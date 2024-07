El peculiar regalo que recibió Cinthia Fernández en su nuevo negocio: “Vamos a hacer catalepsia”

El local de escape temático recibió una curiosa visita (Video: Instagram)

Además de su lado artístico, Cinthia Fernández supo reinventarse y se lanzó como empresaria en la organización de eventos. Por ello, lanzó su propio local con salas de escape, donde las personas pueden ir a divertirse dependiendo si quieren vivir el terror a pleno o simplemente un escalofrío. Una de las reservas que tomó para su negocio la dejó completamente descolocada, ya que no se esperaba nada similar. “Necesito contarles una historia personal que es espectacular”, dijo a través de sus redes sociales.

“El local está en la plena entrada, en la avenida principal de Escobar, y a la vuelta tenemos una funeraria. Como ustedes saben, nosotros tenemos la sala de catalepsia”, comenzó relatando respecto a la habitación tematizada con la muerte. “Nos reserva una mujer por WhatsApp, viene y nos dice ‘nosotros somos de la funeraria de acá la vuelta y vamos a hacer catalepsia’”, continuó, completamente perpleja por la aparición de la trabajadora en su negocio.

En ese sentido, la bailarina expresó: “Yo dije ‘ah, pero no vale, porque no te da impresión, no te da nada. O sea, vivís básicamente con los muertos que vamos a ser todos nosotros en algún momento. No sé si reírme o llorar, es muy hermosa la historia…”. “Escuchen, lo primero que ven es esto y me dice ‘ah, no, te tengo que dar un cajón mejor’”, relató Cinthia, quien enseñó dicho objeto posicionado detrás de ella y explicó que el que se encontraba en su local era utilizado por los clientes a la hora de tomarse fotos. “Todo está ambientado a cuando nosotros partamos, digamos. Bóvedas, cajones, ¡catalepsia!”.

La empresaria se llevó una gran sorpresa con la reserva de una funeraria

“Es el motivo por el que existen los velorios en el que varias personas se han despertado en su propio cajón y han salido corriendo. Todas esas historias vienen a raíz de eso, por eso se vela el cuerpo por un día….”, explicó en alusión al particular trastorno nervioso que se caracteriza por generar que la persona esté inmóvil, en aparente muerte y con signos vitales imperceptibles que a más de uno tomó por sorpresa a la hora de encontrarse con un caso similar.

Acto seguido, Cinthia mostró una grabación que le realizó a la trabajadora de la funeraria y a sus acompañantes, quienes pasaron del susto a cantar temas religiosos. “Che, qué lindo como cantan. Lo podrían implementar en el local”, expresó, entre risas, la modelo al grupo que se encontraba entonando las estrofas de un conocido himno con el objetivo de evitar pasar miedo ante las sorpresas que se les presentaban en la sala de escape. También aprovechó para agradecerle a la mujer de la funeraria, quien la sorprendió con un par de objetos para su local. “Trajo cosas originales que realmente se usan en los velorios, en los cajones. Es fantástico, miren qué bello”, comentó mientras enseñaba crucifijos y manijas de cajón plateadas que se utilizan durante la última despedida de un fallecido.

“Trajo cosas originales que realmente se usan en los velorios”, contó con mucho entusiasmo al respecto (Instagram)

Cabe recordar que el local de Cinthia fue dado a conocer a fines del año pasado. Fue la propia panelista de LAM (América) que se expresó al respecto. “¡Llegó el día! Hoy les cuento que voy a poner mi propia sala de escape. ¡Junto a mis amigos vamos a emprender en esta loca aventura en la que van a ir nuestros sueños a bordo! ¡Ojalá les guste el gran trabajo que estamos haciendo! Y el amor que le estamos poniendo para recibirlos a todos ustedes”, contó la mamá de Charo, Bella y Francesca en ese entonces. Además, también comentó cómo fue el proceso de selección y renovación del inmueble: “Conseguimos alquilar una casa muy viejita, muy deteriorada, teníamos que crear muchos mundos ahí adentro. Entonces las áreas donde van a servir como recepción, necesitan mucha imaginación porque estaban hechas mi... Estamos poniéndole mucho esfuerzo y mucha dedicación”.