La foto de Mauro Icardi en el Día del Padre sin sus hijas y con la China Suárez en Uruguay

La foto de Mauro Icardi en el Día del Padre y sin sus hijas, en medio de la polémica con Wanda Nara (Instagram)

Un nuevo capítulo en la batalla legal que enfrentan Mauro Icardi y Wanda Nara terminó en la decisión del futbolista de pasar el Día del Padre sin sus hijas, luego de que la justicia aprobó que pueda verse con ellas, solo si cumplía con que el lugar del encuentro debía ser en el Chateau Libertador y sin la presencia de la China Suárez. Molesto, expresó todo su desacuerdo y partió a Uruguay con su novia al considerar que se estaba exponiendo a una trampa de su ex.

Ángel de Brito contó que la fecha especial la pasó rodeado de amigos en un restaurante, con la actriz y con una preocupación: no ser fotografiado. Pero no se cumplió. El conductor de LAM compartió una imagen que le tomaron al jugador del Galatasaray a través de un ventanal. Allí se lo ve de gorra, con un buzo con capucha, y rodeado por varias personas.

“Me dicen que estuvo almorzando en Almacén de la Capilla en Carmelo . Es una bodega restó. Pidió a los dueños del restaurante que no circule ni una foto y dejó 200 dólares de propina. Prohibió a los dueños hablar y contar”, aseguró, desde su cuenta de Instagram en donde sumó la frase “Tic tac” junto al rostro de Icardi en el restaurante.

“Me dicen que estuvo almorzando en Almacén de la Capilla en Carmelo en Carmelo", contó Ángel de Brito sobre el lugar que eligió Mauro Icardi para pasar el Día del Padre (Instagram)

Unas horas antes, Gustavo Méndez en Implacables (Elnueve) había señalado por qué Icardi había optado por no verse con sus dos hijas aconsejado por sus abogadas.

“El juez Hagopián, a través del Ministerio Público Tutelar le impuso a Icardi ver a sus hijas de 13:30 horas, durante cuatro horas y media, en la confitería del Chateau Libertador, el edificio en el que vive Wanda y en el que compró él con toda la fortuna que hizo jugando al fútbol seis departamentos”, comenzó contando el periodista del ciclo de El Nueve.

Mauro Icardi, de gorra y buzo con capucha, en un restaurante de Carmelo, Uruguay

“Levantaron la restricción de aquella denuncia por violencia de género en diciembre, pero acá lo importante es que Icardi no está en el país. Él está en Uruguay y no va a ver a sus hijas porque él considera que era una trampa ir al Chateau Libertador y no quiere que le pongan condicionamientos exagerados”, aseveró. “Están con la China en Uruguay y Wanda apareció también con Zaira Nara y el padre pasando el día en José Ignacio”, resaltó, sobre la llamativa coincidencia.

El periodista, a quien la actriz le concedió una entrevista hace unas semanas, afirmó que el motivo del viaje de la pareja a Montevideo no fue por un pedido del Galatasaray, como circuló: “Me dijeron que se fue por un tema de refugio, por consejo de las abogadas, de que se vaya. Fueron a la casa de una conocida de la China que la usa como refugio en Uruguay en momentos como cuando se separa o tiene algún problema. Estuvieron ahí y volverían por vía terrestre en la noche de hoy o mañana a primera hora. Lamentablemente Mauro Icardi no va a poder pasar el Día del Padre con sus hijas”.

"Dejó 200 dólares de propina para que no circule ninguna foto", afirmó Ángel de Brito

Lara Piro, una de las abogadas de Mauro Icardi, a través de un mensaje que le hizo llegar a Karina Iavícoli en Infama (América), se refirió a la estrategia legal detrás de la decisión del jugador de no ver a sus hijas en esta fecha.

“Nosotras y particularmente yo, le prohibí que fuera el chateau y presentamos ese escrito. No va a caer en la trampa otra vez”, señaló, en clara referencia al escandaloso episodio que sucedió en marzo de este año entre Icardi y Wanda con sus hijas de por medio.

“El Día de los Padres es todos los días, no es un día comercial, y él tiene que garantizarse poder tener un régimen con sus hijas, libres, sin condicionamientos como merece un padre que no tiene restricciones, que no tiene impedimento de contacto y que comparte la responsabilidad parental. Es decir, lo que antes era la patria potestad con la madre de sus hijas. Ni el juez Hagopián, ni Wanda Nara, ni nadie, le va a poder elegir la pareja”, concluyó la defensora del futbolista.