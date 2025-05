Mirtha Legrand habló de El Eternauta y elogió la actuación de Ricardo Darín: “Es el número uno”

A poco tiempo, Mirtha Legrand se refirió a las dotes artísticas de Ricardo Darín en su último proyecto (Video: La Noche de Mirtha – El Trece)

En la mesaza de este sábado, Mirtha Legrand hizo lo que mejor sabe hacer: meter un tema de actualidad con elegancia y precisión. En medio de una charla sobre éxitos de la televisión con Marcelo De Bellis, La Chiqui frenó todo para destacar una serie que por estos días arrasa en Netflix: El Eternauta. Y no solo habló de la ficción: también se deshizo en elogios para su protagonista, Ricardo Darín.

“Darín con El Eternauta está teniendo un éxito sensacional”, lanzó con su clásico tono firme, dando paso a una seguidilla de comentarios que dejaron claro que la mesa entera estaba fascinada con el fenómeno. “Qué actorazo es Darín”, agregó, y ahí nomás se sumó Roberto Moldavsky, con una frase que hizo reír a todos: “No sé quién dijo que Darín mira a la cámara y ya no necesita hablar, transmite todo”.

“Es una bestia”, completó De Bellis, entre risas. Pero Mirtha no terminó ahí. Fiel a su estilo, fue por más: “En España lo adoran. Es un éxito, es número uno”, dijo sin dudar, reafirmando el alcance global del actor argentino más reconocido en el exterior.

En ese marco, El Eternauta, la nueva apuesta nacional de ciencia ficción en Netflix, es un boom desde el momento en que se estrenó. La producción basada en la mítica historieta de Héctor Germán Oesterheld llegó a la plataforma hace apenas unos días y ya es una de las más vistas. Con un despliegue técnico pocas veces visto en una serie argentina, y con Darín como Juan Salvo, el resultado fue explosivo.

La actuación de Darín como Juan Salvo dio lugar a varios elogios por parte de las figuras del espectáculo (Netflix)

El propio Ricardo venía detrás del proyecto desde hace años. Así lo reveló él mismo en una nota con Desayuno Americano (América): “Me habían ofrecido hace más de diez años la posibilidad de hacer el largometraje de la historieta, que después quedó en el camino. Pero ahí sí, a partir de ese ofrecimiento, hace ya más de 15 años, me llamó la atención y me sumergí a leer de qué se trataba”, contó.

Desde entonces, la historia no lo soltó más. Y finalmente, ese vínculo se transformó en este proyecto que hoy da que hablar. Consultado sobre cómo fue grabar una superproducción de ciencia ficción en Argentina, Ricardo fue claro: “Fantástico. Hay un nivel técnico y artístico muy alto y acá se juntaron. Armaron un equipo para ir adelante con esta idea. Muy bueno en todos los rubros. En rodaje te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada. Se armó. Estuvimos mucho tiempo juntos, entonces sentimos que estábamos verdaderamente apoyados unos en otros”.

Además, habló del futuro de la serie. A diferencia de otras producciones que improvisan según la recepción del público, la serie ya tiene trazado su rumbo. “No es que está previsto porque creemos que va a cautivar a la gente, sino que lo está porque la historia completa termina con una segunda temporada”, explicó, dejando entrever que esto recién empieza.

A poco tiempo del estreno de la serie, Ricardo Darín se refirió al gran labor detrás de la producción (Video: Desayuno Americano - América)

Y como si faltara algo, también se animó a hablar del trasfondo simbólico que siempre tuvo la obra. Cuando el notero mencionó la famosa metáfora de la nevada mortal como una forma de represión, Darín fue por una lectura aún más profunda: “La indiferencia, la ignorancia, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de educación... No tener al alcance de todo el mundo las posibilidades originales que todo el mundo merece. Esa podría ser una nevada. No sé si mortal, de que te toque y te mate, pero a lo mejor lo hace en forma episódica. De a poco”.

Así, con una mesa repleta de elogios, un público rendido y una historia que no para de sumar visualizaciones, Ricardo vuelve a ocupar ese lugar donde solo llegan los elegidos. Y El Eternauta, con su nieve invisible y su mensaje que atraviesa décadas, se convierte no solo en una serie de éxito, sino también en un fenómeno cultural.