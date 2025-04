La Justicia estableció que Mauro Icardi comience la revinculación con sus dos hijas

Mauro Icardi tendrá la posibilidad de revincularse con sus hijas (Video: Telefe)

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen su pelea judicial por su divorcio y principalmente, por la tenencia de sus dos hijas. En ese contexto, desde que el futbolista arribó al país en noviembre del año pasado las peleas con su expareja no cesaron sino que, al contrario, fueron incrementando en intensidad. Tal fue así que el viernes 14 de marzo era la fecha dispuesta para que el delantero del Galatasaray finalmente se reencontrara con sus hijas luego de casi dos meses. Sin embargo, ese día, los adultos protagonizaron un episodio en el Chateau Libertador que terminó con Icardi yéndose de la propiedad sin sus hijas y con denuncias de Wanda por violencia de género.

A dos semanas de lo ocurrido en el departamento de Núñez, la Justicia tomó una serie de decisiones con respecto al vínculo de los padres con sus hijas. “A partir de hoy y durante los próximos 90 días corridos tienen prohibido transmitir, propagar, publicar fotos, videos o cualquier archivo digital de las menores, hijas de Mauro Emanuel Icardi y Wanda Solange Nara, en redes sociales y/o a cualquier otro medio de comunicación“, leyó Pía Shaw al aire de A la Barbarossa (Telefe). No es menor recordar que al delantero del Galatasaray ya se le había impuesto esta medida, razón por la cual no sube fotografías de las pequeñas, sin embargo, esto no se aplicó para la conductora que hasta hace algunas horas compartió historias de sus dos niñas.

Por otro lado, la Justicia también se ocupó del tema de la revinculación. “No es que va a suceder hoy, hoy las chicas se van a entrevistar con las psicólogas porque van a prepararlas para ver al padre”, explicó la periodista, decisión que se tomó luego de que ambas fueran testigos de los gritos en el palier del departamento de la presentadora. “Lo Civil dijo que las nenas tiene que revincularse con su papá y no le dieron lugar a Wanda al pedido de prohibición de verlas por 180 días”, continuó Pía, haciendo mención a la solicitud que elevó el abogado de Nara para que sus hijas no vean al padre por ese lapso de tiempo.

“En lo que respecta a la voluntad de las niñas, las mismas actualmente no rechazan la vinculación con su progenitor y desean verlo. Mencionan que han atravesado vivencias disruptivas que han impactado negativamente en su desarrollo psíquico, estabilidad emocional y ante la extrema vulnerabilidad en la cual se encuentran, ambos progenitores deben focalizarse en sus hijas como centro de atención y no sus propios deseos, devolverles a ellas su lugar protagónico, poder escuchar sus necesidades y detectar su sufrimiento evitando su involucramiento en las problemáticas que son competencia y responsabilidad de los adultos resolver”, leyó la panelista sobre el escrito que mostraron a cámara en el programa de Telefe.

El abogado de Mauro Icardi habló tras la resolución de la Justicia

Más adelante, en dicho documento, se mencionó que: “A partir del análisis psicoemocional efectuado a las niñas y ateniendo a su interés superior, se determina que desean, necesitan y tienen el derecho a vincular con ambos progenitores, en un ambiente sano, libre de conflictos y en el que se les brinde el tiempo lógico que requieran para elaborar el duelo por la separación de sus progenitores y prepararse para la incorporación de nuevas relaciones afectivas de sus padres. Asimismo, se sugiere el inmediato restablecimiento del vínculo paternofilial”.

Gonzalo Romero Victorica, el abogado penalista de Icardi, estuvo en comunicación telefónica con Georgina y contó con detalles las medidas que tomó la Justicia. “Ante el recurso de la defensa de Icardi, la cámara hizo lugar al pedido de una parte, y alcanza con una prohibición: Mauro Icardi tiene prohibido difundir imágenes con Wanda Nara y, por otro lado, respecto a las chicas. La cámara resuelve que esto es para todos. No puede la madre, no puede el padre, no puede nadie”, comenzó diciendo el letrado.

El abogado fue tajante con respecto al hecho de que la conductora no podrá apelar a la decisión tomada: “Es una resolución de la cámara sobre una medida cautelar. Esta misma cámara es la cámara de casación, por lo que no hay una cuestión de constitucionalidad que se pueda plantear al respecto. No hay un agravio, no hay un daño que sea irreparable al futuro: con la prohibición a Icardi que se abstenga de enviar mensaje de contenido íntimo ya se cumple la medida, por lo que no hay daño posible”, afirmó.

Wanda Nara también consiguió una victoria en la Justicia (Foto: elejercitodelam)

Mientras esto estaba sucediendo, la Justicia también dictaminó que en el día de la fecha el deportista tendrá que restablecer a sus hijas sus mochilas, ropa y demás útiles escolares que quedaron en su poder desde hace aproximadamente dos meses. El Juzgado civil número 106 tomó cartas en el asunto: “Hágase saber al Sr. Icardi que, dentro del plazo de un día, deberá hacer entrega de los uniformes, carpetas y útiles de las niñas, así como también del DNI de la mayor, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y de dar intervención a la justicia penal”.