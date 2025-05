La China Ansa reveló el sexo del bebé que espera con su esposo Diego Mendoza: el emotivo video junto a su hija India

La China Ansa contó cuál es el sexo del bebé que espera (Video: Instagram)

Un día cualquiera en el parque de su casa junto al río se convirtió en una escena inolvidable para Josefina la China Ansa, su esposo Diego Mendoza y su pequeña hija India. Con las manos cubiertas de pintura y las remeras blancas como lienzo, la familia compartió un juego cargado de ternura y expectativa: revelar el sexo del bebé que esperan.

El video que subieron a sus historias de Instagram comenzó en blanco y negro. No se distinguía el color en sus palmas, solo la alegría de India, la más entusiasmada con la propuesta, y los gestos emocionados de la pareja. Reían, se abrazaban y se dejaban llevar por ese instante simple, pero simbólico. Recién hacia el final del clip, las imágenes recuperaban el color: el celeste emergía en las manos de todos. Así, con una estética lúdica y familiar, comunicaban que el nuevo integrante de la familia será un varón.

La China Ansa anunció su nuevo embarazo (Video: Captura TV)

No fue una campaña planeada ni una declaración medida. Fue un momento de espontaneidad, como muchas de las cosas que marcan la vida de la China. En una transmisión en vivo, mientras evocaba un verano en Mar del Plata que compartió con Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, la noticia surgió sola, sin artificios. “La idea de agrandar la familia estaba latente”, dijo, con la voz quebrada, mientras acariciaba su panza. El estudio quedó en silencio. Después vinieron los abrazos, las risas, los ojos brillosos. En medio del recuerdo de jornadas teatrales intensas, de una convivencia sin horarios ni rutinas, esa confesión brotó como una certeza dulce y poderosa: una nueva vida estaba en camino.

La conductora confirmó que estaba transitando el cuarto mes de embarazo y que el parto está previsto para octubre. No dio detalles técnicos ni buscó armar una escena de anuncio, pero ese gesto genuino, dicho “como se cuentan las cosas que realmente importan”, quedó grabado entre quienes estaban presentes. La familia que comenzó con India ahora se amplía. El deseo venía de antes, como lo había compartido en distintas oportunidades. “Queremos tener dos o tres hijos”, aseguró sin dudar. Diego Mendoza, exfutbolista profesional y actual figura en el ámbito deportivo, comparte con ella este proyecto. Desde la llegada de India, como ella misma lo contó, “le cambió la vida de forma radical”.

India, con apenas un año y once meses, es el centro de ese universo íntimo que comparten. En junio pasado celebraron su primer cumpleaños con una fiesta que fue reflejo de una sensibilidad particular. No hubo exageraciones, pero sí una dedicación absoluta a los detalles: una paleta suave de rosa, té, blanco, beige, naranja pálido y amarillo cálido vistió el salón elegido para el festejo. Las paredes tenían dibujos de mariposas, flores secas y pequeños ciervos. Todo parecía salido de un cuento de los hermanos Grimm. Las imágenes que compartieron en redes no hablaban solo de una fiesta. Eran testimonio de un vínculo, de una forma de criar, de una construcción cotidiana hecha con amor.

La China Ansa y su esposo revelaron el sexo de su segundo bebé junto a su hija India (Instagram)

“India es una afortunada de tenerlos como papás”, comentaron muchos seguidores. Las fotos mostraban una escena cargada de ternura: juegos, abrazos, y un brillo en los ojos de ambos que no se fabrica con filtros. Entre los invitados no hubo presencias ajenas: solo los íntimos, aquellos que conocen las noches sin dormir, las primeras fiebres, los pasitos de la mano y los miedos que se aprenden en el camino. Cuando India apagó su primera vela, la China la miró y, dicen, se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue solo una fiesta. Fue la confirmación de que su vida, desde esa primera vez que sostuvo a su hija, cambió para siempre. Y que ahora, con un nuevo bebé en camino, todo vuelve a empezar.