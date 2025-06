El look minimalista de Ailén Cova para el casamiento de su cuñado Kevin Mac Allister

Para el casamiento de su cuñado, Ailén Cova fue por un look minimalista

Ailén Cova y Alexis Mac Allister se encuentran en uno de los momentos más felices de su relación: están esperando a su primer hijo juntos. En medio de esta felicidad, Kevin, uno de los hermanos de Alexis, se casó y Ailén eligió un look que resaltó su belleza y que deslumbró a todos destacando su figura de embarazada.

Para la celebración, que reunió a familiares y amigos cercanos, Cova apostó por un estilo minimalista que combinó sofisticación y comodidad, resaltando su embarazo con naturalidad.

La influencer eligió un vestido largo en color borgoña, una tonalidad profunda y atemporal que se adapta tanto a eventos diurnos como nocturnos. El diseño presenta un corte recto y escote cuadrado, que equilibra las líneas simples con una caída fluida hasta los pies. La espalda cruzada le añade un plus de delicadeza y modernas referencias a la moda actual. El tejido, suave y cómodo, permitió que Cova se mantuviera relajada y elegante durante toda la noche.

El estilismo se completó con un peinado sencillo: melena suelta, con ondas suaves y raya al medio, un aliado clásico para quienes buscan sofisticación sin exceso. El maquillaje, sutil y luminoso, realzó sus facciones y destacó la piel radiante propia del embarazo, optando por tonos neutros en ojos y labios.

Las joyas ocuparon un papel importante en el look general. Su elección incluyó una gargantilla plateada de diseño delicado, con pequeños detalles brillantes. En la muñeca izquierda, lució una pulsera rígida en el mismo tono, sumando un toque de distinción sin sobrecargar. En la mano, llevó dos anillos: uno tipo alianza y otro con piedras, posiblemente diamantes, que aportaron destellos de luz con cada movimiento. Las uñas negras esmaltadas funcionaron como contrapunto moderno dentro del conjunto clásico, aportando personalidad y coherencia con los otros accesorios.

La elección del entorno para sus fotos —un baño con mármoles blancos, grifería dorada y formas elegantes— resaltó aún más la impronta glamorosa de la noche y la atención puesta en cada detalle.

En redes sociales, las imágenes del look de Ailén Cova cosecharon cientos de elogios y comentarios de seguidores que remarcaron la elegancia y el atinado equilibrio entre sencillez y sofisticación. La futura mamá logró llevar su embarazo con orgullo en una de las noches más importantes para la familia Mac Allister, transformándose en una de las protagonistas estilísticas del evento.

La pareja se encuentra en la dulce espera, pero el nombre que eligieron para la pequeña es todo un secreto, aunque la futura abuela dio algunas pistas de lo que tienen pensado. Silvina Riela estuvo invitada en La Peña de Morfi (Telefe) y contó que ya están barajando varias opciones y una de ellas fue utilizada por uno de sus compañeros de la selección mayor.

En el intercambio con Lizy Tagliani, la madre del campeón del mundo reconoció que el paso del tiempo se volvió tangible al imaginar a su hijo sosteniendo a una niña. “Los otros días me costó un poquito mirarlo y decir: ‘uy, y en pocos meses tenés una beba en tus brazos’”, confesó visiblemente movilizada.

Otro tema que también se mencionó durante la participación de la mamá de Alexis en el ciclo de Telefe fue el del nombre de su futura nieta. Silvina contó que, al ser la primera, y al igual que sus dos padres, su nombre comenzará con la letra “A”. Allí, tanto Diego Leuco como Lizy comenzaron a mencionar posibles nombres para la beba, hasta que uno de ellos dio lugar a una interesante revelación.

“Aurora”, propuso el conductor, a lo que su compañera coincidió y le dijo: “Aurora, me encanta”. Silvina Riela, rápidamente interrumpió la conversación y dio a conocer el motivo por el que su nieta no se llamará así. “Aurora le gustaba, pero lo puso Licha (Martínez) a su nena”, señaló, dando a entender que los jugadores del plantel nacional prefieren no repetir los nombres de sus hijos e hijas.