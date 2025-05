El mal momento de Marcela Tinayre en medio de los festejos del PSG en París: “Tuvimos que salir corriendo”

El ma momento de Marcela Tinayre en medio de los festejos del PSG en Paris

Este sábado, el PSG se coronó campeón de la Champions League por primera vez en su historia luego de golear 5 a 0 al Inter de Italia. Inmediatamente, los hinchas franceses invadieron las calles de París para celebrar dicho triunfo. Sin embargo, los festejos se salieron de control provocando la intervención policial. En ese escándalo, Marcela Tinayre vivió una situación de estrés al quedar en medio de la represión y los gases lacrimógenos.

“Hola, es tremendo. Tiraron gases lacrimógenos, gas pimienta. Me encontré una amiga, Silvina, que la conozco de Buenos Aires de casualidad. Veníamos del brazo porque miles y miles de personas venían, la policía fue tremenda. No pudimos ni entrar a Champs Élysées. Hice una toma y tuvimos que salir corriendo porque se nos venían encima todos los hombres. Hice la mitad todo así (tapada). Tengo como clavos en la garganta”, comenzó relatando la hija de Mirtha Legrand a través de un video en su cuenta de Instagram.

Mientras intentaba apagar el ardor que sufrían sus ojos, Tinayre continuó relatando lo vivido: “El festejo es maravilloso, pero hay mucho control y tienen mucho miedo los franceses, sobre todo la policía por el orden. Por supuesto están arriba de todas las fuentes (de agua) de los monumentos. Champs Élysées, desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia es una marea humana. Como empezaron a tirar todo esto, la gente se empezó a ir para el lado de la Torre Eiffel que yo estuve a la tarde. Era tal la excitación, perdón, me olvidé de filmar”.

Marcela Tinayre contó cómo se sintió luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos

Luego, la conductora habló de su estado de salud y contó el miedo que sintió: “Estoy muy agitada. Nos asustamos mucho porque empezaron a venirse los que estaban en Champs Élysées hacia nosotros, los que estábamos sobre la vereda para poder filmar todo el largo de la avenida, que saben que es una avenida que hacia el Arco del Triunfo va en subida. ¿Quieren que les diga una cosa? Soy una loca”.

En otro video, Marcelo mostró cómo vivían los franceses la victoria del PSG. Con los Campos Elíseos de fondo, la presentadora mostró cómo la policía rodeaba la zona con diversas patrullas y camionetas, mientras, los hinchas tocaban bocina desde sus autos y los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno de París.

Una vez que la situación se calmó, y Tinayre recuperó la tranquilidad, la artista mostró la forma en la que ella y su amiga eligieron para relajarse. “Después de la corrida. Paris es Paris, a tomar un champagne con mi amiga Silvina. Nos encontramos en la corrida. Ganó el PSG 5 a 0. Paris en plena fiesta y corridas, miles de franceses en la calle festejando, algunos muy violentos”, escribió junto a una foto en al que se veían dos copas sobre una mesa a la calle.

Marcela Tinayre mostró la protesta de taxis en París

No es la única desventura que vivió Tinayre en Francia. En el primer video que publicó en su feed de Instagram, mostró las calles de la ciudad, pero luego se puso en primera persona para contar lo que se encontró al aterrizar. “Llegué a París. Les cuento, había un lío de taxis, se peleaban entre ellos, tremendo”, comenzó contando sentada en un auto.

“Huelga de taxis, nadie te quería tomar. Me tomó un señor japonés, que estoy acá en el auto con él, que me llevó a los tiros por la autopista, pero yo no decía nada porque con tal que me lleve”, contó acerca de lo que se encontró en el aeropuerto. En una nota de color contó que ayudó a algunos turistas argentinos que luchaban con el idioma y no comprendían las indicaciones que les daban.

Al parecer esta situación no es algo reciente, sino que hace varios días que la ciudad es un campo de batalla: “Hace tres días hay huelga en París”. Lejos de minimizar la situación o tratarlo como algo extraordinario, agregó: “Bueno, pasa en todos lados, así que no nos quejemos tanto”. Sumado a esto el clima no acompaña, la lluvia y las bajas temperaturas se suman a la falta de transporte y a la tensión que se respira en algunos puntos de la ciudad.