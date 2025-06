El video íntimo de Sabrina Rojas antes de irse a dormir: “Sin maquillaje y con sueño”

Sabrina Rojas se mostró sin maquillaje y en lencería (Video: Instagram)

Sabrina Rojas se encuentra en un gran momento profesional, a cargo de la conducción de Paso en América, pero en lo personal atraviesa las primeras semanas de su separación con Gabriel “Lechuga” Liñares. Pese a esto, en sus redes sociales y en su programa, se muestra feliz y encarando una nueva etapa de su vida.

En este contexto, se mostró al natural en un video que compartió con sus seguidores. En lencería, sin maquillaje y lista para irse a la cama tras una jornada de trabajo. Con su habitual sinceridad, la actriz abrió las puertas de su intimidad, mostrándose auténtica y relajada al final del día, en un gesto que celebró la belleza real y la importancia del autocuidado cotidiano. “Ahora sí, ya sin maquillaje y con sueño, me fui a dormir”, fue todo lo que escribió en el mensaje, aunque dejó una reflexión en la canción que eligió para el corto.

Para musicalizar el momento, Rojas eligió “Me lo merezco”, de Elena Rose, y seleccionó un fragmento de la canción que refleja su estado de ánimo y suma un mensaje de amor propio y bienestar: “Amor de verdad, me lo merezco/ Que todo salga bien, me lo merezco/ Lo bueno viene a mí, la vaina se me da/ Hasta la vista al mar, me la merezco/Un cielito azul, me lo merezco/Una vida cool, me la merezco/Lo bueno viene a mí y lo que está pa mí/Viene en camino, yo me lo merezco”.

Con esta elección, la actriz no solo mostró su lado más íntimo y auténtico, sino que también reafirmó su deseo de recibir buenas cosas, transmitiendo un mensaje positivo de merecimiento y disfrute personal.

Sin filtro, Sabrina Rojas se sinceró sobre su presente amoroso y dio detalles de lo que busca en una pareja (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

El corazón de Sabrina Rojas

Invitada a La Peña de Morfi (Telefe), la actriz habló abiertamente sobre su presente sentimental, sus nuevas prioridades y las enseñanzas que le dejaron sus relaciones anteriores. “Estuve toda la vida en pareja, desde que tengo 15 años. Soy muy noviera y de noviazgos muy largos”, repasó la condcutora, dejando en claro que la estabilidad afectiva fue una constante en su vida hasta aquí.

Tras su última ruptura con el Tucu López, se permitió un año y medio en soledad antes de animarse a salir con un nuevo candidato, por estímulo de sus amigas. Sin embargo, esa relación apenas duró dos meses. Con humor, resumió: “Les dije a mis amigas que no me rompan más las pe… Yo soy feliz sola”.

En esta nueva etapa, la actriz no busca pareja ni aventura pasajera; simplemente le interesa disfrutar y divertirse en cada salida. “Me gusta salir, tomarme un fernet, tirarme unos pasos e irme a dormir. Para mí esas cosas suceden, no se buscan. Cuando alguien te gusta, sucede”, sostuvo, y aclaró que no sale “de caza” ni fuerza situaciones, sino que apuesta a la naturalidad y a dejar fluir el momento.

Rojas también reconoció que, con el paso del tiempo, se vuelve más selectiva y consciente de sus deseos. “Para mí, flasheas o no con alguien, y cada vez te cuesta más. Pasan los años y uno se pone más exigente”, señaló. Admitió su costado más pasional: “Yo soy re fogosa, si te pones de novia y estás con alguien es para tocarse, besarse y abrazarse, si no estoy sola”. Sabrina remarca que hoy disfruta más de la intimidad porque tiene claro lo que quiere y pide sin rodeos.

Respecto al tipo de pareja que le atrae, fue contundente: “A medida que pasan los años disfrutas más de esos momentos, porque sabes qué hacer, sabes qué querés que te hagan, sabes pedir. Por eso a mí la gente joven no me gusta tanto. Necesito que tenga edad, experiencia y barrio”. Ahora, asegura estar atenta a las alertas tempranas en los vínculos y no duda en cortar por lo sano si detecta señales que no le gustan: “Siento que son mis últimos años de juventud, y no quiero que se me vaya un año en una relación que nada que ver. No quiero invertir más en esas cosas”.