El sueño que Gladys la Bomba Tucumana anhelaba cumplir con Luciano Ojeda antes de su muerte

El deseo de la Bomba Tucumana que quedó inconcluso tras la muerte de su novio

En cuestión de horas la vida de Gladys la Bomba Tucumana dio un gran giro luego de que su pareja, Luciano Ojeda, muriera a los 38 años tras luchar por un tiempo con una enfermedad terminal. En este sentido y tras varios años juntos, hubo un deseo que no lograron cumplir y que quedará inconcluso.

Algunos años atrás, la cantante dio una entrevista hablando de su presente laboral y amoroso, allí confesó qué era lo que tenía planeado con Luciano. “Divina. Hermosa, no físicamente, sino divina del alma”, comenzó diciendo en su momento, en diálogo con Farándula Show. Inmediatamente, el cronista quiso saber si la artista estaba enamorada.

Con una sonrisa, los ojos brillantes y alegría en su voz contestó: “Si. Él no es del ambiente, no le gusta y a mí tampoco me gusta exponerlo tanto, pero me hace feliz”. En ese contexto, el comunicador le preguntó cuál era su plan a futuro: “¿Te gustaría volver a casarte en tu vida? ¿Casarte, tener más hijos?“.

El amor entre Gladys y Luciano surgió años atrás en Carlos Paz, cuando la artista se encontraba haciendo temporada

“Todo. Me encantaría todo, todo todo, así como lo dijiste, en ese orden: casarme, hijos, familia”, cerró Gladys con una sonrisa y se fue caminando junto a Ojeda. Así las cosas, luego de la muerte del hombre, este deseo quedará inconcluso.

Si bien no lograron llevar a cabo este sueño, en su momento, la artista habló con Teleshow sobre esto. “Me lo propone todos los días de la vida, todo el tiempo quiere que sea su esposa. Yo hoy no es algo que quiera hacer a la brevedad. Por ahora mmm, no creo. Hace rato que Luciano me pide casarnos, pero por ahora creo que no es el momento. Él sigue haciendo tratamientos y yo acompañándolo. Cuando el comenzó con el tratamiento de quimioterapia, nos íbamos a casar, yo quería con todo mi corazón, pero nos alejamos un tiempo...hoy estamos juntos, yo lo acompaño, ahora el casamiento no es prioridad. Sigue en tratamiento: diálisis y chequeos para ver cómo quedó el tumor que tenía”, le dijo a este medio meses atrás en medio de la lucha de Ojeda con su enfermedad.

Gladys y Luciano se conocieron en Carlos Paz (Foto Instagram)

La historia de amor de Gladys la Bomba Tucumana y Luciano Ojeda

“Lo conocí cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz”, había contado entre lágrimas en LAM, el programa de América. “Se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires”. La emoción le quebró la voz: “Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”.

Los recuerdos de aquellos días en Córdoba están grabados no solo en la memoria de la cantante, sino también en su piel. “Fue algo increíble, yo nunca en mi vida me imaginé que podía tatuarme junto a un hombre algo, nunca lo había hecho y eso que tengo 58 años”, confesó. Y lo hicieron: un tatuaje con la coordenada de un momento fundacional. “En Carlos Paz hay un lugar que se llama El puente negro... es la coordenada en latitud y longitud donde estuvimos abrazados sin conocernos, por dos horas. Fue algo mágico”.

La pasión fue repentina y profunda. “Es la primera vez en mi vida que me hice cargo de lo que siento”, reconoció, con los ojos llenos de lágrimas. “Él salió al aire en varios programas telefónicamente contando nuestra historia y lo mucho que nos habíamos enamorado”.

La cantante no tuvo reparos en compartir esa transformación íntima y arrebatadora: “Le agradezco mucho porque me di cuenta a esta edad que nunca estuve enamorada de nadie. Del papá de mis hijos sí, mi hijo fue buscado, pero nunca sentí esto por nadie”.

Perola historia dio un giro luego de que en un chequeo médico le encontraran un tumor en el abdomen, el que se convertiría en el causante de su muerte.