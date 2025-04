La palabra de Nora Colosimo: qué dijo cuando advirtió el vínculo tóxico entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La palabra de la mamá de Wanda Nara sobre su relación tóxica con Mauro Icardi

Entre indirectas en redes sociales y en medio del proceso de revinculación de Mauro Icardi y sus hijas, el conflicto del futbolista y Wanda Nara parece no tener fin. Como si fuera poco, en las últimas horas, un audio de Nora Colosimo contra el deportista tomó relevancia en el mundo del espectáculo. Es que meses atrás, la madre de la conductora había advertido a sus seres queridos sobre el vínculo tóxico de su hija y el jugador, destacando los temores que ella tenía al respecto.

La situación reflotó en el programa A la tarde (América) cuando el equipo reprodujo un audio que Colosimo le había enviado a Andrés Nara meses atrás. En el mensaje, la madre de la cantante daba cuenta del miedo que tenía por la seguridad de su hija. “Es toda una violencia que él le hace a ella, ¡él no puede encerrarla y esconderle los documentos! Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje”, decía Nora sobre Icardi y Wanda, claramente angustiada.

Nora Colosimo había opinado sobre el vínculo tóxico entre su hija y Mauro Icardi

Luego, Colosimo destacó cómo el jugador buscaba recomponer su vínculo: “Él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, vení, que no hay problema, me traes los chicos, van a la escuela y continúan hasta mayo y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema ¡No la va a dejar venir! Ya lo sé”, aseguró.

Por último, Nora expresó en el audio la preocupación que esto le generaba y el destino que imaginaba para la pareja. “Yo no duermo por esto de Wanda ¡No duermo! No tengo paz. Porque no le dan un término medio. Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se lo dije por separado y se los dije juntos”, manifestaba Nora Colosimo en ese audio.

La indirecta de Mauro Icardi y la China Suárez que apunta a Wanda Nara: “Con la de mis sueños”

En ese contexto, la familia Nara sigue apuntando contra el delantero del Galatasaray. Todo comenzó luego de que Icardi publicara en sus redes una foto junto a la China Suárez en la famosa casa de Nordelta, la cual fue motivo de disputa con su exesposa. La frase que eligió acompañar la escena fue “Con la de mis sueños”, un mensaje que, más allá de su apariencia romántica, activó inmediatamente la memoria colectiva mediática en torno a esa vivienda.

Esa casa, ubicada en un sector exclusivo de Nordelta, había sido presentada por Wanda Nara como “la casa de sus sueños”, según declaró en una charla con Ángel de Brito. Así las cosas, Zaira Nara eligió irrumpir en el escenario digital con una historia de Instagram cuya carga simbólica fue rápidamente advertida por sus seguidores y por medios especializados en espectáculos. Bajo la frase “la casita Zaira Beauty”, la modelo acompañó la imagen de una construcción etérea y futurista tomada de una cuenta de arquitectura conceptual.

El gesto, en apariencia inocuo, se produjo horas después de que Icardi publicara una foto abrazado a su actual pareja. Al referirse a “la casita Zaira Beauty”, la modelo no solo trazó un juego estético sino también emocional, en un contexto donde el significado de “hogar” parece estar en disputa. La publicación reconfiguró el eje de sentido, trasladando la atención de la casa física al imaginario simbólico que puede proyectarse en redes.

Wanda Nara y su particular ambiente (Video: Instagram)

Mientras tanto, Wanda se refugia en el amor de sus hijos. Así fue cómo la conductora mostró el nuevo ambiente que creó junto a sus pequeños en su balcón. “¿Quién tiene una camita con vista al mejor estadio del mundo?” preguntó Wanda Nara desde sus historias en Instagram. Mientras, la cámara de su celular enfocaba el balcón de su departamento en el Chateau Libertador, un ícono del lujo porteño que se convirtió, desde hace semanas, en el escenario central de sus dramas familiares, sus declaraciones altisonantes y sus puestas en escena cuidadosamente diseñadas.

El ventanal parecía sacado de un cuento de hadas moderno: una cama individual, perfectamente tendida, rodeada de almohadones, faroles y plantas que apunta directo a la cancha de River Plate, imponente incluso desde esa distancia. La postal, que compartió en sus redes, tiene algo de refugio emocional. “Chicos, miren cómo quedó esto... no, no, amé mi camita”, repitió, casi en trance, como quien necesita convencerse de que está, al fin, en control de su mundo.