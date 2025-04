María Becerra sorprendió con un cambio de look que le recordó a sus fans el inicio de su carrera

María Becerra abandonó el rubio y volvió a su color natural (Foto: Instagram)

En un momento en que los artistas suelen renovar constantemente su imagen, María Becerra sorprendió con un gesto inverso: volvió a las raíces. La cantante dejó atrás su melena rubia para recuperar el cabello morocho que lucía en los inicios de su carrera, y lo acompañó con un outfit que remite directamente a la estética urbana que marcó sus primeros pasos en la escena musical.

En las fotos que compartió en redes, se la puede ver con un look relajado compuesto por una campera oversize en tonos verdes y marrones, una remera polo blanca, pantalones holgados tipo jogging y zapatillas deportivas. La combinación no solo remite a una estética noventosa, sino que también refleja una etapa donde el under, el freestyle y la comodidad dictaban la forma de habitar el escenario.

“Volvió mamita”, fue todo lo que escribió en el pie de las fotos. El cambio no pasó desapercibido entre sus seguidores, que asociaron inmediatamente la imagen con la María de sus comienzos: aquella que irrumpió desde Quilmes con videos caseros en Youtube, una fuerte presencia en plataformas digitales y una propuesta musical donde el R&B, el trap y la lírica personal se abrían paso en una escena en expansión.

“Lo hermoso que te ves con el castaño y lo que va a servir esta nueva era, Reina”; “Nos diste rostro, pose, outfit, belleza y ahora falta que nos des el tema completo”; “María con pelo castaño, outfit urbano, canción 222 reference ella nunca se fue, pero está de nuevo”; “María con pelo castaño = servicio asegurado”; “Dios, el pelo negro, nacieron mil haditas reggetoneras”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores. Lali Espósito no dejó pasar la oportunidad y también le dejó un comentario: “Faaaa”, acompañado por un emoji de fuego y otro de corazón.

Lejos de cualquier pose de diva pop, este regreso al morocho y al look oversize se lee como una reafirmación de identidad en un momento de consolidación artística. Becerra, ya posicionada como una de las voces más escuchadas del continente, parece encontrar en la estética del pasado una forma de reconectar con su esencia y con la narrativa que la llevó al lugar que hoy ocupa.

El look y el outfit le recordaron a sus fans el inicio de su carrera (Foto: Instagram)

Días atrás, la Nena de Argentina y J Rei, su novio, agrandaron la familia y adoptaron un nuevo perro. Su nombre es Pistón, un cachorro de apenas 50 días que, hasta hace poco, esperaba en silencio a su familia adoptiva. Pero su camino no fue fácil: nació sin una de sus patas delanteras y con solo tres deditos en una trasera. Su historia conmovió a la pareja, que no dudó en abrirle las puertas de su casa y de su corazón.

“Les presentamos al nuevo integrante de nuestra hermosa familia, él es ‘Pistón’ (nombre obviamente elegido por @j.reiii, pues fanático de los fierros)”, anunció María en sus redes. Y agregó un poco de la historia de vida del nuevo integrante de su familia: “Un bebito de 50 días que andaba ansioso a la espera de una familia adoptiva, pero nadie lo elegía porque nació sin una patita delantera y con solo tres deditos en una de las patas traseras”.

El nombre, claro, fue elección del cantante de Tu Turrito, fanático de los motores y los autos. Con Mecha y Turbo ya como parte de la familia, su comentario no tardó en sumar una chispa de humor: “Ya tenemos a Mecha, a Turbo, a Pistón, falta Nafta y arrancamos”. La publicación cerró con un mensaje cargado de emoción y compromiso: “TE AMAMOS, PISTÓN, te vamos a hacer muy feliz”, escribió María. Y dejó una reflexión: “PD: adopten, no compren”.