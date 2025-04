El escalofrío de Cinthia Fernández por un video que captó en su negocio: “Humano detectado”

Las cámaras de seguridad del local de Cinthia Fernández registraron luces parpadeantes y sensores activados sin presencia humana (Video: Instagram)

Cinthia Fernández compartió con sus seguidores un video inquietante a través de sus redes sociales. En las imágenes, captadas por una de las cámaras de seguridad de su local de escape room, se observa lo que ella afirma que es un fenómeno paranormal: luces que se encienden y apagan sin explicación aparente, y sensores de movimiento activados cuando no hay nadie en el lugar. Lo que hace aún más desconcertante este episodio es el contexto: el local estaba cerrado, con el sistema de alarma activado, y sin presencia de personas en su interior.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra lo que parece ser una actividad extraña en el negocio de la modelo. En él, se puede ver cómo las luces comienzan a parpadear, encendiéndose y apagándose de manera errática, sin ningún tipo de intervención externa. “Suban el volumen, escuchen los ruidos y tengan en cuenta la hora. 00:46 AM. El local a esa hora está cerrado y con alarma, es decir, literalmente no hay nadie”, escribió en sus historias de Instagram.

Cinthia Fernández descartó fallas técnicas tras revisar las instalaciones de su escape room con expertos en alarmas

Para añadir aún más misterio, la influencer destacó que los sensores de movimiento, los cuales se activan para detectar la presencia de personas en las instalaciones, también se activaron a altas horas de la madrugada. El fenómeno se repitió en más de una ocasión, lo que la llevó a cuestionar si lo que estaba ocurriendo era más que una simple falla técnica. Si bien muchos usuarios en redes sociales intentaron buscar explicaciones lógicas —como problemas con los sistemas de alarmas o fallos eléctricos— la modelo se mostró escéptica ante esas teorías.

“El sistema de cámaras y alarmas funciona perfectamente. Hicimos revisar todo por técnicos especializados y está todo bien. No hay desperfectos visibles en la instalación”, comentó en un posteo. A pesar de los intentos de sus seguidores por darle una explicación técnica a los fenómenos, la panelista parece convencida de que lo que ocurre en su local está fuera de lo común, y lo vincula con lo que podría describirse como una actividad paranormal.

Imágenes previas de la cámara del local mostraron una silla moviéndose sola, aumentando las sospechas de actividad paranormal

Además, en otra de las grabaciones, el sistema de seguridad lanzó una advertencia que señalaba “Humano detectado”, a pesar de que el local estaba vacío. Este tipo de alertas generaron aún más incertidumbre, especialmente cuando se tuvo en cuenta que los sensores de movimiento del establecimiento no deberían activarse sin la presencia de personas. Para muchos, esto es la prueba de que hay algo extraño ocurriendo en el lugar.

"Humano detectado": Cinthia Fernández compartió un video de las cámaras de seguridad su negocio

De hecho, en varias publicaciones anteriores, Cinthia había hablado sobre otros sucesos extraños en el local, relacionados con los mismos fenómenos inexplicables. En ocasiones previas, también mostró imágenes donde se apreciaban movimientos inexplicables. Una vez, la cámara captó una silla que se movía sola, sin que nadie la tocara. Este tipo de sucesos aumentaron el misterio que rodea a su negocio, y muchos de sus seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que su escape room pueda estar “hechizado”.

Cinthia Fernández relató haber visto una puerta moverse sola mientras visitaba su escape room con su familia (Candela Teicheira)

“Teníamos que hacer un par de compras en Escobar, Fran me dijo que quería ir al baño y fuimos al local“, comenzó relatando la modelo en otra ocasión. ”Llegué a la sala en la que se juega a la ouija con un tablero, cuando toco la puerta se empezó a abrir sola. Hacía un ruido espeluznante. Lo cuento y me da piel de gallina. No había viento ni nada. Atrás tampoco había nadie”, continuó. Además, al estar con sus hijas mientras grababa el suceso, finalizó el video diciendo: “¿Por qué se abre sola? ¡La con... de la lora! ‘¡Chicas!‘“.

Mientras tanto, la influencer aseguró que continuará monitoreando la situación y grabando cualquier nuevo episodio extraño que se presente en su local. “Lo que sucede no tiene una explicación lógica. Por eso, seguiré grabando y compartiendo lo que me ocurre”, aseguró. Sin embargo, más allá de sus creencias y la creciente fascinación de sus seguidores, lo que está claro es que el misterio continúa y ella no piensa dejar de buscar respuestas.