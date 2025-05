La emoción de Tamara Báez por la nueva adquisición de su novio: “Al que obra bien le va bien”

En las últimas horas, Tamara Báez utilizó sus redes sociales para destacar un acontecimiento personal que involucra a su pareja, Thiago Martínez. La exmujer de L-Gante celebró con palabras de afecto la compra de un lujoso vehículo, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La publicación no solo exhibe el nuevo auto, una coupe de origen alemán, sino también una dinámica de pareja marcada por la admiración y la complicidad compartida en el espacio digital.

Tamara Báez compartió en su cuenta de Instagram su entusiasmo por la reciente adquisición que realizó su pareja. En una historia que acompañó con una foto del automóvil, escribió: “Te felicito mi amor, te amo. Es hermosa”. La expresión de afecto fue directa y celebratoria, y se enmarcó en un tono de apoyo que evidencia una conexión afectiva sólida entre ambos.

Martínez eligió sus propias redes sociales para mostrar la reciente adquisición: un Mercedes Benz C250 Coupe. En las imágenes que compartió, se lo puede ver posando sobre el capot y el techo del vehículo, en una actitud distendida y confiada. Acompañó la publicación con un mensaje que sintetiza una visión personal del mérito: “El que obra bien, le va bien. Ley de vida”. Esta frase, breve, pero cargada de sentido, sugiere una interpretación del presente como recompensa por el comportamiento pasado. “Sorprendiste como siempre, bien turra la mecha”, fue la respuesta de la influencer al posteo de Martínez.

La expareja de L-Gante le dedicó una segunda historia. “Turra, turra la mecha, ¿me la prestas un ratito?“, escribió en la fotografía en la que se la ve besando a su novio mientras estaban sentados en el capot del auto. Luego, los dos salieron a dar una vuelta para probar la nueva adquisición.

El novio de Tamara se compró el uto de sus sueños

"Turra, turra la mecha", Báez se emocionó por el logro de su novio

Este logro viene en medio de la batalla legal entre Tamara y el cantante de cumbia 420 por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. Se conoció que Elián le pasaba 500 dólares por mes, un monto que, según el abogado de Báez, no está acorde al estilo de vida que presenta el músico en las redes sociales. En Puro Show (El Trece) mostraron la denuncia que se realizó en la Justicia y que ya recibió la aprobación del juez.

Antes de exhibir los papeles comenzó el debate entre los conductores y el panel. Marcia Frisciotti, a quien apodan Pochi, fue la primera en dar su opinión, por su cercanía con el cantante de RKT. “La versión que tengo por parte de L-Gante es que él cumple con todo; según él paga todo, no sé si directamente se lo da a Tamara o gente que trabaja con él. Muchas veces escuché que él le da todo y ella cuando no está contenta arma estos líos”, comentó al aire.

En un móvil con el mismo programa, Juan Pablo Merlo, el abogado de la influencer, dio detalles de cómo sigue la causa y el dinero que se pidió para mantener a la pequeña. “Hay una adaptación de la cuota de alimentos, donde como ustedes saben, Tamara estaba recibiendo una cuota mínima, estaba alrededor de 300 mil pesos, después se aumentó, pero no llega a cubrir la comida diaria de su bebé”, comenzó la explicación Merlo.

El abogado de Tamara Baez hablo de la nueva cuota alimentaria (Video: El Trece)

“Recordemos que Elián pasa una vida de lujos, de excesos, una vida de cadenas de oro y a veces no nos parece que su hija tenga lo mismo”, aseguró y explicó que el juez a cargo de la causa ya falló a favor de Tamara “con una cuota más acorde”. El letrado no quiso mencionar la cantidad exacta de dinero alegando que su clienta no vive en un barrio cerrado, por lo que podría tratarse de un problema de seguridad para Báez.

“Ella es la que la cría, la que le da de comer, la que la manda al colegio y todo lo que hizo lo ha hecho a pulmón y la estaba manteniendo ella a la nena, cualquier persona que trabaja en cualquier lugar pasa una cuota mucho mejor de la que pasaba Elián, era muy baja. Nosotros no entendíamos por qué hacía viajes con amigos, de acá para allá, muestra un nivel de vida y resulta que con su única hija por ahí le pasaba un mínimo que no alcanzaba ni para la comida“, se explayó.