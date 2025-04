Las fotos del casamiento de Chula de Gran Hermano con su pareja después de cinco años juntos: “Sos el amor de mi vida”

Chula de Gran Hermano se casó con su pareja después de cinco años juntos: “Te amo” (Video: Instagram)

Aunque Carla De Stéfano, más conocida como Chula, tuvo un paso breve por la casa de Gran Hermano en la temporada 2023/2024, su historia de superación le valió el cariño del público. Este viernes la exjugadora pasó por el Registro Civil y se casó con Hugo, o “Huguito”, como se lo conoció en el reality, su pareja desde hace cinco años, y padre del más chico de sus cuatro hijos.

“¡Hoy me casé con el amor de mi vida! ¡Y más feliz no puedo estar! Te amo", escribió en una publicación en sus redes, donde además de influencer promociona su negocio de decoración. Allí aparece en una ceremonia rodeada de sus más cercanos en el momento de poner la firma. Antes de que intercambiaran anillos, intercambiaron románticas palabras.

“Quiero decirte que, indudablemente, sos el amor de mi vida. No hay una chance de errar ahí. Cada célula de mi cuerpo está enamorada de vos”, expresó él, haciendo que ella, emocionada, vaya a sus brazos y se besen.

Chula y Hugo junto a sus hijos y los testigos de su casamiento por civil (Instagram)

“Bueno, mañana hacemos una fiesta y escribí mucho”, adelantó, sobre el gran festejo que habrá el sábado, para entre lágrimas dedicarle sentidas palabras. “Pero quiero decirte que sos el amor de mi vida y que desde que te conocí, vos me salvaste la vida. Me demostraste que existe el amor, existe el respeto y demostraste lo que es el amor en las buenas y en las malas. Me enamoré perdidamente de vos desde el segundo día en el que te conocí”, manifestó conmovida.

“¡Hoy nos casamos! Te amo", escribió Chula en fotos en las que aparece la pareja acompañados por Sofia (18), Santiago (14), Jazmín (9), los tres fruto del primer matrimonio de ella, y Agustín (3). En la ceremonia también estuvo su familia y amigos para acompañarlos en uno de los momentos más esperados y felices.

"Hoy nos casamos", escribió Chula luego de casarse con Hugo, su pareja después de cinco años juntos

Los recién casados, a los besos, posaron con la libreta familiar

En su presentación en Gran Hermano, Chula contaba parte de su historia de vida que la llevó a ser una de las elegidas de la edición que ganó Bautista Mascia y compartió con Furia y Catalina Gorostidi. “Soy de Villa Adelina, soy abogada pero no ejerzo. En realidad soy comerciante. Hace un tiempo me detectaron microcalcificaciones en una mama”, contó.

Allí se refirió a cómo nació su amor con Hugo. “Un mes antes de que me tenga que sacar la mama conocí a Huguito por Tinder. Me había enamorado un montón de ese hombre en tan solo un mes y me estaba despertando de la anestesia con él haciéndome mimitos en la frente y haciéndome compañía. Lo conocí en mi peor momento, entonces ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?”, relató sensibilizada hasta las lágrimas en aquel momento.

El divorcio de su primer marido acabó con su negocio, pero tuvo una nueva oportunidad no solo en el amor. “Me reinventé y empecé a vender con mi hija. Tengo una forma muy particular de vender porque te vendo bailando. Cuento con el apoyo absoluto de mi hija de 17 años que me dijo ‘mamá, andá, olvidate de mis hermanos, yo me ocupo’. A mí me parece que mi grado de hiperactividad y simpatía y extroversión va a jugar a favor. Voy a disfrutar el trayecto, sin pensar en la meta”, afirmó, antes de ingresar al programa.

La familia de Chula de Gran Hermano y Hugo en su casamiento por civil

La noticia del casamiento llegó en febrero de este año y provocó cientos de mensajes de sus seguidores. En el video, se la puede ver junto a su futuro esposo, vestidos de blanco y sosteniendo un cartel que dice: “Nos casamos. 12-04-25”. Con alegría, describió la imagen con un mensaje contundente: “¡Sí! Luego de 5 años… ¡Nos casamos!”, acompañado de emojis de corazones y anillos.