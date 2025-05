Benjamín Vicuña habló del vínculo con Anita Espasandín y los medios: “En la tele, hablan como si estuvieran en la peluquería cosas que te pueden lastimar”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con Anita Espasandín (Video: El trece)

Desde el glamuroso escenario del Festival de Cine de Cannes, Benjamín Vicuña se abrió sobre su vida personal, ofreciendo una nueva mirada de su relación con Anita Espansandín. En una entrevista íntima con Puro Show (El Trece), Vicuña desbordó admiración por Espansandín, describiéndola como una compañera increíble y una madre excepcional. A la vez, discutió los desafíos de preservar la privacidad en medio de la constante atención mediática, revelando su compromiso de mantener con cuidado este vínculo en un mundo donde la notoriedad a menudo difumina los límites personales.

Cuando le preguntaron acerca de la relación que lleva casi dos años, no pudo contener su alegría: “Es una mujer increíble, que tengo la suerte de poder acompañarla, de aprender de ella todos los días. Es una excelente mamá, una gran mujer, buena hija, buena hermana, buena pareja. Es una mujer increíble, alegre, divertida, profunda, que banca, acompaña, y estoy muy contento”. Si bien él viajó solo, y su paso por la alfombra también fue en solitario, aseguró que su novia estaba al llegar: “De hecho, viene mañana, me encuentro mañana con ella”.

Espansandín no pudo asistir desde el inicio debido a responsabilidades familiares: “Ella estaba con sus hijos, así que no pudo venir desde un principio”. Aunque se mostró reservado al respecto de compartir más detalles íntimos, afirmó: “No tengo que explicar, no quiero decir mucho, porque me guardo lo más importante, pero básicamente decirte que estoy tranquilo, estoy en paz y muy enamorado”.

Sin embargo, la conversación tomó un giro más personal cuando se le preguntó si Anita era “la mujer de su vida”, una pregunta que Vicuña prefirió evitar, afirmando: “Uy, qué feo. Es la mujer de hoy, de mi presente, de mi futuro, y eso. No me hagan meterme en esas cosas tan raras”.

El actor chileno también reflexionó sobre los desafíos de la exposición pública, mencionando: “Ella no pertenece a este mundo, que es muy especial, en donde a veces, en la televisión, hablan como si estuvieran en la peluquería o en la sobremesa de un asado... Cosas que por ahí te pueden lastimar o que tienen que ver con lo mediático o con lo expuesto”.

El look de Benjamin Vicuna para la alfombra roja de Cannes

Reveló que al inicio de su relación protegió a su pareja del ojo público tanto como fue posible, debido a su miedo a que la exposición dañara su relación. Recordó: “Y yo hay cosas que todavía, después de tantos años laburando en esto, todavía hay cosas que me cuestan. Entonces, en ese sentido, como que la quise cuidar lo más posible hasta que, en un momento, dije ‘¡“ya está!’”.

Antes de terminar la entrevista, las panelistas y conductores del programa de El Trece le pidieron si podía mostrar el look que eligió para caminar por una de las alfombras más famosas en el mundo del cine. “Díganme si está bien o mal”, fue el pedido que hizo el artista antes de mostrar el traje que tenía seleccionado para la tarde francesa.

El chileno fue por una camisa de color blanco, un saco en el mismo tono, con un pañuelo en el bolsillo de color negro y el pantalón hace juego con el pequeño pañuelo. Lejos de achicarse a hora de tener que lucirse bromeó: “No seré Tom Cruise, pero le vamos a hacer la pelea“. Benjamín estará tan solo una semana en el viejo continente, ya que tiene compromisos laborales, como la grabación de la nueva temporada de El Encargado, y también tiene que reencontrarse con sus cinco hijos, los tres que tiene fruto de su relación con Pampita y los dos que tiene de su vínculo con la China Suárez.