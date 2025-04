Se conocieron los supuestos detalles del contrato entre L-Gante y Maxi el Brother: “No está bien con la división”

Se conocieron detalles del contrato entre L-Gante y Maxi el Brother, su manager (Video: América TV/Intrusos)

El sábado por la noche la relación entre L-Gante y Maxi el Brother dio un giro inesperado en la historia. Siempre se mostraron unidos, al punto que se consideran familia, autodenominándose “mafilia”, sin embargo, durante el fin de semana pasado, el video del cantante en una pelea de golpes con su representante comenzó a circular y comenzaron las preguntas sobre la relación entre ellos dos.

Casi una semana después, Paula Varela al aire de Intrusos (América TV) contó los supuestos detalles del contrato que tendría Elián con su manager, en el cual parecería que el cantante sale perdiendo y sería la razón detrás de la brutal pelea. “Con respecto a lo de la pelea con su manager, que también lo puso en una situación de bastante alteración. Me dicen que el contrato que tiene él con su representante, Maxi el Brother, es tremendo”, comenzó diciendo la periodista.

Al parecer esto al cantante de cumbia 420 lo tiene muy preocupado y Wanda Nara, su actual pareja y familiarizada con el rol del representante, “tiene los ojos puestos ahí”. Al parecer, a la hora de hacer la división del dinero, Valenzuela tiene todas las de perder. “¿Saben cuánto se lleva Elián? Es el 70-30. 30% para Elián Valenzuela y 70% para Maxi el Brother. Tanto lo de Spotify como lo de YouTube, que se factura un montón, las cobra Lourdes, la pareja de Maxi“, señaló la periodista.

Pero esto no es todo, sino que todo le pertenecería a Maximiliano. “Todo lo que tiene Elián, desde sus autos y me enumeraban cuáles eran, todo está a nombre de Maxi el Brother”, detalló Varela y dio la lista de los vehículos, todos y cada uno de ellos de alta gama. No solo son los autos los que están a su nombre, ya que la casa que tiene en el barrio de Canning estaría bajo el mismo poder.

Pablo Layus, uno de los panelistas, no descartó la posibilidad de que se trate de una maniobra para que Tamara Báez, la expareja del músico, no pueda quitarle nada en el contexto de la cuota alimentaria o deudas por el mismo tema. A esto Paula agregó: “No, porque me dicen que si se pelea con Maxi o pasa algo, Elián queda sin nada y tiene que volver a arrancar de cero”.

A modo de respuesta o tal vez una simple coincidencia, el cantante de RKT subió una fotografía junto a dos autos. A su izquierda, un Ferrari 488 de color blanco con llantas negras y detalles en rojo se destaca como el principal atractivo, mientras que a su derecha se encuentra un Mercedes-Benz G-Class de color oscuro.

Horas después de la noticia de Paula Varela, L-Gante subió una foto con dos autos (Foto: Instagram)

Esto sale a la luz luego de que se anunciara el retiro temporal de L-Gante de la música por un problema de salud. Fue Luis Perdomo, amigo y encargado de organizar algunos aspectos de los eventos del cantante, el encargado de dar la noticia al aire de DDM (América TV).

“Viste que vos el 7 de mayo vas a estar en Niceto en el show de Elián, ese va a ser el último show de L-Gante, de lo que es esta era. Va a tomarse un tiempo para ocuparse de sus problemas, pero ocuparse seriamente. No es un tema solamente de excesos y hay algo que preocupa a toda la familia”, explicó el amigo de Valenzuela, lo que generó las preguntas de los presentes acerca de si se trataba de una decisión vinculada a la salud mental o a la física.

Cabe recordar que se habló de las adicciones del cantante de RKT y su amigo dejó en claro que no tiene nada que ver con ese tema; sin embargo, aseguró que puede tratarse de una consecuencia de este problema. “Es un problema de salud que va a estar a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo”, dijo acerca del tratamiento al que se someterá luego del 7 de mayo L-Gante, y rápidamente agregó que puede tratarse de un nefrólogo —especialista en riñones— y no un hematólogo —especialista en sangre, médula ósea y ganglios linfáticos.