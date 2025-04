Vero Lozano adelantó que será parte del próximo videoclip de Lali Espósito: “Le dije que sí de una porque la amo”

Vero Lozano contó que participó en el próximo videoclip de Lali Espósito (Cortá por Lozano, Telefe)

Vero Lozano tendrá una participación muy especial en el nuevo videoclip de Lali Espósito. Fue la propia conductora de Cortá por Lozano quien reveló la noticia durante la transmisión de su programa en Telefe.

“Viernes a la noche estuve en la presentación de Lali Espósito de su nuevo material discográfico. ¡Soy parte de un video!”, lanzó, sorprendiendo a sus compañeros de programa. “Pero todavía no puedo contar nada. Actué, no canté”, aseguró, sin querer arruinar lo que se verá recién este martes 29 de abril.

En medio de bromas y risas, la conductora dejó entrever algunos detalles de su intervención en el videoclip. “Se me ven un poco las ‘tetorras’... Tengo transparencias”, comentó divertida, mientras afirmaba que la canción “es muy pegadiza”. La conductora también expresó su emoción al formar parte del proyecto. “Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV”, expresó.

Vero Lozano es parte del nuevo videoclip de Lali Espósito (Instagram)

La convocatoria para integrar el nuevo video de Lali le llegó director de artista. “Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo”, relató la animadora subrayando la confianza y el afecto entre ambas. “Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí”, afirmó, resaltando la gran admiración y respeto que siente por la cantante.

Durante su programa, Vero reconstruyó el proceso que siguió tras recibir la invitación. “Ella me mandó la canción, yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjeron, me peinaron, me dieron la ropita y yo llevé mis cosas”, describió, detallando el detrás de escena. La grabación de su participación fue breve, desarrollándose en “cinco minutos, diez minutos” y fue en una única toma. “Me dejaron hacerlo ahí. Y lo hice”, remarcó.

La espontaneidad fue un elemento central en la filmación. Sin ensayos ni repeticiones extensas, Vero contó contó que pudo cumplir con su papel en el video de manera natural. “Me salió así, de una”, contó, destacando el ambiente relajado del set. Aunque evitó hablar de más, deslizó algunas pistas sobre lo que se verá. “Somos muchos y muchas. Muches. Y yo hago mi gracia”, dijo, provocando la curiosidad de su audiencia.

La reacción en su entorno cercano también fue parte de la experiencia. “Le conté a Antonia”, comentó sobre su hija. “Mamá, te pasaste de rosca”, fue la reacción de ella al ver la performance de su mamá. “Amé la canción”, se sinceró, otro motivo por el que aceptó de inmediato ser parte del proyecto sin dudarlo.

En cuanto a la presentación privada del nuevo disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, Vero describió el evento como una celebración íntima y vibrante: “Pusieron todas las canciones” en una pantalla gigante en un “lugar divino”, rodeado de invitados que disfrutaron de un entorno festivo.

“¿Hay algún elemento con el que jugás en el video?“, indagó Paola Suárez. ”Sí. Chupo algo“, acotó, con mucho humor provocando las carcajadas de su equipo. Según contó, Lali quedó muy conforme con el resultado final. “Me dijo que le había gustado mucho”, compartió.

Lali compartió su alegría por el lanzamiento de su nuevo álbum

La cantante realizó el anuncio de la salida de su sexto álbum hace un mes y se da en la previa de dos shows agotados en el Estadio de Vélez. El disco tiene colaboraciones con Dillom y Duki, además de la que realizó con Miranda! en “Mejor que vos”, tema que ya fue lanzado y es también de su nuevo material.

Del disco también forman parte “No Me Importa” y “Fanático”, la canción que dio muchísimo que hablar y se volvió su respuesta al enfrentamiento que mantiene con el presidente Javier Milei. Entre los sencillos que todavía no fueron lanzados aparecen “Popstar”, “Lokura”, “Tu Novia II”, “Morir De Amor”, “No Hay Héroes”, “Sensacional Éxito”, “Sexy”, “Perdedor”, “33”, “Pendeja” y “Fin De Transmisión”.