El inesperado elogio de la China Suárez a Graciela Alfano en las redes: “No se puede creer”

La China le dejó a Graciela un particular mensaje que no pasó desapercibido en las redes

Un simple gesto, una señal de admiración y una reacción inesperada en las redes sociales. Así comenzó el revuelo que generó el último posteo de Graciela Alfano, donde su look, su actitud y su mensaje de celebración al cuerpo desataron elogios por todos lados. Pero fue una reacción en particular, la de la China Suárez, la que llamó la atención y marcó la diferencia.

En su último posteo, Graciela sacó a relucir su pasión por la moda posando con un vestido de red metálica que dejó al descubierto tanto la piel como la seguridad con la que lo lleva. De espaldas, de frente, con tacos altos y sonrisa triunfante, la artista acompañó el video con un texto breve pero potente: “Nada debajo”. Y a partir de ahí, una catarata de comentarios se abrió paso, aunque el de la China se robó todas las miradas.

“No se puede creer lo diosa”, escribió la actriz entre la avalancha de reacciones que causó la publicación de la exvedette. Por su parte, Alfano, no perdió la oportunidad de responderle y dejarle claro su cariño con una serie de emojis de corazones rojos: “Te amo”.

El comentario que le dejó la actriz a la exvedette (Instagram)

En paralelo, la reflexión por parte de Graciela también captó la atención de los usuarios. “Es el momento de usar un vestido así donde la dieta saludable, el ejercicio continuo y la disciplina del cuidado del cuerpo valieron el esfuerzo. ¡Y la salud y la alegría y las ganas de celebrar! ¡Disfruten y vivan al tope! Los amo y los bendigo”, escribió, acompañada de emojis de rosas, corazones y su inconfundible estilo a la hora de destacar el gran trabajo que lleva adelante para mantenerse feliz con ella misma.

El intercambio generó revuelo, no solo por lo visual del posteo, sino por lo simbólico de los mensajes por parte de ambas. En especial por el gran cariño que le tiene Graciela a la artista, a quien halagó en reiteradas ocasiones. Incluso, el pasado enero cuando confirmó su separación con el empresario uruguayo Carlos Bustín, se refirió a la polémica del Wandagate y se puso de su lado.

“Yo la amo a la Chinita, la amo. Podría ser hija mía. Realmente la quiero, es divina, es una bomba. Yo creo que esa pareja con Icardi tenía que ser. Eso ya estaba en el destino de ellos”, expresó en ese entonces. “Y haber estirado todo eso... Me parece que ahí Wanda tendría que haber hecho lo que hice yo. ‘Chau, te fuiste a tener esto, me retiro de esta relación, no la quiero’. Y no pudo. Pero se puede: porque hay abogados, hay tenencias, todo lo que está haciendo ahora, digamos”, sostuvo respecto a la situación en la que se encontraba involucrada la exCasi Ángeles.

Graciela Alfano dio detalles de su ruptura con el empresario uruguayo, con quien llevaba dos años de relación, y opinó del Wandagate (Video: LAM - América)

“No es fácil, yo soy una mujer fuerte, con experiencia, con un carácter que a mí no se me para cualquiera y me hace temblar. Yo entiendo que por ahí Wanda tuvo estos problemas, estas inseguridades, tal vez no sabría cómo tratarlas. Pero esta es la muestra, lo que le está pasando, que si hubiera tomado esta decisión en ese momento, hubiera sido más pulcro todo. Mejor para ella, se pone en otro lugar, le corta al tipo. ’Te portaste mal, te vas de mi casa’. Hacerse respetar”, completó Alfano en ese entonces.

Hoy, meses después de aquellas declaraciones, ese gesto mínimo pero significativo en Instagram parece sellar un vínculo que va más allá de la pantalla. No se trata solo de una frase elogiosa, sino de un reconocimiento mutuo entre dos figuras del espectáculos que, desde lugares distintos, comparten una misma certeza: la autenticidad no se negocia.