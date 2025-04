Isabel Macedo sorprendió con un nuevo look que hizo furor en las redes: “¿Qué tal este color de pelo?”

Luego de un largo tiempo con el mismo estilo en su larga cabellera, Isabel Macedo se despidió del rubio y apostó por un nuevo color (Video: Instagram)

Isabel Macedo atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. No solo como parte del elenco de Margarita, la última apuesta de Cris Morena, y parte de los shows multitudinarios en el Movistar Arena, sino también como una activa usuaria en las redes sociales. Ahora, en medio de la adrenalina profesional y personal, se tomó una pausa, fue a la peluquería y salió con un estilo que causó furor entre sus fanáticos.

“Hola Isabel”, escribió en sus redes con una frase breve, pero significativa, acompañada de un video donde mostró el antes y el después de su nuevo look. Dejó atrás las mechas rubias y volvió al castaño, un marrón chocolate brillante, profundo, que remite a su esencia y a uno de sus personajes más recordados: Delfina Santillán, la inolvidable villana de Floricienta.

En la primera escena del video, Isabel aparece con el pelo largo, rubio y suelto, vestida con una remera blanca y jeans grises. Se muestra descontracturada, riendo, casi como si no esperara la transformación que estaba por venir. Segundos después, la imagen cambia por completo: aparece con el cabello más oscuro, con volumen, ondas suaves y una actitud distinta. Apoya los brazos sobre la cabeza, se mira al espejo, posa con seguridad frente a la cámara y juega con su melena, en medio de un entorno luminoso, casual, que transmite la frescura de su nueva imagen.

El antes y después de la actriz tras teñirse su larga cabellera

Los comentarios no tardaron en llegar. “Hasta la luna con vos”, le escribieron en el posteo. “Espectacular”, expresó su marido, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien tiene dos hijas, Belita y Julia, a lo que ella le respondió: “¿Qué tal, eh?”. También se sumaron otros halagos que no pasaron desapercibidos en la sección de comentarios. “Bomba total”; “Ese nuevo pelo me lleva a esa Delfina de hace 20 años atrás”; “Ese color te queda muy bien”; “¡Vuelve la Delfina original”; “Cualquier color te queda espectacular”; “Volviste a un color icónico”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron.

Además, Macedo se lo mostró a sus hijas, quienes la recibieron en el aeropuerto luego de regresar de Buenos Aires por sus compromisos laborales. “Después de un siglo o, bueno, horas que parecieron siglos. Acá estamos juntas de nuevo”, escribió debajo de una foto donde se la pudo apreciar con su primogénita agarrada de una de sus manos y, a la más pequeña, entre sus brazos con el rostro oculto en su cuello.

Isabel lució su nuevo look junto a sus dos hijas, Belita y Julia (Instagram)

No es la primera vez que la actriz se anima a un giro estético de este tipo. En mayo de 2021 sorprendió con un look completamente distinto: rubia platinada y con flequillo. “Lo que yo llamo un verdadero ‘cambio de look’”, escribió entonces con ironía. Las reacciones fueron inmediatas: “La blonda más bomba”, la definió Milagros Brito. “Guauuuuuu”, comentó Violeta Urtizberea. “Me jodés, me encanta”, dijo Jimena Monteverde. Hasta Viviana Canosa comentó: “Amoooooooo”. Meses después, en agosto de ese mismo año, volvió al castaño oscuro, aunque conservó el flequillo. Esa búsqueda entre lo nuevo y lo familiar parece marcar un estilo propio: cambiar, sin perder identidad.

Por ahora, la actriz no confirmó si este nuevo look anticipa un giro en la trama de Margarita, o si responde a una decisión personal. Ahora, en medio de un momento pleno, rodeada de su familia y consolidada en su carrera, buscó una conexión renovada consigo misma. Porque a veces, cambiar el color de pelo no es solo estética. En ese marco, decidió compartir el cambio con sus seguidores en un año de gran exposición profesional y actividad pública y, como en otras oportunidades, su nuevo estilo no pasó desapercibido.