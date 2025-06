Emilia Mernes deslumbró con un naked dress sirena en una gala de premiación en Madrid

El look sirena de Emilia Mernes para una entrega de premios en España (Video: Instagram)

Emilia Mernes se encuentra en plena gira en Europa, luego de tocar en la ciudad de Madrid fue homenajeada por la revista ELLE, especializada en moda. En este contexto, se llevaron a cabo los ELLE Style Awards y Emilia se llevó a su casa el New Gen Artist, no sin antes pasar por la alfombra roja con un look que generó suspiros.

Mernes volvió a apostar por la sensualidad y eligió un motivo de Alexandre Vauthier, un diseñador de alta costura francés. Se trató de un vestido de gala largo, completamente ceñido al cuerpo, que acentúa su figura de manera sensual y sofisticada. El diseño se apoyó en la transparencia del tejido principal, lo que permitió que la figura de la cantante destaque gracias a la delicada distribución de apliques brillantes que cubren estratégicamente el vestido. Estos detalles, hechos con cristales, están dispuestos de manera asimétrica, aportando dinamismo al conjunto y generando un efecto de luminosidad que potencia el glamour de la prenda.

El escote profundo en V, junto a los tirantes finos, añade una dimensión de elegancia al exponer los hombros y alargar visualmente la silueta. La falda, confeccionada en el mismo material translúcido, llega hasta el suelo, contribuyendo a una impresión etérea y fluida. Los destellos de los apliques se reflejan con la luz, logrando que todo el conjunto brille y centre la atención en la figura de la artista.

Emilia eligió el vestido de un diseñador francés

Con un maquillaje neutral, sus característicos brillitos y un gloss, Mernes completo el estilismo

El estilismo se complementa con accesorios sutiles, como un brazalete y algunos anillos, que aportan un toque de brillo adicional sin desbordar la armonía visual del atuendo. Emilia llevó el cabello suelto en ondas suaves, enmarcando su rostro y dotando a la composición de un aire relajado y natural. El maquillaje mantiene un enfoque luminoso y discreto, reforzando las facciones sin distraer del impacto visual del vestido y con sus característicos brillitos debajo de los ojos. El resultado es una imagen poderosa que conjuga modernidad y sofisticación a través de elecciones de vestuario y estética en línea con las tendencias actuales de la moda.

La publicación rápidamente se llenó de “me gustas” y de comentarios de sus seguidores y fanáticos. Sin embargo, hubo uno de los comentarios que se destacó sobre el resto: el de Duki. El trapero no tardó en dejar un picante mensaje para su novia: “Unas ganas de ser un premio ELLE para saber como se sienten las manos de una diosa”. Juli Poggio y Nathy Peluso también dejaron sus palabras en la publicación.

La prenda es un naked dress con figura sirena

El vestido fue el protagonista, por lo que solo le sumó unas pulseras y un anillo (Foto: Instagram)

Durante el debut del “Emilia Tour 2025” en el Movistar Arena de Madrid, Emilia Mernes presentó un repertorio centrado en la energía y la variedad de estilos que caracterizan su carrera. La cantante interpretó colaboraciones con artistas reconocidos como Nathy Peluso en “Jet Set”, Thiago PZK en “Rápido lento” y “Alegría”, Gordo en “Olvidarte”, y Ana Mena en “Carita triste”. También se sumaron a su propuesta escénica canciones como “Bunda” con Luisa Sonza y “NoseVe.mp3” junto a Ludmilla.

El concierto incluyó baladas como “Guerrero.mp3”, “La Balada”, “24_H.mp3” y “cielo en la mente”, que aportaron matices emocionales a la noche. Además, Emilia Mernes presentó algunos de sus lanzamientos más recientes, como “Blackout”, y ofreció un adelanto exclusivo de material próximo a publicarse.

Uno de los momentos destacados fue la interpretación del remix “MOTHINA 2.0 (Mete Marcha)” junto a Luisa Sonza y Dennis o Bravo, donde la artista invitó a dos fans a subir al escenario para bailar con ella, provocando el entusiasmo del público. El toque de variedad de géneros incluyó incluso una cumbia, “Perdonarte, ¿para qué?” con Los Ángeles Azules.

Para cerrar la noche, Emilia seleccionó temas como “GTA.mp3”, “LaOriginal.mp3” con Tini y “Nose_Ve.mp3” con Ludmilla, consolidando así la diversidad y la riqueza musical del espectáculo.