arrancó diciendo en Intrusos. Y acotó: “No es que no me guste la China, perdoname China si no te cae bien lo que digo, pero es la realidad de muchas. Hay que solidarizarse con la otra mujer. El tema de la tercera en discordia me pasó de forma personal, me sentí como una leona herida… y una leona herida no te va a dejar pasar ni una”.

Adriana Aguirre pasó por una situación de infidelidad y hoy apoya a Wanda

Por su parte, Edith Hermida, periodista y panelista de Bendita, también dio su opinión acerca del escándalo y la posición que eligió: "De Wanda, por supuesto. Me parece mucho más divertida” y agregó un miedo personal que tiene: “No me da nada de nada. Por más que La China sea La China y yo sea yo. Si estoy saliendo con un pibe que quiere tener algo con ella chau, andate“.

Esto no fue todo lo que dijo, sino que también recordó el pasado turbulento de Suárez para demostrar que Wanda no es la primera en ser “víctima” de su accionar: “Yo siento que ella no tiene códigos. Es como lo que pasó con Eugenia Tobal, que dijo que ella no era su amiga y que por eso no le daba lástima. Siento que es una chica despojada de todo, de cualquier código“. Y cerró: ”Hay mucha gente con la que tengo empatía, que sus historias me generan sensibilidad y no los conozco. Siento que La China no vino con ese chip. No lo digo mal, lo digo como una descripción de ella“.

Por supuesto que hay algunos que se declararon neutrales ante la situación y le pidieron a los tres adultos que pongan el foco en todos los niños que hay en ambas partes. Hasta el momento no estaría pasando ya que se encuentra en medio de una batalla legal.