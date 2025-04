Noelia Marzol estalló contra quienes la criticaron por pasar las Pascuas lejos de su familia

Noelia Marzol desmintió rumores de separación en medio de críticas por su trabajo en Pascuas (Video: Instagram)

En las últimas horas, Noelia Marzol se manifestó a través de sus historias de Instagram y rompió el silencio sobre los rumores de separación con su pareja, Ramiro Arias. Todo se intensificó durante las celebraciones de Pascuas, cuando la bailarina y actriz se encontraba trabajando y no pudo pasar la festividad en familia. Como respuesta a la situación, decidió aclarar su posición a través de un descargo en sus redes sociales.

Días atrás, había recurrido a su Instagram para aclarar los rumores que circulaban sobre una supuesta ruptura de su pareja. La bailarina subió una foto besando a su marido y fue directa: “No nos separamos. Una crisis de pareja no es sinónimo de separación”, escribió. Sin embargo, dicha confesión sirvió de combustible para los rumores de separación: “Conté que hace un tiempo tuvimos una crisis y nada más. Después inventaron un montón de cosas de las cuales no me voy a hacer cargo”, comentó firmemente en un video.

La bailarina relató cómo enfrenta acusaciones infundadas sobre su relación con Ramiro Arias

Durante el pasado ​fin de semana largo,​ cuando Noelia Marzol apareció en público sin sus hijos ni su esposo. Esto llevó a muchos usuarios a cuestionar el estado actual de su relación y a su vez hizo que la bailarina se manifestara visiblemente molesta respecto a la “​ansiedad que manejan porque nos separemos"​. En su Instagram, aprovechó para transmitir dicho mensaje y recalcar que, si bien entiende que algunos comentarios pueden ser bien intencionados, encuentra agotador que se repita constantemente este tipo de especulaciones infundadas.

La explicación sobre su ausencia estuvo marcada por su compromiso laboral. Como parte del rubro del entretenimiento y el teatro, Marzol aclaró que su trabajo se intensifica durante fines de semana y días festivos, donde la mayoría del público está disponible para disfrutar de espectáculos. “Yo trabajo todo este fin de semana, por supuesto que no le dije a mi marido y mis hijos que se queden... Les dije: ​‘vayan al campo y disfruten de los abuelos’”​, detalló.

Noelia Marzol explicó que la dinámica familiar cambia cuando su trabajo exige mayor presencia

La bailarina subrayó que, en momentos en que su vida profesional demanda su presencia, sus amistades se convierten en un pilar fundamental. Señaló que cuidó estas relaciones a lo largo de su vida y eso se traduce en el apoyo incondicional de sus amigos cuando la dinámica familiar temporalmente debe ajustarse, mientras ella cumple con sus compromisos laborales.

“Amo mis amistades y las cuido. Porque yo quiero que mi familia vaya a disfrutar de los días en el campo porque aman estar allá”, explicó sabiamente al recalcar cómo sus amigos representan un apoyo emocional esencial en su vida. Entonces, enumeró: “Ayer me fui a cenar con una amiga que la amo y que me encanta compartir el tiempo con ella, y hoy vino un amigo que lo conozco desde que tengo cuatro años, con toda su familia, su mamá, su hermana, porque somos una familia, porque realmente lo siento así”.

Los rumores de crisis en su matrimonio llevaron a Noelia Marzol a responder directa y públicamente

Siguiendo con su discurso, la actriz expresó una mezcla de tristeza y frustración al aseverar que algunos la juzgan por trabajar intensamente cuando comenzó a hacerlo desde chica: “Lo que yo tengo lo tengo porque ​laburo desde los 17 años​. Entonces, al igual que en cualquier trabajo, yo no puedo renunciar de un día para otro porque quiero pasar Pascuas con mi familia".

Previamente, cuando surgieron los primeros rumores de ruptura, Noelia Marzol había publicado en sus redes, indignada, un video hablando en primera persona. “Me chupa un huevo los comentarios negativos”, apuntando directamente a quienes la criticaron o se manifestaron con ironía ante las noticias sobre su vínculo de pareja. También se dirigió a aquellos que aseguraban que su relación “no era tan ideal”, y replicó: “Nunca dije que fuéramos la pareja ideal. Si estoy bien, me muestro así y si estoy mal, lo digo”.