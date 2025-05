El gesto de la China Suárez que aumentó las dudas sobre las flores que el Galatasaray le habría enviado a Wanda Nara

Se generaron múltiples dudas sobre la autenticidad del regalo recibido por Wanda Nara

Una historia compartida en redes sociales por la China Suárez este domingo generó una inesperada secuencia de posteos, reacciones y desmentidas. El club Galatasaray, donde actualmente juega Mauro Icardi, le envió un regalo a la actriz por el Día de la Madre en Turquía.

El gesto fue agradecido públicamente por la artista, que subió una imagen del ramo de rosas rojas junto con una carta firmada por la institución deportiva. Pero pocos minutos después, Wanda Nara replicó una publicación similar, con flores blancas y una tarjeta, asegurando que también había recibido un presente del club. Las dudas comenzaron a crecer de inmediato.

Según reveló la panelista de LAM, Yanina Latorre, y como también confirmaron medios turcos, el Galatasaray no le envió ningún regalo a Wanda, lo que disparó una ola de especulaciones sobre si la empresaria había intentado simular una atención que en realidad no existió. Un detalle no menor es que la propia China Suárez le dio “me gusta” a una publicación donde se ponía en duda el origen del ramo recibido por la conductora, lo que no hizo más que echar leña al fuego de una historia que ya tenía ingredientes suficientes para convertirse en escándalo.

La China Suárez había compartido una imagen en Instagram en la que se la ve posando con un ramo de rosas rojas, acompañada de una carta institucional firmada por “Galatasaray Sportif A.Ş.”. En el mensaje se leía: “Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo”. Por su parte, más abajo, la actriz escribió su respuesta: “Gracias @galatasaray. Feliz Día de la Madre en Turquía. Deseando volver”.

Minutos después, Wanda Nara compartió una historia con un ramo de rosas blancas, las cuales ella describió como sus favoritas, y una carta supuestamente enviada por el club. Pero algo llamó la atención: la empresaria no etiquetó al Galatasaray, y la redacción de la tarjeta que mostró contenía errores ortográficos y signos de improvisación. Algunos usuarios notaron también que la carta de Wanda no tenía fecha ni firma clara, a diferencia de la que recibió la China.

“Feliz día a nuestra Leona”, comenzaba el texto impreso sobre papel blanco y sostenido por una cinta roja. “Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído”, decía la carta. En el mensaje, también remarcaron: “Nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre”.

La postal estaba enmarcada por el sillón marrón de su living, decorado con su clásica manta Hermès, y completada por una valija personalizada de Louis Vuitton, en cuya tapa se lucía la pintura de una leona, símbolo que ya se ha convertido en sinónimo de Wanda. Sobre la foto, escribió: “Me muero de amor. Rosas blancas, mis favoritas”. Su posteo llamó la atención de sus fanáticos, quien destacó el apodo que le puso el equipo. Por su parte, Nara respondió junto a una imagen de la carta completa: “Gracias por tantos mensajes de amor”.

Wanda Nara publicó una carta con errores ortográficos atribuida al club turco, despertando críticas en redes sociales (Instagram)

Yanina Latorre compartió mensajes donde el Galatasaray niega haberle enviado un regalo a Wanda

El punto más relevante llegó poco después, cuando Yanina Latorre publicó en sus historias una captura de pantalla de un mensaje que habría recibido Mauro Icardi por parte del club: “Mauro, este no lo hemos hecho nosotros, no lo haríamos sin hablar contigo”, decía el texto que dejó al descubierto que el club turco desconocía por completo el ramo recibido por Wanda.