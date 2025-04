La palabra de Jésica Cirio por la muerte de su hermana, Verónica Mestre: “Ella estaba enferma hacía más de 10 años” (Instagram)

Son días de profundo dolor para Jésica Cirio. A través de su cuenta de Instagram compartió su tristeza por la muerte de Verónica Mestre, su hermana mayor e hija de su madre, Marta Perutich, a los 57 años.

En una publicación que realizó en sus historias, la modelo se refirió por primera vez al hecho, el momento especial que vive su vida y la lucha contra una enfermedad neurológica que venía atravesando su hermana desde hacía más de 10 años.

“Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones”, comenzó escribiendo en un posteo con un fondo negro y letras blancas.

La publicación de Jésica Cirio por la muerte de su hermana, Verónica Mestre, a los 57 años (Instagram)

“Mi hermana Verónica falleció hace dos meses, éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo”, destacó la conductora. “Ella estaba enferma hacía más de 10 años por una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante 10 días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”, detalló.

Hacia el final explicó por qué no se había referido a este triste suceso antes de que tomara estado público. “Por respeto hacia ella y a la familia decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y, además, yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender”, concluyó la animadora.

Desde que el exmarido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, fue detenido el 20 de marzo de este año junto a siete policías por plantarle un arma y cocaína a un empresario cripto, caso por el que la Justicia dictó la prisión preventiva para el empresario, acusado de organizar un falso operativo con policías de la Ciudad, la modelo eligió el silencio.

Jésica Cirio junto a su hermana Verónica Mestre y su madre, Marta Perutich (América)

En febrero de este año Jésica había anunciado la separación de su marido, a nueve meses de su casamiento y luego de la aparición de la causa judicial que enfrenta su exesposo. Mientras tanto, se refugia en el cariño de Chloe, su hija, su sostén en estos tiempos. El 18 de marzo la exvedette, a propósito de su cumpleaños número 40, compartió fotos y un mensaje especial por su día.

“¡Felices 40 para mí! Arrancando este día tan especial con la sorpresa más linda del mundo de mi persona favorita. Conectando con lo que me hace bien, rescatando lo simple y lo lindo de mi vida. ¡Gracias por este amor tan incondicional, Chlo! Sos mi vida entera“, manifestó, junto a varias imágenes de desayuno sorpresa que le preparó su hija de 7 años.

“¡Sos todo! Feliz cumple. Te amo", le escribió en una cartita la niña, antes de irse al colegio, que le dejó sobre una bandeja con globos que tenía tostadas y miel, mermelada, una infusión y un bowl con arándanos. También filmó cómo su hija le puso un cartel y más globos en su auto para celebrar la fecha.

Hacia el final del día, publicó una filmación de la fiesta con sus amigas más cercanas que tuvo en su casa. “Terminando mi cumple rodeada de amigos y del amor más lindo y puro. Gracias a todos por estar del otro lado y por sus lindos deseos”, manifestó, rodeada de sus seres queridos que le cantaron el feliz cumpleaños frente a una torta cubierta de crema con una corona arriba de todo.

“¡Feliz cumpleee! Muchas felicidades y que esta nueva vuelta al sol te traiga toda la plenitud posible!“, la saludó Pamela David, entre las palabras de amor que le dedicaron famosos como Flavio Mendoza, Marley, Floppy Tesouro, Jimena Latorre, Yanina Screpante, Gisela Berger, Nara Ferragut, Natalia Denegri y más.