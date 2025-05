Melody Luz lanzó una fuerte indirecta hacia Alex Caniggia en medio de su separación: “Te pasó por engreído”

Melody Luz subió un video con un tema que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja (Video: Tik Tok)

Pese a que la separación entre Melody Luz y Alex Caniggia se oficializó hace solo unos días, la historia entre ellos parece estar lejos de terminar. Tras varios días de especulaciones y filtraciones sobre la causa de la ruptura, la bailarina volvió a recurrir a sus redes sociales para expresarse sobre su situación sentimental. Aunque intentó evitar hablar directamente de su expareja, la filtración de su relación con el chef Santiago del Azar reavivó la atención sobre su vida personal y en esta ocasión ella no dudó en lanzar varias indirectas hacia el padre de su hija, Venezia.

La última de sus publicaciones en TikTok fue la más explícita hasta el momento. En el video, la bailarina compartió un fragmento de la canción “Engreído” de Cazzu, con un mensaje claro: “Todo se perdió y no fue por culpa mía. Te pasó por engreído, por alardear con tus amigos”. Acompañada de la letra, Melody colocó un mensaje en la descripción del video que reavivó los rumores ya que es una de las palabras que más utiliza su expareja: “Es que la jefa tiró factos”.

No fue necesario mucho más para que sus seguidores empezaran a interpretar el mensaje como una clara indirecta hacia su ex. “Señores, todo vimos que vocalizó ‘amigas’”, escribió uno de los fans, mientras otros comentaban: “Ella dice ‘amigas’”; “Gritalo, reina”; “Melody demostró ser mejor que Alex”; “Sos mucho para él”; “Demasiado aguantaste con él”; “Me encanta que le tire palos a Alex”; “Se tenía que decir y se dijo”. Los comentarios en la sección del posteo rápidamente se llenaron de apoyo hacia la coreógrafa, destacando su fuerza y el hecho de que finalmente se hubiera expresado abiertamente después de tanto tiempo.

Melody y Alex terminaron su relación luego de tres años juntos y una hija en común (Instagram)

Este gesto no fue aislado. Hace solo unos días, tanto Melody como Alex protagonizaron un fuerte ida y vuelta a través de sus redes. Mientras que la bailarina se mostró más introspectiva y sensible en su comunicación, Caniggia optó por un mensaje firme y directo, evitando entrar en detalles pero dejando claro su postura. Ella, en un video publicado en Instagram, dijo que “no fue feliz por mucho tiempo, por muchas razones” y que sentía que necesitaba priorizar su bienestar: “Tengo que hacer las cosas que me hagan bien y que no molesten a nadie”, explicó.

Además, la bailarina usó una poderosa metáfora para explicar cómo vivió el proceso emocional: “Fue una sumatoria de cosas que me di cuenta de que no me estaban haciendo bien, por lo tanto, empecé a hacer un duelo pensando que yo iba a poder con todo. Hasta que me sentí como un globo que se infló y explotó”. La comparación no pasó desapercibida para sus seguidores, que entendieron que Luz llevaba tiempo atravesando una crisis emocional, que finalmente terminó por estallar. En medio de esta reflexión, lanzó una frase que muchos interpretaron como un claro mensaje dirigido a su ex: “Yo soy buena persona y no hago maldades”. Aunque no lo mencionó directamente, muchos vieron en esta afirmación una referencia implícita a Alex.

Por su parte, el hijo de Claudio Paul Caniggia también utilizó Instagram para contestar, aunque de una forma muy diferente. En una historia de Instagram, Caniggia dejó en claro que no caería en confrontaciones públicas: “Gente, si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija, no pasará nunca en la vida. Nunca hasta que sea el último día de mi vida”, escribió, con una firme postura de respeto hacia Melody, aunque sin evitar ciertos comentarios de tensión. Cerró la historia con una frase que, si bien evitaba directamente entrar en discusiones, también reafirmaba su carácter: “Soy un caballero. Saludos”.

Melody Luz se sinceró sobre el final de su vínculo con Alex Caniggia (Video: Instagram)

No conforme con eso, el influencer subió una imagen en sus redes, donde lucía uno de sus llamativos looks: campera con billetes, calaveras, lentes oscuros y cadenas de oro, todo en un estilo inconfundible. La foto venía acompañada de una frase desafiante: “Siempre facha nunca infacha. No se desesperen, algún día les llegará alguien como yo”. El mensaje, sin dudas, dejaba ver la actitud desafiante de Caniggia, quien siempre se muestra seguro de sí mismo en las redes sociales, sin perder la oportunidad de reafirmar su postura pública.

Este ida y vuelta entre Melody y Alex continúa sin dar señales de freno. Si bien ambos han optado por no profundizar en los detalles más íntimos de su ruptura, las redes sociales siguen siendo el escenario donde se libran sus batallas emocionales. En el medio, la bailarina parece más decidida que nunca a seguir adelante, a pesar de las indirectas y las tensiones. Mientras tanto, el mediático, con su estilo inconfundible, continúa manejando las situaciones con la distancia que siempre lo ha caracterizado.