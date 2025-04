Yuyito González regresó con su programa y presentó su muñeca y el de Javier Milei: “Él es mi amor”

Yuyito González regresó con su programa y mostró su muñeca y la de Javier Milei

Después de tres meses sin pantalla, Yuyito González regresó a la televisión con Empezar el día, el ciclo que conduce desde 2023 en la pantalla de Ciudad Magazine. Antes de presentar sus compañeros en su nueva temporada, vestida de fucsia, le dedicó su programa a Javier Milei y mostró unos muñecos inspirados en ella y el presidente que son parte de la escenografía.

“Cómo los extrañé todo el verano”, exclamó la conductora, enfundada en un vestido fucsia, en su presentación mientras pedía que suene más fuerte la música para unos minutos después volverse autorreferencial. “¿Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos? No voy a dar nombres de nadie, pero me han dado", comentó. “Nos han dado y, sobre todo, siempre poniendo en duda las cosas del amor”, señaló.

“Quiero mostrarles a ver si con esto se quedan más tranquilos acerca de las preguntas de mi amor. Miren”, dijo. Fue en ese momento en el que presentó un significativo detalle en la ambientación de su ciclo: unos muñecos de madera pintados inspirados en ella y el primer mandatario; el de ella con su pelo rubio y el de él, con la banda presidencial y la imagen de Conan, su perro.

“¿Les dice algo que esté esta parejita acá? Ahora, de nuevo este año. Saben que me encanta”, comentó, mientras acariciaba la figura del presidente. “Hola, amor”, le dijo al adorno, para enviar un mensaje especial. “Hoy le voy a dedicar el programa a mis hijos, a mi nieta, a mi yerno y por supuesto, a él. Se lo voy a dedicar a él. Sí. Así que registren, registren, registren”, señaló, ácida mientras se llevaba a los brazos al muñeco del economista y lo acunaba.

“Por las dudas, que se besen. Que se besen, chicos”, exclamó, poniendo de nuevo la figura de su pareja sobre la estantería, al lado de unos jarrones, platos de cerámica y plantas. También explicó por qué había un pony de peluche. “Es por las dudas de que me tenga que subir al pony en algún momento del programa”, contó, con humor. “Si me tengo que subir, me subo”, completó, con doble sentido.

Antes de presentar a sus compañeros de programa, los periodistas Lucas Bertero y Facundo Ventura y la exparticipante de Gran Hermano Rosina Beltrán, la animadora volvió a dirigirse a quienes cuestionan su relación sentimental con el primer mandatario y se sinceró sobre su molestia.

“Para que no queden dudas, y no voy a dar nombres de nadie más, venía recargadísima los días pasados. El mes pasado dije ‘el día que arranque el programa digo de todo y me voy a desquitar de todas las maldades que me han dicho durante el verano’. Pero no. Hoy estoy como ondas de amor y paz solamente. Solamente no quiero que queden dudas. Le quiero mandar un beso a mi amor, le quiero dedicar el programa”, enfatizó.

“Se lo dedico a mi amor, a Javier, que te amo, que estamos juntos, que dentro de poco vamos a cumplir un año de estar juntos. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa, una relación que la vamos construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y que realmente se lo agradezco”, destacó, siempre creyente.

“Y para que no tengan dudas, vamos a ver qué es lo que él decía no hace mucho, el mes pasado, acerca de lo que soy en su vida. Él en la mía, es mi amor y yo creo que en la de él lo soy también”, compartió, antes de poner imágenes participación que tuvo Milei en la Conservative Political Action Conference (CPAC) en Washington en donde la presentó con un “she is my girlfriend”, es decir, “ella es mi novia”.

“¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!“, lanzó Amalia, luego de que pusieron el tape de la inesperada declaración romántica del economista en Estados Unidos. ”Bueno, esa fue la visita que hice a Washington este año. Fue una cosa muy graciosa, muy divertida y que, por supuesto, siempre están las críticas. Pero yo no quiero hablar más de las críticas sacando que pase algo muy grave. Ahí no hablo, yo hago directamente", lanzó, en su debut.