La contundente respuesta de Melody Luz a las críticas por su rol como mamá tras su separación de Alex Caniggia

Melody Luz le respondió a los que la trataron de madre ausente (Foto: Instagram)

Hace una semana el mundo del espectáculo sufrió un cimbronazo luego de que Alex Caniggia y Melody Luz confirmaran su separación después de tres años de relación y una hija en común, Venezia Caniggia. Si bien ambas partes dieron sus versiones de lo que sucedió entre ellos, las críticas no tardaron en caer sobre la bailarina, quien no dudó ni un segundo en salir a responder.

Desde que confirmaron la noticia, Caniggia se empezó a mostrar como un “papá luchón”, término que ahora se convirtió en su nuevo lema de vida, esto generó un sinfín de comentarios sobre la ausencia de contenido de la pequeña por parte de Melody en sus redes.

Desde que nació la hija de los participantes de El Hotel de los Famosos (El Trece) ambos tomaron la decisión de no exponerla en sus redes sociales, cubriendo el rostro con emojis, contando tan solo algunos retazos de este aspecto de su vida. La separación no cambió esta mentalidad en ninguno de los dos, sin embargo, Alexander durante el fin de semana subió una catarata de fotos con la pequeña y los internautas apuntaron contra Melody por no hacer lo mismo.

Lejos de dar el brazo a torcer, la bailarina respondió, fiel a su estilo directo y confrontativo. Con una foto de su hija dormida, tapando su rostro con un corazón, dejó en claro que el hecho de no mostrarla en las redes no la convierte en una madre no presente. “Imagínate que te traten de madre ausente por no compartir tu maternidad en redes”, escribió filosa, dejando en claro que las críticas no van a hacer que cambie de opinión acerca de la exposición de su única hija.

La historia con la que Melody respondió a las críticas (Foto: Instagram)

En medio de las críticas cruzadas, también decidió plasmar sus pensamientos más profundos en una nota en su celular, que la compartió el domingo por la mañana. “En mis clases siempre intento abrir espacios de análisis e introspección…”, comienza el texto, que rápidamente se volvió una confesión. A través de una anécdota con una alumna, la bailarina reveló la raíz de su fortaleza: la pasión. Pero también el ejemplo silencioso de su familia. “Mi mamá viene de un pueblo y mi viejo fue bombero voluntario. Mis mejores ejemplos para demostrarme lo que es darlo todo”, dijo y sus palabras contrastaron con la vida de lujos que llevó su ahora expareja.

Desde recuerdos de la infancia expresó: “Me recuerdo de nena jugando a ser mamá y al segundo ponerme a bailar y también soñaba con viajar gracias a esto. Seguro esa nena en algún momento creyó (o le hicieron creer) que no iba a poder, y mirá vos cómo es la vida que hoy esa nena se convirtió en una mujer que es mamá, bailarina y viaja conociendo lugares y personas hermosas”.

En medio del difícil proceso que cambió su dinámica familiar, sentenció: “Entonces ahí está la fuerza para seguir, en pensar que todo es posible si lo manifestás y te movés para intentar lograr lo que te propongas”.

Alex Caniggia dio su versión tras la separación con Melody Luz (Video: Instagram)

Por su parte, el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis dio su opinión sobre la ruptura y aseguró que no se trata de un distanciamiento sino de una separación. “Melody y yo ya no salimos más. Se acabó el amor, cada uno optó por tomar diferentes vías en la vida”, comenzó diciendo en un video que subió en sus historias durante el fin de semana.

Sobre su ahora expareja dijo: “Lo que les puedo decir es que es una excelente madre y siempre seremos familia porque tenemos lo más hermoso que tenemos del mundo: nuestra hija Venezia Caniggia, la osa grizzly, la más linda”. Cabe mencionar que Luz se mantuvo en esta línea y horas antes de la publicación del video del padre de su hija le dedicó un tierno mensaje destacando su rol como papá.

“A partir de hoy ambos somos libres para hacer lo que queramos con nuestras vidas amorosas. Le deseo lo mejor a Melody, que le vaya bien en la vida, pero la única unión que tenemos es nuestra hermosa hija Venezia. El amor se terminó”, fueron las palabras que eligió para cerrar su versión de la historia.